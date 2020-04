Taxifleteros solicitan permiso para poder trabajar

“Algunos están haciendo viajes a escondidas para poder ganarse el pan de cada día”, sostuvo el fletero Edgardo Suero ante la situación que el sector está atravesando por la pandemia del coronavirus. Recordó que “ya veníamos mal por la crisis económica del país, y esto nos terminó de paralizar”. También señaló que “escuché al intendente Martín Pérez que está ayudando a los remises y taxis, y también nos gustaría que nos ayude a nosotros que no tenemos un permiso para poder circular, y por ende trabajar”.

Río Grande.- A la crisis económica que diversos sectores están sufriendo por la pandemia del coronavirus, uno de los sectores que también está sobrellevando esta situación es el de los taxi flet en esta ciudad, donde en dialogo con FM Master’s Edgardo Suero señaló que “nuestro sector ya venía golpeado por la situación económica del país, la provincia, y la ciudad, y a esto se ha sumado esta situación del coronavirus, lo cual hace que el momento que estamos pasando sea más agudo”.

Puntualizó que “hasta el momento no contamos con ningún permiso para salir a trabajar, y la verdad que se hace difícil, uno vive de esto día a día, y al no contar con un permiso se hace imposible poder vivir”.

En este sentido indicó que “nosotros todos los días tenemos que salir a ganarnos el pan, entendemos que ante la situación de este problema se hace complejo, y si bien he escuchado al intendente Pérez que está ayudando a los taxis, remises, y taxi flet, quizás deberíamos saber mejor hacia donde tendríamos que dirigirnos para poder encontrar esa ayuda, para ver de que se trata, o si nos podrían dar un permiso para trabajar, y si bien los corralones ya han abiertos sus puertas, también es difícil ir a las paradas, sino tenemos un permiso”.

Asimismo dijo que “a diferencia del permiso que tienen los taxis y remises, es que ellos transportan personas, y nosotros artículos, y mercaderías, pero acá se trata de necesidad, dado que nosotros también debemos llevar el pan a las mesas de nuestras casas, por lo esperamos que el Municipio nos pueda ayudar con algo”.

Recordó que “actualmente se encuentran habilitados arriba de 80 taxi flet en toda la ciudad, yo hace 14 años que estoy en este rubro, me siento identificado para poder hablar con los compañeros, quienes me cuentan que están haciendo viajes, y que tratan de no pasar por los controles para poder ganarse el pan de cada día”.

También dijo que “a los chóferes los han bajado de una, dado que es imposible sostener un vehiculo con un coger, mientras que los que somos dueños estamos haciendo viajes a escondida”.

Si bien indicó que “uno tiene parada en los corralones, tampoco somos exclusivos de ellos, uno trabaja con el celular, donde el vecino nos llama y nosotros vamos, y en estos días hemos tenido varias consultas para ver si estábamos trabajando, pero lamentablemente se hace imposible poder trabajar”.