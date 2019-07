SUTEF reclama por los docentes que no cobran sus salarios

Desde el SUTEF volvieron a referirse a los docentes que no cobran sus salarios “algunos desde el año pasado”, aseguró la secretaria Adjunta, Verónica Andino. “Lamentablemente, no sólo no se han resuelto los problemas sino que se han profundizado”, señaló. Además indicó que hubo docentes que no cobraron el aguinaldo y otros a los que les descontaron el bono de 10 mil pesos otorgado por el gobierno mediante un decreto.

“Lamentablemente, no sólo no se han resuelto los problemas sino que se han profundizado. Hay compañeros y compañeras que siguen sin cobrar sus salarios, algunos de ellos han tomado en el mes de marzo sus cargos y horas e incluso hay algunos que desde el año pasado están en esta situación”, remarcó la secretaria Adjunta del SUTEF Provincial, Verónica Andino.

Mencionando que “esa información la tiene en el Ministerio de Educación, pero han definido claramente no pagar como corresponde. Además nosotros hemos percibido el sueldo anual complementario en esta semana y hay muchísimos compañeros y compañeras que no lo han cobrado. Eso refleja el nivel de daño que está haciendo este gobierno, hasta les han descontado el paliativo que se pagó en dos cuotas”, agregó la dirigente docente.

Explicando que “no sólo no les liquidaron como corresponde el sueldo anual complementario, sino que además los castigaron y les descontaron ese paliativo que se pagó en dos cuotas. Nosotros hemos venido denunciando esto desde hace mucho tiempo, los compañeros no saben lo que cobran porque no se les cargan las altas ni las bajas o porque todavía siguen cobrando por la escuela anterior donde trabajaban”, puntualizó.

En ese mismo sentido señaló que “la situación es gravísima, sumado a todo está la situación general de todos y todas cuando estamos a cuatro años de completar el mandato de este gobierno que no ha dado paritarias. Esto se nota y se refleja en la composición de nuestro salario, en la sumas por fuera de la estructura que estuvimos percibiendo, en las diferencias que hay entre un compañero que tiene un cargo jerárquico y un docente que recién se inicia”, repasó.

Indico que en la actualidad “cobramos lo mismo, a veces, un docente que recién está comenzado que otro que tiene más de 20 años. Por eso el lunes de la semana que viene estamos convocando a una reunión aquí en la seccional, para ver de qué manera afrontamos este segundo semestre”, mencionó Verónica Andino.

Aseguró que “la situación en vez de solucionarse se va complicando y no hay una sola respuesta para esos compañeros y compañeras, que siguen sin cobrar a pesar de las notas que se presentaron. No tuvimos ninguna respuesta, ni de parte del Ministerio de Educación ni de parte del Ministerio de Trabajo, que debería garantizar la convocatoria a las partes o por lo menos responder. Hemos presentado más de seis o siete notas, durante lo que va del año, pidiendo una convocatoria urgente en el marco de la ley”, recordó, advirtiendo que nunca recibieron respuesta.

Dijo que lo hicieron “teniendo en cuenta incluso la crisis profunda de la que hablaba el gobierno, en uno de los decretos que emitió. Con ese argumento dieron el paliativo, pero eso no es inyectar dinero en el salario de los trabajadores sino profundizar las desigualdad”, expresó.

Por último manifestó que así “termina cobrando lo mismo un trabajador con un año de antigüedad que aquel que tiene 25”. Comentando que para responder a esta situación “en primer medida vamos a contener como se pueda a los compañeros y las compañeras, hay que destacar la muestras de solidaridad que hay entre los trabajadores del sector. Pero también nos vamos a reunir para poder clarificar un poco las dudas que hay en cuanto lo que se cobra, a los recibos. La realidad es que nadie sabe con claridad qué es lo que se cobra, lo único que está claro es que cada vez cobramos menos”, concluyó la representante de los docentes.