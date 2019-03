“Tenemos genética de primer nivel mundial y Tierra del Fuego no se escapa de eso” aseguró el Ing. Daniel Pelegriná, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), quien estuvo presente en nuestra provincia para participar de la 39° Edición de la Exposición Rural de Río Grande. Destacó el “esfuerzo del productor fueguino” y valoró la política de exportaciones implementada por el Gobierno nacional. Se mostró preocupado por la presión impositiva y advirtió que las retenciones “están causando estragos” en las economías regionales.

Río Grande.- En el marco de la 39° Edición de la Exposición Rural de Río Grande, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Ing. Daniel Pelegriná, quien participó de la apertura del evento que se realizó en el Predio de la Oveja Negra, dialogó con Radio Universidad (93.5) sobre el “nuevo rumbo” que está atravesando la actividad ganadera de nuestro país.

El titular de la SRA, recordó que “la semana pasada se cumplieron 13 años de aquel increíble cierre de exportaciones. Somos un país que necesita para poder crecer, colocar sus productos en todo el mundo, y además con el prestigio que tienen las carnes argentinas. Era una medida insólita y por suerte esto se revirtió”.

En este escenario, comentó que “cuando volvimos al mundo nos encontramos con el mismo impacto que genera el nombre de nuestras carnes” y agregó que, si bien el mercado de exportación “fluye”, todavía deben “seguir trabajándolo porque perdimos mucho tiempo en los protocolos sanitarios, los aranceles y una cantidad de cuestiones que otros países hermanos competidores lograron sacarnos ventajas; pero ahora, tenemos que volver a la cancha, que está abierta, y eso es lo importante. Desde esa perspectiva podemos observar que se han incrementado las exportaciones”.

Para la Patagonia, destacó que la apertura del mercado de Japón “es muy interesante. Vamos a seguir trabajando desde la mesa ovina que se está haciendo ahora para buscar esa competitividad que necesita la economía argentina y por supuesto con mayor producción. Pero este es el camino de la ganadería, porque necesitamos crecer para seguir generando trabajo, desarrollo y riqueza en todo el interior de nuestro país”.

Daniel Pelegriná es ingeniero Agrónomo nacido en Mendoza, pero, según relató en ‘Dos Preguntan’, “desde chico nos fuimos a la provincia de Buenos Aires, en la zona del corazón agrícola de la pampa húmeda y ahí produjimos mucho tiempo leche, carne, y finalmente nos orientamos a la producción de granos con mi grupo familiar, asociado con esta modalidad de contratar campos y trabajar con todos los cultivos. Gracias a la apertura y la baja de retenciones, el maíz creció mucho y las rotaciones que es la única manera de poder conservar los suelos”.

Sus primeros pasos en los pasillos de La Rural los dio en el Ateneo Juvenil, el grupo de jóvenes de La Rural, en donde “fui cubriendo posiciones en el directorio. También estuve con mayor participación en la época del conflicto del campo con el entonces presidente Luciano Miguens y yo estaba como secretario; después fui vicepresidente de la entidad en la gestión del actual secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Etchevehere y cuando renuncia para hacerse cargo del ministerio, asumí como titular de la SRA y a partir de ahí fui elegido por la mayoría de los socios y hoy sigo conduciendo esta entidad”.

El valor de la cuota Hilton

El Ing. Pelegriná, se refirió a la cuota Hilton (cupo de exportación de carne vacuna de alta calidad y valor que la Unión Europea otorga al resto de las naciones para introducir determinados productos en su mercado) e indicó que “siempre siguió existiendo y lamentablemente por este enfrentamiento que hubo con un Gobierno nacional que no supo ver en el campo un aliado, a partir del anteaño pasado se empezó a cumplir y a generar la capacidad exportadora para cubrir una bendición y una envidia de todos los países productores del mundo; tener una cuota del más alto valor con bajísimo arancel, realmente es atractivo y es un negocio que además le interesa a nuestro país porque especialmente en estos días que está un poco ‘picante’ el precio de carne, tenemos que entender que esto lo hizo Uruguay cuando estábamos cerrados la mundo. A medida que uno exporta más carne y todo lo que en general el mundo demanda que son los cortes de alto valor que no son del gusto y consumo argentino, complementa muy bien con los cortes que a nosotros nos gustan y lo que genera es que a medida que exportamos más, se produce más carne para el mercado interno, y al haber más carne en el mercado interno, los precios deberían estar contenidos. No tenemos que tener temor a esto de exportar más carne porque no tiene que suceder nada con los precios. Por supuesto que los precios suben, pero hay una cantidad de componentes que hacen al precio de la carne y finalmente la culpa la terminamos teniendo los ganaderos”.

Asimismo, reveló que “estamos recuperando parte de los 10 millones de cabezas que se habían perdido y estamos alrededor de los 56 millones de cabezas a nivel de los bovinos”. Con respecto a la situación de los ovinos, aseguró que “también hay una recuperación y creo que vamos por los 14 millones en un rodeo que era muchísimo más grande. Gracias al valor del precio de la lana y las capacidades para exportar mayor carne ovina, se ha logrado recuperar esa tendencia de caída”.

