“Tenemos que deshacernos del negocio de bitcoins”

La legisladora radical Liliana Martínez Allende informó sobre un pedido de explicaciones a la Dirección Provincial de Energía por los cortes de luz en Ushuaia, que atribuyó en gran parte a la energía que consumen las empresas vinculadas con el negocio de bitcoins. “Tenemos que deshacernos de eso, que se vayan a otra provincia que les dé la posibilidad, porque no generan un solo puesto de trabajo”, disparó.

Ushuaia.- La legisladora radical Liliana Martínez Allende dio a conocer por Radio Universidad 93.5 que remitió un pedido de informes a la DPE “para ver qué pasa y por qué estamos teniendo tantos cortes en Ushuaia. Esta ley también está habilitando los bitcoins y ya tenemos la experiencia de que se llevan mucha parte de la energía y no dan un solo puesto de trabajo. Contra eso tenemos que legislar, porque no nos sirve acá. Es el mejor lugar para tenerlo por el clima, pero como ciudadanos no nos sirve. Personalmente me voy a ocupar de ese tema porque nunca estuve de acuerdo, porque llevan muchísima energía y no dan un solo puesto, y nosotros necesitamos empresas que generen trabajo”, priorizó.

“Desde el gobierno nacional no están de acuerdo con la prórroga de la ley por 50 años y tenemos esa preocupación, sobre todo por lo que va a pasar en Río Grande. Hay más de cien mil puestos de trabajo en juego, hablamos muchas veces de la reconversión pero todavía no hay ninguna propuesta de este gobierno nacional sobre la reconversión de la industria, para ver qué podemos hacer para que la gente no quede en la calle. Estamos dando energía para que algunos vivos se llenen de plata con los bitcoins y resulta que nosotros estamos teniendo inconvenientes. La provincia tiene que hacer inversiones para que tengamos mejor calidad de energía y resulta que por otro lado estamos autorizando este tipo de empresas que no dan un solo puesto de trabajo”, criticó.

La legisladora fue terminante sobre cómo se debe proceder: “Tenemos que deshacernos de esas empresas, que se vayan a otra provincia que les dé la posibilidad, y nosotros utilizar bien nuestra energía para que la ciudadanía cuente con un buen servicio y tengan posibilidad de acceder las empresas que se quieran instalar. Hoy los edificios de Ushuaia no tienen posibilidad de acceder a la energía eléctrica. Esto ha ido en desmedro de la DPE y de los ciudadanos de Ushuaia, que estamos teniendo muchos cortes de luz porque no se da abasto con la energía”.