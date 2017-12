Tecnicatura Superior en Petróleo: La posibilidad de unir práctica y teoría

Una de las tantas posibilidades que ofrece la provincia para desarrollar estudios superiores sin tener que irse a otro punto del país es la Tecnicatura Superior en Petróleo que se dicta en el CENT 35. Una alternativa con una importante salida laboral, sobre todo teniendo en cuenta la situación de la producción petrolera actual.

Jorge Calisto estudia Petróleo y está realizando una pasantía en el sector de Ambiente y Seguridad de la empresa YPF. “Hace poco más de un año YPF lanzó un programa de pasantías a nivel nacional y esa vez le tocó a todo lo que es Tierra del Fuego” explicó el estudiante en relación a la actividad que hoy se encuentra desarrollando. “Decidieron darle un cupo al CENT 35, a diferencia de la UTN que ellos tienen cinco pasantes y otras universidades que tienen dos o tres más; en total somos ocho pasantes y esta vez me tocó a mí. La pasantía es por un año; yo ya llevo seis meses”.

Al ser consultado si el puesto que hoy ocupa era lo que él esperaba cuando se presentó para la pasantía, Jorge aclaró que “yo estaba postulado para otro puesto que era planta pero no se me dio así que me ofrecieron Ambiente y Seguridad; yo lo acepté y puede entrar a esa área” al tiempo que se refirió a lo que se encontró cuando comenzó a trabajar, en relación a las diferencia que hay generalmente entre lo que se aprende en las instituciones educativas y lo que hay que hacer en el campo laboral. “La verdad que me encontré con muchas cosas que conocía; ahí es donde se puede aplicar realmente lo que he ido aprendiendo y también lo que estoy por aprender. Me encontré también con muchas cosas nuevas porque justamente eso es la práctica. Sobre todo en esa área, porque no es tan específica para lo que nos preparan a los Técnicos en Petróleo, ya que es un área muy administrativa, pero conocí todo un campo nuevo y la verdad que me permitió ver todo lo que es el petróleo desde otro punto de vista”.

Jorge Calisto contó también cómo decidió comenzar a estudiar esta Tecnicatura. “Elegimos la carrera con un grupo de amigos; tomamos la decisión juntos. Pensamos estudiar una carrera técnica y tuvimos en cuenta el horario que es accesible, porque todos estábamos trabajando. Además siempre nos gustó el petróleo, así que elegimos esta Tecnicatura”.

El estudiante del CENT se refirió también a cómo ha sido cursar durante este tiempo, ya que sólo le faltan algunas materias para recibirse. “La verdad que bastante bien. Muchos de mis compañeros ya están recibidos, diría un 50 por ciento y por suerte casi todos están trabajando en la industria lo que es muy positivo. La cursada la verdad que fue muy buena, muchas salidas al campo, muchas prácticas, y realmente ha sido muy gratificante”.

En relación con su futuro, Jorge aseguró que “apunto a seguir trabajando en el petróleo. Si no es en YPF, poder trabajar en alguna otra compañía, pero lo más importante es que este año pueda hacer la mayor experiencia posible y también lograr el propósito de que los estudiantes del CENT puedan ver que hay pasantes afuera. Eso es importante porque es la primera vez que YPF da la posibilidad al CENT de hacer una pasantía y además poder comprobar que todo lo que vimos se aplica al campo”.

Además el futuro técnico invitó a sumarse a la carrera a los nuevos egresados del secundario. “Les recomendaría que estudien Petróleo porque no es una carrera larga, son sólo tres años y tiene una buena salida laboral; hoy hay algunas empresas que están con un poco más de trabajo que otras pero las expectativas a futuro son buenas para YPF, Total, y muchas de ellas se están focalizando en mano de obra técnica. Por suerte nos están conociendo a nivel empresarial, están poniendo como para parámetro que sean técnicos en petróleo, o electromecánicos”.

Finalmente Jorge agradeció al ex coordinador de la carrera Daniel Blázquez por la posibilidad en relación a la pasantía y a los actuales coordinadores Julieta Valderrama y Guillermo García, así como a los profesores que lo prepararon y lo acompañaron.