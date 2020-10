SUTEF discute reescalafonamiento para docentes

El secretario General del SUTEF en el ámbito provincial, Horacio Catena, se refirió al resultado de la mesa técnica que mantuvieron esta semana. Uno de los puntos centrales tiene que ver con el reescalafonamiento para el sector. El gobierno presentó una propuesta, pero el gremio entiende que resulta insuficiente y quieren seguir avanzando. Están solicitando “la incorporación del organizador salarial docente al básico de todo el escalafón, porque queremos mejorar no sólo la calidad sino el poder adquisitivo del salario de la docencia”, aseguró el dirigente docente.

El secretario General del SUTEF en el ámbito provincial, Horacio Catena, se refirió a la reunión que tuvieron en el comienzo de la presente semana, con representantes del Gobierno provincial, señaló que en el encuentro mantenido por video conferencia “para comenzar, le reclamamos al gobierno la demora que tuvo en las respuestas, nosotros hicimos público ya la semana pasada un pedido de convocatoria urgente porque había pasado un tiempo más que suficiente, para que pudieran analizar y ponderar el escalafón docente”, indicó el sindicalista.

Después dijo que analizar el escalafón “sabemos que no es sencillo, porque tiene al menos dos miradas. Una de carácter pedagógico, para evaluar cada cargo y su relación interescalafonaria y por otro lado el económico, porque reescalafonar significa dinero. Pero ya pasaron tres semanas del planteo y obviamente estábamos exigiendo atención”, indicó.

Mencionando que “finalmente este martes la reunión se llevó adelante, tenemos un inconveniente que es el mantener estos encuentros de forma virtual y para un trabajo que implica cuantificar y comparar no es sencillo hacerlo de esta manera, a través de Zoom. Por lo tanto recibimos una entrega, donde el Ejecutivo plantea una primer parte del escalafonamiento de 58 cargos, cuando nosotros presentamos alrededor de 130 cargos a reescalafonar”, advirtió Catena.

Señaló que la medida “implica en algunos casos una mejora sustancial, porque estaban muy mal pagos. Como lo son los cargos de secretario de inicial, primaria, media, tiempo completo, los gabinetistas, listas los ATTP, los ACTP, las maestras especiales que trabajan en el Polivalente de Arte, y eso significa una corrección importante. Por otro lado hay otros para los cuales el corrimiento es consecuencia de estos otros cargos, porque si no, no tienen posibilidad de ascenso”, destacó.

El titular del sindicato docente reiteró que desde el gobierno reescalafonaron “58 cargos y en esa reunión nosotros planteamos, por un lado que íbamos a analizar y comparar esa propuesta -algo que hicimos este miércoles- y en base a eso le dimos una respuesta el gobierno. Además les dijimos que íbamos a difundir esto en todos los niveles y modalidades, para analizarlo con la docencia en su conjunto”.

“La respuesta que le dimos al gobierno es que si bien esos 58 cargos reescalafonados van a ser ponderados por la docencia, en principio ya detectamos que al no tener una mirada integral del escalafón -como la que nosotros presentamos- se genera un problema. Por eso queremos re discutir los 58, incorporar los cargos que faltan, y al mismo tiempo como se lo dijimos ayer a los ministros queremos discutir ya la incorporación del organizador salarial docente al básico de todo el escalafón, porque queremos mejorar no sólo la calidad sino el poder adquisitivo del salario de la docencia”, aseguró el secretario General del SUTEF.

Respecto de la posibilidad de salir de esta discusión con un escalafón ordenado para el sector, Horacio Catena manifestó que “de parte del sector docente están todos los argumentos dados y vamos a trabajar todo lo que sea necesario. Trabajar, discutir cargo por cargo, por grupo, para que de una vez por todas, la docencia tenga un escalafón ordenado. Que no signifique un castigo en lo salarial el obtener un ascenso jerárquico, o que estar en un cargo base no signifique estar condenado a la miseria. Ya sea por carrera o porque al docente le tocó un cargo base -que escalafonariamente está muy mal pago- que eso no signifique una condena en lo salarial”, indicó. Luego insistió en decir “creemos que lo vamos a lograr, no va a ser fácil porque nunca nada es fácil, pero nosotros tenemos toda la intención y todo de la expectativa puesta en lograr que tengamos un escalafón que de satisfacción a la docencia”.

Catena explicó luego que también se encuentran “exigiendo que salgan todos los cargos y horas del escalafón y principalmente algo que venimos trabajando durante años, que para salgan los cargos de los maestros auxiliares de año. Lo hemos discutido en la mesa técnica, lo venimos solicitando y nuestras compañeras han hecho un relevamiento escuela por escuela, para determinar la cantidad y poder discutir cargo por cargo con el gobierno. Nos parece que ese es un trabajo grande que ha hecho la organización y que tiene que tener, como resultado, que los destinatarios que son los docentes accedan a esos cargos”, remarcó.

El dirigente docente terminó manifestando “tenemos mucho trabajo, porque no se sabe cómo seguirá la provincia, Argentina y el mundo después de esta pandemia, pero hay que discutir en términos pedagógicos como nos preparamos para la pos cuarentena y para lo que se viene después de esta situación que estamos atravesando. Obviamente estamos muy preocupados por el rebrote que está teniendo Río Grande, el que está teniendo Ushuaia; pero igualmente nos parece que es un debate que tenemos que hacer”, concluyó.