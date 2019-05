SUTEF quiere “paritarias completas” para educación

Dirigentes del SUTEF dieron una conferencia de prensa, para confirmar que volvieron a presentar una nueva nota solicitando la convocatoria a “paritarias completas”. Además de la cuestión salarial, pretenden discutir la situación edilicia, la falta de recurso humano y otros temas relacionados con el convenio colectivo de trabajo. Aseguran que es falso que todos los chicos de las escuelas de la provincia tengan los 180 días de clases garantizados.

“Hemos concretado un nuevo pedido de paritarias completas desde el sector y el término tiene que ver con que -como ya lo venimos planteando- el gobierno anuncia por un lado el pago en cuotas del aguinaldo, cuando eso es materia de discusión salarial y además, si bien lo que hacen es legal, entendemos que también es ilegítimo”, manifestó ayer el secretario General del SUTEF, Horacio Catena, al iniciar la conferencia de prensa en la sede del gremio.

Después indicó que “la legitimidad de los actos tiene que ver con dar, a cada uno de los elementos que compone nuestro salario, el destino histórico que tiene. Y en el caso del sueldo anual complementario, es el decimotercer salario anual dividido en dos partes”, remarcó el dirigente docente.

Catena mencionó que pudieron acceder “a declaraciones que hicieron algunos ministros, donde dan cuenta de que no se descontaría lo que se adelantó y que este mes próximo se abonaría, como parte de lo resuelto en ese decreto, otro adelanto”. Luego mencionó que aún no está formalizado el decreto relacionado con el anuncio de no descontar esos montos adelantados del aguinaldo y el pago luego del aguinaldo completo, pero advirtió que hubo “más de 500 compañeros que han pedido que no se adelante el aguinaldo”.

Por ese motivo dijo que se encuentran reclamando “que se cumpla con ese pago para la totalidad de los compañeros”. Por otro lado mencionó que “el ministro (de Gobierno) José Luis Álvarez, en algunos programas radiales, habló de que se abonará el aguinaldo completo con fondos provenientes de una deuda de nación, en torno a un servicio de gas por un convenio que tendría con la provincia”. “Mientras en la gacetilla de prensa se habla de regalías extraordinarias o aportes extraordinarios, creemos que por una vía o por la otra y para dar fin al propio decreto del Gobierno de la provincia, es necesario que se convoque a paritarias “, insistió.

El titular del SUTEF y de la CTA Autónoma entendió que “por un lado dicen que están inyectando circulante al mercado interno, pero por otro esa medida llega hasta el aguinaldo y todos los pronósticos de inflación hablan de que se va a sostener la inflación por mes. Es decir que la inflación del año en curso va a estar en el orden del 40% como piso. Entonces creemos que es necesario y apelamos a que el Gobierno de la provincia abra la discusión salarial y que dé certeza sobre cómo se va a implementar este pago de paliativo, bono, o que le pongan el nombre que más le guste”, señaló, remarcando que para otorgar un incremento “los recursos en la provincia están”.

Convenio colectivo y recursos humanos

A su turno, Verónica Andino se refirió a la necesidad de discutir también en paritarias el convenio colectivo de trabajo y la necesidad de mayores recursos humanos en las distintas áreas de la educación. Manifestó que “hay una situación que ha planteado el propio ministro Diego Romero, en referencia a lo que sería un logro de la gestión que conduce. Haciendo alusión a los 180 días de clases que se han garantizado en la provincia, dando relevancia a ese anuncio”.

Sin embargo, la secretaria Adjunta del SUTEF expresó que “la verdad es que es una nueva mentira del Ministerio de Educación o por lo menos no es así para la totalidad de los alumnos de la provincia. Decimos esto porque por un lado hay dificultades edilicias que se repiten todos los días, en la ciudad y en la provincia, en muchísimas escuelas”, advirtió.

Indicando que dichas dificultades “tienen que ver con el abastecimiento de gas, con las instalaciones eléctricas, con goteras y lo que ha pasado ayer mismo en la escuela 21 y en la escuela 35; donde hay salones que tienen temperaturas altísimas en algún sector y en otro sector la temperatura es bajísima”, repasó. Agregando luego que “en el edificio donde funcionan las escuelas 20 y 26, que estaba siendo reparado, la semana pasada con la lluvia se cayó todo el cielorraso del sector donde se estaban realizando trabajos. Por lo tanto tampoco pudieron volver los alumnos y las alumnas a ese edificio”, mencionó.

Andino dijo que “entonces, cuando se habla de la garantía de 180 días de clase, se le pasa por alto al ministro que tenemos muchísimas instituciones educativas donde eso no sucede. Hay presencia de roedores en varias escuelas, tanto en Río Grande como en Ushuaia, y no se solucionan problemas de fondo”, destacó. Señalando que “eso hay que ponerlo en cuestión, porque no es un detalle”.

“Es algo que venimos denunciando, porque podemos decir sin exagerar que hay ocasiones en las que se pone en riesgo la vida de alumnos, alumnas y de los trabajadores de las escuelas. También tenemos que referirnos a la necesidad de atender la falta de recursos humanos, para atender las necesidades de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales”, agregó la dirigente docente.

Recordó que “en el último congreso que se realizó de inclusión, en la ciudad de Ushuaia, por ese mismo motivo hubo una importante manifestación de los asistentes expresando que: con recorte no hay inclusión. Eso tiene que ver con que no están los recursos humanos garantizados para esos alumnos”, insistió.

En el mismo sentido mencionó que “hay alumnos en las escuelas de la provincia que no tienen el docente acompañante, el tutor necesario o el par pedagógico. En estos días hemos recorrido la mayoría las instituciones y hay situaciones concretas, que no pueden sostenerse más allá del esfuerzo que hacen los docentes”, aclaró.

Andino denunció que muchas escuelas “no tienen el recurso humano necesario para llevar adelante una educación como la que sus alumnos necesitan. Los equipos directivos han hecho las gestiones, los pedidos, pero no tienen absolutamente ninguna respuesta y si les responden algo es: fíjense cómo se acomodan con la gente que tienen dentro las escuelas porque recursos no hay”.

“Esta es la respuesta que da el gobierno de la provincia. Hay una situación que refleja esto y es la del cuarto año del Colegio Polivalente de Arte, en la modalidad cerámica, que a 20 días del mes de mayo todavía no tuvo ni un solo día de clase. No empezaron los alumnos de cuarto de la modalidad cerámica, a pesar de que eso se planteó en la primer semana de febrero precisamente por necesidades edilicias que no se resuelven”, relató la secretaria Adjunta del sindicato docente.

Para concluir expresando que “por eso pedimos que se convoque a una mesa de convenio colectivo, para discutir las situaciones puntuales que atraviesan a la docencia, que no son solamente la cuestión salarial que explicaba recién Horacio, sino que tiene una gravedad muy importante en relación a los recursos humanos”, concluyó.