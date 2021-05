“Tenemos expedientes impagos desde el mes de diciembre”

El presidente de la Asociación de Profesionales de la Clínica San Jorge aseguró que hay deuda pendiente desde diciembre del año pasado y ya hubo promesas reiteradas que no se cumplieron. La decisión de cortar los servicios se va a mantener hasta tanto se cancele la deuda, y los afiliados deberán pagar el total de las prestaciones y luego recurrir a la OSEF para gestionar los reintegros que correspondan. “Tenemos una excelente tolerancia pero llega un momento en que ya no hay paciencia ni justificativo para esta realidad”, dijo el médico.

Río Grande.- El Dr. Marcelo Torroba, presidente de la Asociación de Profesionales de la Clínica San Jorge, explicó por Radio Provincia los motivos del corte de servicios a los afiliados a la OSEF, que deberán pagar el total de las prestaciones y luego gestionar los reintegros que correspondan ante la obra social estatal. Hay deuda pendiente desde diciembre, reclamos reiterados y promesas incumplidas, que terminaron con la paciencia del grupo de médicos.

“Nunca se acaba este tema porque no se rigen por las leyes de los contratos, como correspondería. El contrato dice una cosa y nosotros vivimos otra realidad. Tenemos una excelente tolerancia pero llega un momento en que ya no hay paciencia ni justificativo para esta realidad”, sostuvo.

“Todo el mundo necesita cobrar en tiempo y forma, tenemos paciencia, tratamos de remar para que las cosas salgan bien, porque este es un momento álgido, pero el profesional no cobra lo que debería cobrar. Las palabras son siempre las mismas, dicen que ya van a pagar, y esta es la tercera vez que le decimos a la gente de la OSEF que nos deben. En dos oportunidades anteriores, antes de llegar al corte y teniendo paciencia una vez más, levantamos la medida porque amagaron con pagarnos, pero no se cobró”, aseguró.

“Esta es la Argentina que vivimos. Uno firma algo y dice que a los 30 días de presentada la factura se debe cobrar. Esa es una disposición legal que está en el contrato, pero nunca hemos logrado eso. La paciencia viene de parte nuestra y las pautas siempre las pone la obra social, porque nosotros no redactamos el contrato sino que lo firmamos sobre imposiciones de la obra social. Nosotros lo debemos cumplir a rajatabla, pero la obra social que impone ese contrato, no lo cumple”, cuestionó.

“Desde el jueves pasado venimos mandando mensajes a la presidencia y tuvimos respuesta a uno o dos. Pasó el jueves, el viernes, y en estos días tratamos de obtener una respuesta pero no la tuvimos. Dicen que ya están pagando, pero nosotros en el banco no lo vemos reflejado. Antes teníamos las famosas reuniones, ahora con la pandemia no se hacen reuniones, ni siquiera por Zoom, tampoco hay llamadas telefónicas, sino que todo es por whatsapp”, observó sobre la falta de diálogo con las autoridades.

“Tenemos expedientes impagos desde el mes de diciembre y estamos a mediados de mayo. Venimos postergando los cortes desde principios de año y seguimos en lo mismo. Yo lo lamento profundamente porque esto afecta al afiliado y no queremos hacerlo, pero tenemos una obra social que debe y no cumple. El reclamo es coherente y quisiera ver qué hace cualquier empleado público si no cobra desde diciembre. No veo la diferencia de por qué el empleado cobra y el profesional no puede cobrar. Si un empleado no cobra, a los 5 minutos está cortando todo. Nosotros hemos tenido la paciencia de bancar toda esta situación antes de llegar a este extremo”, afirmó.

Además dio cuenta de las limitaciones para tener ingresos desde el sector privado: “En esta época de pandemia se tienen que suspender algunas cirugías programadas a solicitud del Ministerio de Salud, para tener disponibilidad de camas para el COVID, y esta sumatoria de cosas complica la situación. Esta es una decisión de la Asociación de Profesionales, no de la clínica San Jorge, y lo que estamos reclamando es el pago, porque no pedimos más de lo que corresponde por el contrato firmado con la obra social. No estamos pidiendo que se mejore el cobro, sino que ese pago está atrasado, y como método de protesta el afiliado tendrá que pagar lo que corresponde por la consulta médica y luego reclamar el reintegro en la obra social”, sentenció.

“Yo respondo ante el requerimiento de una gran cantidad de la Asociación de Profesionales de la Clínica San Jorge y se tuvo mucha paciencia. La gente de la obra social lo sabe perfectamente. Hemos tenido promesas no cumplidas, hemos esperado, y hemos entendido la voluntad de pagar, pero seguimos sin cobrar lo que ya se reclamó en dos oportunidades”, insistió.

Medida prolongada

En este caso no se trata de un corte por 24 o 48 horas, sino que los médicos prevén mantenerlo hasta que se cancele toda la deuda. “Como representante de una gran cantidad de profesionales, puedo decir que ya no hay paciencia y el corte se va a tratar de mantener todo lo posible si no se termina de pagar. La obra social pide tiempo para sacar los expedientes pero eso ya lo escuchamos mil veces. Si hubiera voluntad de pago, levantamos el corte, pero no es así. Esto se tiene que terminar, ya mandamos una nota diciendo que tienen que saldar los meses que corresponden para que volvamos a la actividad normal. Estamos reclamando lo que se tiene que reclamar, como cualquier prestador que pueda estar en la misma problemática que nosotros”, expresó.

“La clínica sigue prestando el servicio para la demanda espontánea, y los profesionales que no tienen una contratación directa con la obra social y trabajan a través de la clínica, se han solidarizado con la actitud nuestra”, destacó el Dr. Torroba.

“La medida se va a extender hasta que se solucione el inconveniente, hasta que se termine de cumplir lo que se debe cumplir por contrato. Hasta ahora hemos tratado de cerrar el incremento que correspondería al año pasado y se había pautado en octubre. Recién en abril se terminó de cerrar esto y ya tenemos que sentarnos para acordar un incremento por el 20% de la suba del costo de vida para los contratos de este año. Esto no está resuelto todavía. El incremento del año pasado no está volcado este año y hay un atraso significativo del cobro del trabajo que se ha hecho el año pasado. Lo estaríamos cobrando ahora y tenemos que bancar toda esta circunstancia, cuando nadie banca la pérdida de un profesional que trabajó en diciembre del año pasado. Tratamos de que el afiliado entienda la situación y le pedimos disculpas, porque no hay otra manera de reclamar lo que nos corresponde. Ni bien la obra social cumpla, las medidas se levantarán para que todo siga como antes”, concluyó.