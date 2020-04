SUTEF reclama el pago del aumento

Horacio Catena, secretario General del SUTEF en el ámbito provincial, se refirió a la situación planteada desde lo económico y financiero por la pandemia COVID 19. Advirtió que “No será con salarios y jubilaciones congeladas, recostadas o no pagadas que se obtenga más «solidaridad». Con esas medidas los sectores concentrados de la economía no dejan de ganar, y lo que es peor siguen haciéndolo aún en los peores de los escenarios”. Luego reclamó “el cumplimiento del acuerdo homologado para la docencia”.

El secretario General del SUTEF Provincial y titular de la CTA Autónoma, Horacio Catena, se refirió al impacto económico y financiero que tiene la situación planteada con la pandemia COVID 19, indicando que “en la actual situación no hay que confundir solidaridad con recursos para enfrentar la pandemia. La solidaridad de clase, las y los trabajadores la practicamos a diario; los recursos necesarios para enfrentar esta situación hay que buscarlos dónde se debe, entre los que se enriquecieron durante todos estos años”, señaló el dirigente docente.

Después repasó que “En nuestro país, como en la provincia están las «vacas sagradas» a las que nunca nadie toca. Es ahí donde hay que buscar los recursos”, remarcó Catena. En el mismo sentido dijo que basta con “ver los balances de los bancos privados como públicos/estatales, los grandes monopolios en Tierra del Fuego, los terratenientes, los formadores de precios como la Anónima o Carrefour que se quedan con los beneficios impositivos de la Ley 19640, mientras las y los trabajadores seguimos pagando los productos igual o más caros que en el norte del país”.

Igualmente manifestó que “Es hora de que los recursos naturales, hidrocarburos y todo lo que pertenece al pueblo fueguino, pase a manos del pueblo nuevamente. No será con salarios y jubilaciones congeladas, recostadas o no pagadas que se obtenga más «solidaridad». Con esas medidas los sectores concentrados de la economía no dejan de ganar, y lo que es peor siguen haciéndolo aún en los peores de los escenarios”, aseguró Catena.

El secretario General del SUTEF y la CTA Autónoma mencionó además que “En la Argentina y en Tierra del Fuego solo se saldrá con medidas que apuntalen la solidaridad, es decir, defendiendo salarios, jubilaciones y pensiones. Defendiendo la producción nacional, es decir, créditos reales para PyMEs y cooperativas. Con impuestos a las grandes fortunas sobre la base de los balances de los últimos 4 años”, puntualizó.

En similar sentido dijo que “Se saldrá adelante con un pueblo unido y una argentina con esperanza si nos paramos sobre nuestros propios pies, no esperando la «potencia» extrajera «buena» y «salvadora». Todos somos presos de ésta guerra comercial que ya lleva miles de vidas, que amablemente le pusieron de nombre «coronavirus» pero que no es más que un genocidio por el reparto del mundo”, aseveró.

Refiriéndose a su sector indicó que “la docencia no está de vacaciones”, aclarando después que “cómo no lo están los jubilados y jubiladas, como no lo están nuestros alumnos y alumnas, como no lo están los y las trabajadores del ámbito privado o público. Como no lo están los y las monotributistas, etcétera”.

“Cuando las cosas están mal, todos los recursos al pueblo, a quienes mueven y construyen la patria. Frente al virus somos todos iguales, cualquiera puede contagiarse y morir. Pero frente al Estado y la economía no. Hay quienes producimos y creamos riquezas y quiénes la han disfrutado durante décadas; bueno, es hora que la ecuación se revierta”, remarcó.

Para finalizar indicó que “Por eso es que pedimos el cumplimiento del acuerdo homologado para la docencia. Porque venimos de postergación, en postergación, porque la mayoría de nuestra docencia es pobre, porque no debemos mendigar lo que nos corresponde. Porque pensamos en nuestras jubiladas y jubilados siempre. Hoy y ayer también, porque pensamos en las personas con discapacidad, hoy, ayer y siempre, porque es con el pueblo trabajador”, finalizó Horacio Catena.