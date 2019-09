“Tenemos la firme intención de que participe el Gobernador electo”

La legisladora del bloque UCR-Cambiemos expuso la importancia de que participe el gobernador electo Gustavo Melella y lleve su plan de gobierno a las comisiones. Consideró “una barbaridad” que se volviera a dar una reconducción, o bien dilatar la aprobación al mes de enero, por las suspicacias que genera. También informó sobre avances para lograr consensos y aprobar en este período la adhesión a la ley Micaela, aunque habrá modificaciones al proyecto original y una adaptación propuesta por los legisladores Romano y Boyadjian. Defendió la necesidad de una capacitación obligatoria en cuestiones de género, y pidió desprender este debate de cuestiones religiosas.

Río Grande.- La legisladora del bloque UCR-Cambiemos Liliana Martínez Allende dijo por FM La Isla que existe “la firme intención de que el gobernador electo de la provincia participe de las reuniones de la comisión de presupuesto. Primero, este año no hubo presupuesto y fue muy en contra de nuestro pensamiento. Volver a reconducir un presupuesto para el año próximo sería una barbaridad. Si bien la actual gestión ha presentado un proyecto, sería muy bueno que el gobernador electo participe de las reuniones, aun pensando que va a presentar su propio programa. Lo podemos hacer ahora y empezar a trabajar, porque después aparecen las sesiones en enero y dicen que las hacemos entre gallos y medianoche, cuando la gente está de vacaciones”, expuso.

“Yo le dije a la legisladora Mónica Urquiza que sería muy bueno que participen los electos y, si es necesario, armamos un presupuesto de acuerdo al programa que ellos tengan, para que no tengamos que estar votando una ley en enero. Si hablamos de enero, ya es sospechoso. Se asume el 17 de diciembre y queda poco tiempo. Si lo podemos hacer ahora me parece muy positivo y hay predisposición de los legisladores que estamos para que venga el gobernador electo, con su vicegobernadora que es legisladora, para poder trabajar en algo serio”, garantizó.

“Imagino que ellos ya tendrán elaborado un programa. Justamente este año por no tener presupuesto fue un desastre, porque no había partidas para nada, y fue muy complicado, además no tuvo ningún control. Tal vez haya que retocar algo de 17 de diciembre en adelante, pero ya será algo conversado”, manifestó.

Ley Micaela adaptada

Respecto de la adhesión a la ley Micaela, podría aprobarse en la próxima sesión, pero con algunos cambios. “Estamos trabajando con los asesores, porque en la comisión 1 se acordó el dictamen de acuerdo al proyecto que envió el Ejecutivo. Cuando pasó a la Comisión 5, algunos legisladores objetaron ese dictamen y prefirieron hacer una ley que tenga que ver con la provincia, sin perder el espíritu de la ley nacional. Esto tuvo mayor consenso para poder salir con acuerdo de todos los bloques, y ahora estamos definiendo el texto definitivo, porque algunas cosas no quedaron claras. El martes tenemos reunión de comisión y seguramente vamos a terminar de definirlo”, adelantó.

“Luego tendremos que hacer una reunión conjunta con la comisión 1, que había emitido dictamen, para ver si están de acuerdo con la nueva redacción. Queremos lograr el consenso y contar con una ley que tenga que ver con nuestra provincia. Muchas veces adherimos a leyes nacionales pero siempre ponemos artículos que tengan que ver con nuestra provincia. En este caso hicieron aportes la legisladora Boyadjian y el legislador Romano, para que la autoridad de aplicación sea la Subsecretaría de Políticas de Género de la provincia, y que los capacitadores sean de la provincia. Ambos legisladores plantean como requisito la idoneidad de esos capacitadores. No sé si la palabra ‘idóneo’ va a quedar plasmado como está en el pre-dictamen, porque hay mails yendo y volviendo para definir un texto que acordemos todos. Hablan de personal profesional idóneo, y es contradictorio, porque si es profesional se entiende que es idóneo. Creo que no va a quedar redactado así y se debe plasmar que sean profesionales. Esto no debemos llevarlo al plano religioso, porque va a haber una disparidad de opiniones terrible”, advirtió.

“Somos una de las únicas provincias que no ha adherido ni tiene una ley propia, porque hay provincias que han sancionado su propia ley. Esta es una tarea muy importante para nosotros y los abogados están trabajando para definir la última redacción, para que no queden dudas ni nada librado al azar. Acá no tiene que ver la objeción de conciencia y se mezcla esta cuestión de que no puede ser obligatoria. Yo creo que la capacitación en género tiene que ser obligatoria y toda la administración pública, incluidas las autoridades, tenemos que ser capacitados. Cuando ingrese un problema, como servidores públicos tenemos que saber cómo proceder. Hay cosas que pasan todos los días, hay denuncias, también hay personas que no se animan a denunciar. Por ejemplo, el portero es el que ve a niños y jóvenes ingresar a las escuelas, y es el primer filtro. Si no tiene idea, tal vez deja pasar a una persona que no corresponde. Absolutamente todos debemos ser capacitados y tiene que ser obligatorio”, sentenció.