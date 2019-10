“Tenemos datos alarmantes pero nos falta la información oficial”

El legislador electo Federico Greve cuestionó la mora del gobierno saliente en brindar información solicitada en la transición y aseguró que hay “datos alarmantes” que les llegan desde empleados de la administración pública, pero necesitan corroborar. Calificó como “una falta de respeto” la respuesta del presidente de la DPOSS Guillermo Worman a la legisladora Mónica Urquiza, al reclamarle que constituya un domicilio como condición para responder a su requerimiento. La postura es casi de resignación, y “cuando asumamos, vamos los detalles de cada una de las carteras”, dijo.

Río Grande.- El legislador electo Federico Greve fue consultado por Radio Provincia sobre la marcha de la transición de gobierno en materia de información, y la respuesta no fue alentadora. Casi con resignación, indicó que “dejamos de hacer público el ir y venir que tiene que ver con la transición, porque en el mes de diciembre vamos a asumir y vamos a ver todos los detalles de cada una de las carteras. En base a eso empezaremos a trabajar”.

Consideró que “hoy a la gente poco le importa la pelea por la información, si la tenemos en forma parcial o en formal total. La gente quiere que nos hagamos cargo y se empiece a trabajar en los problemas reales y no tanto en la discusión sobre la documentación”.

Sin embargo, cuestionó la actitud del presidente de la DPOSS Guillermo Worman por la respuesta que le dio a un pedido de la legisladora Mónica Urquiza, que además es gobernadora electa. Urquiza expuso su preocupación porque se ve obligada a recurrir a la ley de acceso a la información pública para conseguir datos y relató que el presidente de la DPOSS rechazó el pedido de acceso a la información “por no haber fijado un domicilio”. Curiosamente, esta respuesta la remitió por escrito al propio bloque del MPF, pidiendo que fijen un domicilio. “En ese sentido, institucionalmente la legisladora Urquiza tiene la posibilidad de pedir información desde el bloque y es una falta de respeto contestar algo así. Si ya están respondiendo a un domicilio constituido, podrían responder con la información”, expresó Greve.

Lo cierto es que “los datos relevantes, como la ejecución de la obra pública y la situación del personal, todavía no los tenemos, y claramente es la mayor parte del presupuesto. Esa información no la tenemos, si bien hay mucha gente de la administración pública que nos pasa información, pero no es oficial. Algunos datos son alarmantes, otros menos, pero la realidad es que uno tiene que trabajar sobre información concreta que se tiene que corroborar”, advirtió.

“Por lo que pude hablar con Agustín Tita y Oscar Bahamonde, que son los encargados de recibir la información, entendemos que es insuficiente y es alarmante en algunos casos, pero no podemos hacerlo público hasta que tengamos la información oficial. Nos preocupa no recibir esa información en tiempo y forma”, reconoció.

El pase de Ventura

Por otra parte, se le preguntó sobre la decisión del ex candidato a intendente de Ushuaia por FORJA, Gustavo Ventura, de dejar las filas del partido y unirse a su rival político Walter Vuoto. “Es una cuestión personal. Según nos manifestó, se fue del espacio por una cuestión personal. Tomó una decisión en conjunto con la gente con la que trabaja y entendió que debía irse del espacio. Esto es algo que uno no puede cuestionar y lo decide cada uno”, manifestó.

“Nosotros hemos estado en el mismo lugar a lo largo del tiempo, defendiendo los mismos intereses y banderas, y seguimos igual. Tenemos un criterio de coherencia a lo largo del tiempo y hemos estado en el mismo sitio desde un principio”, contrastó.

Greve fue uno de los impulsores de la candidatura de Ventura a intendente de Ushuaia, quien ahora afirma que FORJA no está dentro del proyecto de Alberto Fernández. “Eso lo escuché y suscribo en un ciento por ciento a las palabras de Gustavo López como presidente de FORJA. Él explicó claramente que es un sinsentido, porque basta ver dónde está FORJA a nivel nacional. Son los suscriptores del acuerdo del Frente de Todos, parte de su fundación a nivel nacional, han estado siempre en el espacio nacional y popular, en el Frente Ciudadano y Social, en Unidad Ciudadana, y siempre hemos tenido esa coherencia a lo largo del tiempo. Lo que dice Ventura es no tener una visión adecuada de la política. Me parece una apreciación personal errada y alejada de la realidad, y de la relación que tenemos con quien será electo presidente en octubre, Alberto Fernández”, dijo.

“El compromiso más serio que tenemos del futuro presidente es lo que se firmó en Rosario a nivel de los gobernadores y es lo que nos guía y nos da un horizonte para poder trabajar en el futuro. Hay un compromiso por escrito de continuar ciertas líneas de trabajo tanto en la provincia como en la nación, y eso es lo más importante, independientemente de lo que piense tal o cual dirigente”, apuntó.

Dado que Ventura sostuvo que el mejor proyecto para 2023 es el de Walter Vuoto, adelantándose a una futura contienda con Melella, indicó que “nuevamente es una apreciación personal y tendrá que hacerse cargo de lo que dice. Nosotros tuvimos un candidato que lo contrapuso a Vuoto, que fue precisamente él, y deberá dar las explicaciones al respecto”.

“El que está en política sabe que esto es muy común y ya lo dijo Gustavo López. Estos pases de un lugar a otro hay gente que los hacen muy a menudo. No es una costumbre nuestra pero sí de la política. Está claro que, respecto de la gestión y el trabajo, es más importante el proyecto que las personas, con lo cual puede ser reemplazado por cualquier otro de mejor o igual calibre. Lo importante es tener un proyecto político que continúe en el tiempo y que todos tengamos los mismos principios”, concluyó.