Sobre la situación actual por la que atraviesa la producción ganadera fueguina, destacó “el increíble esfuerzo y la capacidad de recuperación que tiene el productor argentino que siguió invirtiendo en genética y hoy las exposiciones hablan de que han seguido mejorando el nivel de genética en bovinos y ovinos. Tenemos excelente genética de primer nivel mundial y Tierra del Fuego no se escapa de eso; incluso vienen incrementándose los rodeos a nivel general y esa es la base para producir mucho más. Sabemos que hay temas pendientes y sobre la producción, en Tierra del Fuego, tenemos un gran problema con los perros asilvestrados y ese avance ha condicionado mucho a la producción ganadera. Es un inconveniente que hay que resolver al igual que el tema de los guanacos en la Patagonia que se ha transformado en un flagelo porque el guanaco compite mal con respecto al ovino y lo desplaza y termina consumiendo su forraje y degradando los suelos. El avance de estos dos flagelos hace que muchos productores dejen de producir”.

En este sentido, valoró el trabajo que viene realizando el presidente de la Asociación Rural de Tierra del Fuego, Fernando Glubich, a quien calificó como “un gran valor y así es nuestra política de trabajo en todo el país. Nos permite apalancarnos y trabajar juntos a nivel provincial y nacional con los temas que más preocupan. Con el coincidimos en que, en estas condiciones de reinserción en el mundo, pero con el retroceso que hubo con las retenciones, hemos dado algún paso atrás pero el camino que se está llevando adelante es correcto. Queremos lograr una baja en la presión impositiva. Se ha desproporcionado el tamaño de un Estado que no puede ser sostenido y ahí viene la presión impositiva que asfixia a la actividad productiva. En las provincias centrales vemos una apetencia de recursos departe de los estados municipales que realmente sorprende”.

La situación de los tambos

En Radio Universidad (93.5) también brindo un análisis de la actividad lechera y sostuvo que se trata de un sector que “soporta ciclos permanentes por falta de una previsión y política que oriente a largo plazo y ahí vuelvo a insistir con la exportación. Es el principal regente que tiene que tener una actividad. La lechería no lo tuvo entonces siempre estuvo vendiendo los saldos exportables, una palabra horrible porque hay que vender producción. Venimos con estos ciclos recurrentes de sobreproducción”.

El Ing. Pelegriná explicó que “llevamos más de 10 años produciendo la misma cantidad de leche en Argentina y eso es retroceder y hoy estamos atravesando una fase ascendente del ciclo; está faltando leche porque los productores dejaron la actividad y hoy está faltando producción. El año pasado se exportó casi un 50% de leche y eso corre riesgo de ser desatendido por falta de producción. Hay que trabajar integralmente con un norte muy claro con la exportación y a partir de ahí ordenar la competitividad interna para ser más eficientes. Nosotros vemos asociado a esta performance exportadora de argentina en carnes, la posibilidad de exportar genética y tecnología asociada a la producción y cada vez que lo hacemos lo promocionamos. Estuve acompañando al presidente Mauricio Macri en su visita a India y Vietnam y uno de los temas que nos propusimos y los contactos que tuvimos vienen por ese lado. Con ambos países vendemos más de lo que le compramos y ellos tienen muchísima tecnología y productos que no tenemos en nuestro país. Vietnam es una puerta de entrada muy importante para todo el sudeste asiático. Por ahora piden los cortes más básicos y baratos que es similar al mercado chino. Ellos consumen vaca íntegramente”.

Discurso con críticas a Nación

En su discurso que brindó en la Exposición Rural de Río Grande, el Presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), se refirió a las retenciones y advirtió que “están causando estragos” en las economías regionales. Cabe recordar que, en septiembre del 2018, el Gobierno nacional volvió a implementar las retenciones a las economías regionales y a los productos como el trigo, la carne y el maíz, luego de que en 2015 lo llevara a 0%. “Lamentablemente, 2018 será recordado por la vuelta de las retenciones y los derechos de exportación, mecanismos que, en honor a la verdad, creíamos superados en forma definitiva y que hoy, una vez más, están causando estragos en nuestras economías regionales”.

En este sentido, consideró que “la eliminación del exceso de carga impositiva y de burocracia debería formar una parte esencial del diálogo público-privado. En la medida en que logremos colocarlo al tope de la agenda, nuestra productividad se verá potenciada y sus beneficios sobre otros sectores de la economía, también. Pero para ello hace falta que todos los niveles del Estado asuman este desafío como prioritario”.

Finalmente, expresó que “si hay que ayudar a algún sector, las economías regionales de todo el país, incluidas las de esta esforzada región Patagónica, están primero; si hemos de reasignar recursos, que vayan a manos de los productores de las economías regionales que son hoy quienes más los necesitan”.