Taxistas con ingresos «apenas sobre la línea de indigencia»

Andrés Rosas, secretario General del SUPeTax, se refirió a la situación de los peones de taxi. Aseguró que el 90% no está registrado y no pudieron acceder a beneficios como los ATP. El haber promedio ronda los 18 mil pesos “apenas sobre la línea de indigencia”. Destacó la decisión del Gobierno provincial de incorporarlos en la Ley PROGRESO pero bajo la figura de subsidio no reintegrable.

“Somos uno de los sectores más golpeados por esta pandemia, ya que el 90% de los compañeros no están en blanco ni reciben ningún tipo de ayuda por parte del empleador, así que se complica porque tenemos que recurrir siempre al estado y estamos tratando de revertir eso”; indicó el secretario General del SUPeTax, Andrés Rosas, refiriéndose a la situación de los peones de taxis.

En declaraciones al programa radial “Desde las Bases”, recordó que por la situación de informalidad “los compañeros no pueden acceder al ATP que entrega el Gobierno nacional para ayudar a los empleadores a pagar un porcentaje del sueldo. Y tenemos que decir que estamos agradecidos al Gobierno provincial que incluyó a los compañeros que están registrados y a los que no están registrados en lo que es la Ley PROGRESO, por eso tenemos más de 400 compañeros que van a acceder y algunos que ya accedieron a este subsidio”, remarcó el representante de los taxistas.

Contó que al ser incorporados en el programa PROGRESO “los compañeros se acercaron al gremio para buscar la ficha, para llenarla, para presentar los papeles en el Ministerio de Desarrollo Humano. Algunos compañeros ya cobraron el subsidio, otros están por cobrar, y hace un par de días tuvimos una nueva reunión con la gente de Desarrollo Humano donde nos adelantaron que el plan va a seguir por lo menos un mes más”.

“Entonces aquellos compañeros que hayan cumplido en tiempo y forma con la rendición del subsidio, van a poder acceder a otro”, destacó el titular del SUPeTax. Recordando que se trata “para los choferes de taxis y remis de una ayuda económica no retornable, como subsidio, solamente hay que justificar en que se gastó. Además nos informaron que este mes fue de 10 mil pesos, pero el próximo sería de 20 mil”, destacó. Advirtiendo que se trata de “un paliativo, que al menos ayuda en algo a los compañeros”.

Sobre la situación en Río Grande, con el rebrote de casos de COVID 19, dijo que “se vio mermada la recaudación entre un 60 y un 70 por ciento, en estas últimas tres semanas. Se había reactivado el tema de la industria, algo que se notaba en el estado de ánimo de los compañeros que estaban trabajando un poquito más; pero lamentablemente por la irresponsabilidad de algunos estamos viviendo lo que estamos pasando ahora”, indicó Rosas.

El gremialista volvió sobre la necesidad de regularizar la situación de todos los trabajadores del sector, mencionando que por el trabajo no registrado “los muchachos están perdiendo el salario familiar que se otorga a cualquier trabajador en relación de dependencia, entonces para un compañero que tiene dos o tres hijos es una gran suma de dinero que se pierde. Además de la obra social o el seguro que tiene que tener cualquier trabajador”, repasó.

Mencionó que en esto se está trabajando con el Ministerio de Trabajo, para regularizar la situación, y señaló que también se debe revisar “esa ordenanza nefasta que tenemos para el servicio público de taxis, que no regula como corresponde el servicio. Así que también estaremos trabajando con el Concejo Deliberante, para hacer alguna modificación en los artículos que se refieren a la contratación de los trabajadores”.

Para concluir, Andrés Rosas confirmó que en promedio un peón de taxi tiene como ingreso un haber mensual de “entre 16, 17, 18, 20 mil pesos, apenas sobre la línea de indigencia. Eso es lo que puede estar recaudando un chofer de taxis trabajando 10, 12 horas por día; de lunes a lunes”.