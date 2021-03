“Tenemos expectativas de terminar la temporada con muy buenos resultados”

La Secretaria de Planificación, Inversión y Servicios Públicos del Municipio de Río Grande arquitecta Silvina Mónaco dio detalles de las 30 obras en marcha en la ciudad, de acuerdo al plan diseñado para esta temporada por parte de la gestión del intendente Martín Pérez, y destacó el importante grado de avance. Hay trabajos de bacheo que ya comenzaron el año pasado y alrededor de 30 cuadras pavimentadas, con la aspiración de llegar a 50 en 2021. Se suman obras de infraestructura, tanto vial como civil, entre las que se destaca la doble Santa Fe con todas las modificaciones que incluye, y estimó que llevará un año de ejecución. El parque de los Cien Años podría inaugurarse en septiembre y se está cerrando “el primer sector de intervención donde se van a desarrollar las sendas peatonales y los espacios para actividades deportivas y recreativas”, dijo. La bicisenda que arranca en la zona del Cristo hacia el ingreso al barrio Altos de la Estancia es otro de los proyectos en marcha, y el puntapié para otras similares planificadas para distintos puntos de la ciudad. Respecto del puente General Mosconi, sigue “en carpeta” una vía alternativa de comunicación con la Margen Sur y hay conversaciones con nación para conseguir financiamiento. La prioridad será el mantenimiento de la estructura que ya existe y luego se analizará si es conveniente otro puente paralelo o el ensanchamiento del actual.

Río Grande.- La secretaria de Planificación, Inversión y Servicios Públicos del Municipio de Río Grande, Silvina Mónaco, dio detalles por Radio Universidad de las obras en ejecución con fondos propios del Municipio, también por iniciativa privada en el caso de la doble Santa Fe, a las que se suman los proyectos con financiamiento nacional.

“Tenemos más de 30 obras en actividad y estamos muy contentos por el avance que hemos tenido en esta etapa del año. Es el momento de avanzar en obras específicas, como en materia vial, y hemos tenido que cambiar el cronograma porque vivimos en una zona con un clima muy complejo. Esto hace que algunas obras se puedan desfasar un poco, pero tenemos muchos frentes de trabajo”, afirmó.

“Estamos haciendo bacheo desde octubre del año pasado, y se han repavimentado varias calles. Estamos pavimentando la calle El Alambrador en Margen Sur (ver nota aparte), donde son casi 300 metros y había un deterioro de hace mucho tiempo. Estamos con obras muy esperadas por la ciudad como la doble Santa Fe y seguimos con apertura de calles. Hemos avanzado prácticamente en todos los barrios de la ciudad en materia vial”, destacó.

“En obras de infraestructura hay muchas obras en Margen Sur de mejoramiento del servicio de agua, el nexo cloacal en barrio Esperanza. También hay obras civiles, como playones deportivos, algunos ya se han inaugurado y muchos estaban parados desde 2019. Además avanzamos con obras propias de esta gestión, como el centro de salud del Barrio Malvinas Argentinas (ex Chacra XIII) y se está trabajando mucho en el Gimnasio de Chacra IV para actividades y disciplinas deportivas de contacto que está financiado por Nación a través del programa Argentina Hace. El mismo se ubica en Garibaldi Honte, entre Santa Micaela e Ibarra”, dijo.

“Tenemos expectativas de terminar esta temporada de verano con muy buenos resultados, en virtud del plan de obras que planificamos”, manifestó la funcionaria.

Consultada sobre los avances en la calle Thorne, donde se venían poniendo parches, indicó que “ya se está transitando y estamos trabajando en la intervención urbana, para dejar en condiciones las veredas de ambos frentes. Está en uso y, así como se tomó la decisión de hacer un trabajo tan profundo con Thorne, lo estamos haciendo en otras zonas. En Chacra se tomó la misma decisión y se repavimentaron calles que estaban abandonadas hace muchos años. Esto va a mejorar la dinámica de muchos barrios y son trabajos que no se pueden hacer en otro momento. Esto puede ser muy traumático para vecinos y comercios, pero este es el momento de hacerlo. De a poco se van habilitando todos los frentes donde se va trabajando, siempre en pos de mejorar la ciudad”, priorizó.

Iniciativa privada

Sobre la doble Santa Fe estimó que “es una obra de un año aproximadamente. Hay una intervención muy importante en la rotonda de las Américas y en medio está la veda. Creo que podemos inaugurarla el año que viene, pasada la veda, y la inversión es de unos 160 millones de pesos. Es a través de iniciativa privada, una herramienta aprobada con la emergencia vial. No solamente se interviene la doble vía, sino que se desplaza y se ensancha la rotonda y además hay obras de iluminación”.

“Con respecto a San Martín, son 400 metros y esperamos poder dejarla en condiciones de transitabilidad este mes. Luego se va a seguir el trabajo sobre Bonicelli. Otra de las calles que se va a abrir esta temporada es El Esquilador y esto acompaña la pavimentación de la calle Santísima Trinidad. Nos va a permitir un atajo hacia todos los barrios de margen sur, y es una apertura que atraviesa la cisterna”, describió.

En el caso de la calle Echelaine, apuntó que “eso lo está haciendo la empresa que trabajó en otra gestión y faltaba un tramo de 400 metros. Estamos esperando que terminen de fraguar las bocacalles y se va a habilitar. Se viene trabajando mucho en el sector con movimiento de suelo y esto trae complejidades en la transitabilidad dentro del barrio. Se empezó a intervenir en varias calles, está pavimentada Águila Mora y vamos a pavimentar Halcón Peregrino desde Playero Blanco hasta Kaikén. Estaríamos cerrando un circuito importante y se van a dejar en condiciones de transitabilidad las calles donde se está haciendo movimiento de suelo, previo a la capa de pavimentación”.

