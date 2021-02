SUTCAPRA exige bono en Hipertehuelche

Trabajadores de seguridad privada están reclamando un bono en reconocimiento por “tareas extraordinarias” que realizan, relacionadas con las medidas preventivas por la pandemia. Se trata de un reconocimiento similar al que se logró en supermercados y fábricas. Todos son empleados de la empresa Brújula, por eso desde el gremio piden “igualdad de condiciones”.

Matías Garro, secretario General del SUTCAPRA, se refirió al reclamo que están manifestando en la puerta de Hipertehuelche de la ciudad de Río Grande, comentando que “nos hicimos presentes en Hipertehuelche, después de haber hecho un pedido a la empresa Brújula S.A.”.

Dijo que reclaman “un bono por tareas extraordinarias que se agregaron a los compañeros de la seguridad privada, como poner alcohol en gel a los clientes, desinfectar y un par de cosas más. Esa presentación la hicimos en noviembre, después en diciembre hicimos otra y en ese momento concretamos la presentación formal en el Ministerio de Trabajo”, relató el dirigente gremial.

Garro indicó que “hasta ese momento no teníamos respuesta, por eso en febrero habíamos pedido un bono para los compañeros de Brightstar y un bono para Hipertehuelche. En ese mes la empresa Brújula paga un bono de 10 mil pesos a los compañeros de Brightstar, entonces en esa oportunidad planteamos que los trabajadores de Hipertehuelche merecían iguales condiciones”, remarcó el titular del SUTCAPRA.

Matías Garro dijo que los trabajadores “no se quieren sentir discriminados respecto del resto, entonces el pedido es que se les pague el mismo bono que se le pagó a los compañeros de Brightstar Fueguina”. En el mismo sentido señaló que “a igual tarea igual remuneración, son las mismas funciones las que cumplen los trabajadores en los dos lugares y para la empresa Brújula, entonces merecen el mismo reconocimiento”, insistió.

El dirigente de los trabajadores de seguridad privada reiteró que los empleados de Brújula

“merecen las mismas oportunidades” y deslizó que “en las audiencias la empresa Brújula lo que planteó fue que Hipertehuelche tiene deudas con ellos, saldos que no se han pagado, y que por eso no pueden pagar un bono”.

Pero advirtió que eso se planteó “sin pruebas, sin fundamentos, lo dicen porque no quieren pagar”. Además indicó que ese “es un conflicto entre ellos, si les deben o no es cosa de ellos, los trabajadores no tienen nada que ver. Por eso planteamos que si a los compañeros de Brightstar le pagaron el bono de 10 mil pesos, a los de Hipertehuelche también se lo tienen que pagar”.

Mientras tanto aseguró que seguirán “en la puerta de Hipertehuelche, con esta medida pacífica, porque Brújula quería pagar un bono de 5 mil pesos solamente, que los compañeros no aceptaron. Hasta el día de ayer los trabajadores seguían colocando el alcohol en gel y haciendo esas tareas que les pidieron, pero desde hoy se suspendieron”, expresó.

Para concluir repasó que incluso en algunos supermercados se logró el pago del mencionado bono ya durante el final del año anterior, con lo cual Hipertehuelche es el único lugar donde resta resolver este tema.