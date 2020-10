SUTEF reclama cumplir el acuerdo de marzo

Desde el sindicato docente pidieron al gobierno que acelere medidas como el reescalafonamiento y la implementación del Organizador Salarial Docente. “Estamos en octubre y creemos que esta discusión ya tendría que haber terminado”, advirtió el secretario General del SUTEF. También adelantó que se encuentran organizando un Congreso Pedagógico, “para que la docencia hable y que cuente qué es lo que estamos haciendo los docentes en el marco de la cuarentena y del encierro”. Dijo que también servirá para “poder establecer una agenda pedagógica, para poder discutir con el gobierno las medidas que se tienen que tomar de acá para adelante”.

“Ya en el mes de enero nosotros decíamos que buscábamos recomponer la pirámide salarial, es decir recuperar la legalidad del salario, recomponer el poder adquisitivo y la calidad del salario; es decir que aumentara nuestro básico”, indicó el secretario General del SUTEF a nivel provincial y titular de la CTA Autónoma, Horacio Catena.

En declaraciones al programa radial “Desde las Bases”, que se emite por FM “Nuestras Voces”, el gremialista recordó que en el mes de marzo “firmábamos un acuerdo que constaba de tres puntos, que eran un aumento al básico del 25% para todo el escalafón, un compromiso de reescalafonamiento de toda la pirámide salarial y de carrera del sector docente y la incorporación de un ítem que es el Organizador Salarial Docente al básico de todo el escalafón”, explicó Catena.

Dijo que luego “vino la postergación del cumplimiento del acuerdo y ahí arrancamos la discusión salarial nuevamente, que es lo que resta. Esto es, ni más ni menos, que el reescalafonamiento y el cumplimiento del Organizador Salarial Docente. Nosotros tratamos de combinar la paciencia en una negociación, porque obviamente no se resuelve en los tiempos que uno desearía. Pero también, como lo hemos dicho en el Congreso Docente que realizamos esta semana y en las notas que enviamos a las autoridades, entendemos que el Ministerio de Educación se ha tomado tiempos que son muy laxos para poder tener una propuesta integral de reescalafonamiento para nuestro sector”, advirtió el titular del SUTEF.

Catena señaló que por eso han pedido “una urgente propuesta de reescalafonamiento general, de acuerdo a lo que elevamos. La nuestra es una propuesta que habla del reescalafonamiento de unos 152 cargos que estaban desfasados, en relación a la carrera docente. Pero hasta ahora el gobierno ha presentado una propuesta de 70 cargos, que para ellos sería una etapa, pero sin tener en claro cómo va a continuar con el resto de los cargos. Por eso nosotros hablamos de una propuesta integral y sobre el Organizador Salarial hemos planteado que es algo que necesitamos de manera urgente, porque eso tiene que ver con mejorar la calidad del salario y mejorar el poder adquisitivo”, insistió.

El dirigente docente explicó que eso “es lo que estamos exigiendo, porque estamos en octubre y creemos que esta discusión ya tendría que haber terminado. Por eso hicimos un Congreso Docente, donde se ha resuelto el inicio de acciones en las redes y asambleas docentes, para analizar cómo continuamos dado que queremos cumplir con toda el acta que se firmó en el mes de marzo”, remarcó.

Luego indicó que “esto tiene que ver con pedir celeridad en la discusión, porque por un lado está todo este tema y por el otro el de los actos públicos donde necesitamos que se resuelvan rápidamente en paritarias. Hemos logrado que se respeten las estructuras que hace de 10 años que no se terminaban de entregar, eso significa 155 cargos en toda la provincia”.

“No resuelve todo el problema que tenemos, pero es una ayuda importante. Eso hace más de 20 días que se podría haber empezado a entregar, se lo hemos planteado al Ministerio de Educación y lo hemos expresado en el Congreso Docente, por eso estamos solicitando la urgente convocatoria un nuevo acto público porque como lo dijimos no queremos ningún niño sin docente y ningún docente sin trabajo, cosa que también le hemos planteado al gobierno a través de diversas presentaciones”, repasó Horacio Catena.

Dijo que los docentes saben “que el contexto es difícil, por eso hemos sido muy pacientes y la docencia es muy respetuosa. Pero hemos sido muy claros y muy precisos, también creemos que la situación que ya existía, la pandemia la puso sobre la mesa en cuanto al déficit tecnológico y la falta de conectividad. Eso es algo que hace a la diferencia en cualquier sistema educativo, por más que no sea virtual”, señaló.

Agregando que “con la falta de acceso a las nuevas tecnologías se puso de manifiesto que la educación no es más pública y no es gratuita, no todos los chicos y chicas pueden ir a la escuela y al no tener acceso a Internet y medios tecnológicos eso hace una diferencia muy grande. Desde el punto de vista pedagógico hemos planteado la necesidad de establecer la agenda del futuro, pero como no hubo convocatoria a una paritaria pedagógica estamos organizando nosotros un Congreso Pedagógico, para que la docencia hable y cuente qué es lo que estamos haciendo los docentes en el marco de la cuarentena y del encierro. Para poder establecer una agenda pedagógica, para poder discutir con el gobierno las medidas que se tienen que tomar de acá para adelante”, concluyó el secretario General del SUTEF.