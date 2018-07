SUTEF confirmó que el lunes no comienzan las clases

La secretaria General del SUTEF Verónica Andino ratificó el “no inicio de clases el próximo lunes 30 de julio, y el paro por 24 horas”. Manifestó que “aún continúan esperando una convocatoria de la provincia para discutir paritarias”. Recordó que hay “docentes que este año cobraron el mismo SAC que hace dos años y medio, dado que todas las cifras que se pagaron después fueron no remunerativas, y no bonificable”.

Río Grande.- La secretaria General del Sutef Verónica Andino ratificó el “no inicio de clases el próximo lunes 30 de julio, después de que el pasado día 7 de julio en un Congreso se definió por mandato de todas las escuelas un paro, ante la falta de una convocatoria provincial para la discusión salarial, entre otros temas”, dijo a FM Aire Libre.

Además manifestó que “después del Congreso, el día 12 de julio hubo un plenario de seccionales en las tres ciudades, donde con más cantidad de mandatos se definió un paro por 24 horas, a pesar de que también hubo mociones de 48 horas, pero la mayoría primó, y se fijó que el próximo lunes no comiencen las clases”.

Asimismo resaltó que “a lo largo de estás dos semanas de receso también habíamos solicitado la convocatoria a la provincia para no llegar a esta instancia de paro, de forma de poder discutir, o tener alguna respuesta en función de la cantidad de docentes que aún no están cobrando con normalidad sus salarios, o no los reciben en su totalidad, además de pedir la apertura salarial, dado que no hemos tenido discusión a lo largo de todo el año”.

Puntualizó que la “última reunión que nosotros tuvimos donde se comunicó el pago del paliativo de los tres mil pesos en junio y en agosto, en ese momento lo que dijeron los paritarios, y los representantes de economía de la provincia que estaban presentes es que luego del pago de la segunda cuota, que será una semana después del pago de haberes, alrededor del 15 de agosto, después recién de ese pago iba a haber una posibilidad de comenzar a discutir una paritaria, pero la verdad es no quedó ninguna fecha predeterminada, siendo que nosotros solicitamos que esa discusión se diera antes, justamente para no llegar a las dificultades del inicio de clases, pero lamentablemente no hubo ninguna respuesta, ni convocatoria, ni de parte del Ministerio de Educación, como del Ministerio de Trabajo”.

Ante el ajuste planteado desde el ámbito nacional a todas las provincias, Andino manifestó que “la situación es muy compleja en todos los ámbitos, lo observamos con el tema de las fábricas, con los comercios, en general todos los sectores”.

Por tal motivo recordó que este año un “docente cobró el mismo SAC que hace dos años y medio, dado que todas las cifras que se pagaron después, que además fueron insuficientes, fueron no remunerativas, y no bonificable, lo cual demuestra la depreciación en el marco de la inflación, y de la pérdida del poder adquisitivo que ha superado un porcentaje altísimo, con los salarios que han quedado muy lejos”.

Con respecto a la posibilidad de la caída del FONID (Fondo de Incentivo Docente), Andino manifestó que es “algo que se viene hablando desde mucho tiempo, ha formado parte de la política clara que ha bajado el gobierno nacional que tiene que ver con el ajuste en todos sus niveles, pero también en relación al FONID y a la merma de recursos para las provincias, pero el tema es que la posición de las provincias no ha sido, por lo menos no de la nuestra, la defensa de esos recursos, y tampoco la posibilidad de absorber el incentivo docente, que sería por ejemplo una de las formas de poder sostenerlo, que la provincia lo absorba”.

Al respecto indicó que “hasta el momento no se ha discutido salarios, nos dan tres mil pesos como paliativo que son dos tanques de combustible, imagínate lo que significará en términos económicos hacerse cargo del incentivo”.

Finalmente sostuvo que hoy los “compañeros no saben lo que cobran, le descuentan con ítems que no existen, con códigos que no existen, cosas realmente muy complicadas”, concluyo Andino.