SUTEF reclama por aumento y edificios en condiciones

El titular del SUTEF en el ámbito provincial, Horacio Catena, se refirió a la convocatoria de una “mesa salarial” para la próxima semana. Reiterando el reclamo para que se aplique la fórmula presentada por el gremio en febrero. También se pronunció respecto del estado de los edificios escolares en la provincia.

Los sindicatos que representan a los docentes fueron convocados por el Gobierno provincial a una reunión para la próxima semana, en la cual maestros y profesores esperan que haya un ofrecimiento salarial concreto, teniendo en cuenta que hasta el momento solo percibieron –como el resto de los estatales- los 6 mil pesos no remunerativos en dos cuotas.

Consultado al respecto el secretario General del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), Horacio Catena, confirmó que los gremios tienen “una convocatoria para el 27 a las 11.00 de la mañana. Esperamos que el Gobierno lleve una propuesta concreta pero nosotros además tenemos un Congreso Provincial este sábado y estamos consultando acerca de la situación en la que estamos y las acciones que la docencia está dispuesta a hacer en caso de que el Gobierno no lleve nada concreto”, señaló. Recordando que “ya estamos a fines de agosto, hace dos años y medio que no hay discusión paritaria y es inmedible en términos de poder adquisitivo; ya no sabés que medir para saber en qué perdiste más”, dijo el titular del SUTEF.

Con respecto al reclamo del SUTEF, el Secretario General del sindicato docente recordó que se realizó el Consejo Nacional del Salario que estableció un salario mínimo vital y móvil. “En enero el Gobierno de Macri derogó el decreto que regulaba la paritaria pero reguló lo que es el salario mínimo docente, que es el equivalente a un 20 por ciento más que el salario mínimo vital y móvil. Si eso hoy se calcula con el 100 por cien de zona te da 24000 pesos el cargo base. Por eso, la fórmula que presentamos en febrero, y que fue respaldada por toda la docencia, hoy sigue teniendo plena vigencia”, remarcó.

En otro ámbito, Horacio Catena se refirió a la situación de los edificios escolares en la provincia, manifestando que “El estado de desinversión que viene de muchos años que se ha profundizado en este Gobierno, que además se encargó de desmantelar lo que quedaba de Servicios Generales y poner a empresas de amigos. Empresas que en las obras públicas de la provincia hacen plata, no refacciones” al tiempo que remarcó que “el Gobierno en vez de reconocer el estado de situación de las escuelas trata de perseguir e instalar un supuesto enemigo en los docente cuando en realidad somos las víctimas de esa desinversión. Ante los desperfectos en vez de acudir a auxiliar ha puesto un despliegue policial sin antecedentes que realmente es indignante. Debe mandar a reparar los edificios no a perseguir a los docentes”.

Finalmente, respecto de las imputaciones que se hace a los trabajadores como responsables de los inconvenientes en los edificios, Catena manifestó que “es una forma de confundir a la opinión pública pero también está el informe de la Policía Científica que habló de falta de mantenimiento en una de las escuelas de Ushuaia. La comunidad de cada escuela sabe cómo es la situación, sabe que de un año al otro sólo se pintó, que es lo único que han hecho en los últimos tiempos” y relacionó esta falta de mantenimiento además con la utilización de las escuelas con fines partidarios. “La comunidad educativa sabe sobre las peñas de la legisladora Martínez, de la legisladora Freites y de todos los que usan los espacios públicos educativos para hacer campaña o proselitismo”, concluyó.