“En este barrio en 2018 se hicieron proyectos y obras de asfalto, que no dio el resultado esperado. Una de esas obras quedó suspendida, y es la que estamos tratando de reactivar, sin hacer asfalto sino una capa de pavimento, porque no es apta para ese tipo de sistemas”, aclaró.

Apuntando a las 50 cuadras

Se le preguntó cuántas calles lleva pavimentadas esta gestión y señaló que “entre 2020 y parte de esta temporada llevamos más de 30 cuadras, todo con fondos propios. Con Nación no se está trabajando en pavimento todavía. Tenemos mucho más para esta temporada y para después de la veda, y queremos llegar a las 50 cuadras”, fijó como meta.

Parque de los Cien Años

En cuanto a la obra emblemática del Centenario de la ciudad, informó que “se está cerrando el primer sector de intervención donde se van a desarrollar las sendas peatonales y los espacios para actividades deportivas y recreativas. Va a haber sectores con juegos para distintas edades, va a haber un sector para adultos mayores, un sector de calistenia, acompañado de una serie de elementos urbanos que van a ser parte del playón y tienen que ver con la identidad de la ciudad. Queremos que se conozca más Río Grande y su historia. Se ha trabajado mucho en suelo para llegar a determinado nivel y empezar a trabajar con las sendas. Es una obra bastante grande y hay una segunda etapa con la ubicación de juegos”.

“Ahora vamos a trabajar con la parte húmeda, que son sendas y veredas, y esperamos llegar antes de que empiece el invierno. En esta primera instancia la inversión es de 40 millones de pesos. Martín Pérez quiere que sea un parque de mucho arraigo y seguramente se podría terminar en septiembre”, anticipó.

Bicisendas

También dio detalles de la bicisenda del Cristo hacia el norte. “Va desde la última estación saludable ubicada antes del Cristo y llega hasta un poco antes del ingreso al barrio Altos de la Estancia. De ahí en adelante hay varias empresas del lado de la costa y no tiene sentido seguir. Son aproximadamente unos 2 kilómetros, con un ancho de 2.8 metros para que haya dos carriles definidos. Los autos podrán estacionar antes de la bicisenda y no atravesarla. Los que quieran entrar hacia el mar lo podrán hacer a través de la estación depuradora. No es un espacio para que sea transitado ni por motos, ni por cuatriciclos, porque es una bicisenda y queremos hacer mucho hincapié en esto para que nos dure”, remarcó.

“Queremos seguir avanzando en otros lugares con el mismo criterio, por el impacto que tiene en materia de salud y deportes, pero lo tenemos que cuidar entre todos, porque hay autos que la han atravesado y estacionan del otro lado. Vamos a frenar el acceso, pero son 2 kilómetros de desarrollo y no podemos cerrar todo”, planteó.

De paso, se la consultó sobre la planta depuradora de la zona y dijo que “está trabajando a pleno. Es una planta chica para lo que ha sido el crecimiento de la ciudad, por eso es importante la planta de tratamientos cloacales en zona norte, para absorber todos los barrios hacia esa dirección, y que se termine con la planta de margen sur. La provincia está gestionando la planta de zona norte, con una inversión de 1.100 millones”.

Obras nacionales

La secretaria aseguró que “con el ENOHSA tenemos un ida y vuelta importante, estamos trabajando en varios proyectos con ellos y ahora se licitó el nexo cloacal y la estación elevadora de Belgrano. Es una obra de más de 60 millones que está financiada por ENOHSA. Todos los proyectos que entran en nación tienen un largo camino con respecto a la factibilidad técnica y financiera y es inevitable que no haya una coordinación entre el municipio y la provincia”.

“Esta obra de 60 millones, que contempla una nueva estación elevadora en Belgrano con un nexo cloacal, implica también poner en condiciones estaciones elevadoras de toda la ciudad, y tenemos 27. Vamos a hacer un mantenimiento muy importante a esas estaciones sobre todo en la mecanización. A veces los olores que se sienten tienen que ver con lo que pasa dentro de la estación elevadora”, explicó.

Puente General Mosconi

Por último se le preguntó sobre las complicaciones en el ingreso y egreso a la Margen Sur, donde no hay camino alternativo más que el puente General Mosconi. “Siempre está en carpeta un nuevo puente pero es una inversión muy grande para el municipio y no tenemos fuente de financiamiento externo. No deja de ser un tema de conversación y lo venimos analizando, se viene hablando con nación, pero primero hay que hacer un mantenimiento para dejar en condiciones la parte estructural del puente que está, antes de pensar en otro. Hoy es la única manera de cruzar al barrio y requiere de un mantenimiento importante, que no pasa por el maquillaje de la pintura o la iluminación, sino dejar en condiciones el pavimento. Luego está la parte estructural por el desgaste propio. En lo inmediato pensamos en la intervención para el mantenimiento del puente que tenemos y luego analizamos si es conveniente otro puente paralelo o la ampliación del que ya está”, sostuvo.

Sobre la apertura de la ruta alternativa por Cabo Peña, dijo que “no hemos hablado con la ministra Castillo por este tema particularmente y es algo que le compete a la provincia. En el caso de Laguna Seca, también es incumbencia provincial y, si bien llegan reclamos, no podemos hacer nada. Podemos poner agentes de tránsito si se complica la situación. Los vecinos se quejan porque hay momentos que son insostenibles y la provincia se tiene que ocupar de poner esa obra a funcionar”, concluyó.