Tarifazos: “Esto es un abuso que trasciende la tolerancia que uno puede tener”

El senador del FPV Julio Catalán Magni se mostró dispuesto a votar afirmativamente el proyecto girado por Diputados que pone un freno al aumento de tarifas. El gobierno central cuenta con un plazo que vence el martes para elevar una propuesta alternativa y, de no resultar satisfactoria, se prevé emitir dictamen de comisión y llevar al recinto del Senado el proyecto actual para convertirlo en ley. Para el parlamentario fueguino se terminó el tiempo de tolerancia a las políticas de Macri.

Río Grande.- El senador del FPV Julio Catalán Magni adelantó su voto positivo al proyecto girado por Diputados que pone un freno al aumento de tarifas, en caso de que el gobierno central no eleve una propuesta alternativa que satisfaga a los senadores.

Por FM La Isla, informó que esta semana se trató en comisión este tema y “el jefe de bloque dijo que hasta el martes que viene por la tarde espera una respuesta superadora del gobierno. Si no se da, se va a dictaminar en comisión y va a ir al recinto. Esto no se va a dilatar ni un mes ni dos, sino solamente siete días porque la sociedad necesita una respuesta”.

Remarcó que hasta ahora, siendo oposición, hubo “una mirada muy responsable”, por lo que se acompañaron muchas leyes impulsadas por el oficialismo, “pero creo que esto es un abuso que trasciende la tolerancia que uno puede tener, porque la gente no lo puede pagar”, dijo del aumento de tarifas.

Reconoció que el impacto en Tierra del Fuego no es el mismo que en el resto del país, pero “esto va más allá de nuestra provincia. Si no tenemos un proyecto superador, se firmará el dictamen de comisión la próxima semana y, si están los dos tercios, se tratará el miércoles en el recinto”, reiteró, si bien en caso de aprobarse en el Senado hay un veto anunciado del presidente.

“La oposición puso un límite al avance desmedido del gobierno, y en estos días se verá el rol que va a ir ocupando el sindicalismo y los propios gobernadores. Nosotros articulamos con el gobierno provincial un trabajo conjunto y es una enorme responsabilidad frente a nuestros comprovincianos. Tratamos de darle la mayor tranquilidad a los fueguinos, pero llega un límite donde la política tiene que tomar un rol activo y poner un freno a este avasallamiento. Es una forma de construir que impacta directamente sobre las pymes y los trabajadores”, sostuvo de estos aumentos que vienen golpeando la actividad económica.

“Hay muchísima preocupación por la situación que se vive en Argentina y nosotros tenemos la autoridad moral de decir que no hicimos nada para que al gobierno le vaya mal, porque no fuimos un obstáculo para que avanzara con su gestión, entendiendo la responsabilidad que nos correspondía de permitir que la democracia funcione y el gobierno electo pudiera llevar adelante la gestión”, expresó.

“Dos años después nos encontramos que tratan de sumar más gente para ver cómo logran un acompañamiento a las decisiones que han tomado, y buscan complicidad de todos, de los gobernadores, de las cámaras, para que el impacto político no sea sobre las decisiones que ellos han tomado y de las que deben hacerse cargo”, cuestionó, ante la intención del gobierno de llamar a un gran pacto nacional.

“Las medidas económicas y políticas que tomaron han estado equivocadas en un 90 por ciento y el presidente de la Nación parece que está viviendo en otra Argentina, porque en la conferencia de prensa ratificó el rumbo económico”, dijo.

“No hay una mirada hacia el trabajador, hacia las pymes, y no entienden el funcionamiento de nuestro país, donde el 80 por ciento del mercado interno lo sostiene las pymes. En lugar de rever las decisiones, no toman nota de nada de esto y siguen la línea del libre mercado para que regule las tarifas, y siguen tomando deuda a fuerza de desfinanciar el estado nacional. El presidente ratificó al equipo económico y dijo que ellos tienen que explicar cómo van a bajar la inflación. La verdad, no sé si estaba hablando un vocero o el presidente. Por otro lado busca complicidad en los gobernadores, en el sindicalismo y en los movimientos sociales para la situación que vive la Argentina”, insistió.

Se mostró sorprendido del discurso del presidente, asegurando que se sorteó la “turbulencia”, cuando en 30 días hay otro vencimiento de Lebacs y puede repetirse la corrida cambiaria. “Macri busca que desde los movimientos sociales, hasta la política opositora, los gobernadores y los sindicatos, acompañen el error de gestión que ha tenido. En dos años se duplicó el valor del dólar, porque entregamos la gestión con un dólar a 14 pesos y está a 25, con una proyección de 28 pesos a diciembre. No entienden que esto impacta directamente en la canasta básica. Lo mismo el precio del combustible, que decidieron liberar. Se genera un acuerdo con las petroleras para planchar el valor por 60 días, pero se incluye un articulado para que después de los 60 días se pueda ajustar al valor del momento, y va a subir entre un 15 y un 20 por ciento, que también impacta en la canasta básica. Estamos en una espiral y el gobierno no toma ninguna acción para ir ordenando. Macri habla del FMI como si fueran todos buenos y no fueran a poner ninguna condición, y ahora quiere sumar a todos a una mesa de diálogo para que ajusten porque gobernó mal y necesita plata. La verdad, asombra el nivel de liviandad y de cinismo con que se manejan las cosas”, fustigó.

También fue crítico del acuerdo pesquero con Gran Bretaña y de la forma en que fue ignorada la provincia. “Hace unos días la senadora Boyadjián estuvo reunida con el canciller y no le comentó lo que iba a pasar con Malvinas ni que iba a firmar un acuerdo de explotación pesquera, sin participación de la provincia”, dijo de la parlamentaria fueguina que, además, forma parte del interbloque oficialista.

Asimismo, cuestionó el silencio de los referentes de Cambiemos ante el avance sobre la soberanía en Malvinas. “Los que dicen defender a Cambiemos en la provincia tienen que dar explicaciones a la sociedad de todas estas medidas que se van tomando. El mayor capital que entregó nuestro gobierno fue el desendeudamiento y, en los dos primeros años, Macri endeudó a la Argentina en más del 7 por ciento del PBI, al punto que el mundo ya no nos presta más plata y tenemos que ir al FMI. Los que representan a Cambiemos se deben hacer cargo de lo que está pasando y dejar de cargar culpas a la herencia”, concluyó.