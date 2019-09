Suspendieron las clases por problemas de calefacción

Durante la jornada de ayer se suspendieron las clases en la Escuela 1 de Ushuaia. Fue a raíz de problemas con la calefacción. Los padres aseguran que existen otros inconvenientes edilicios “desde hace mucho tiempo y que no se resuelven”. Piden respuesta a las autoridades del Gobierno.

Durante la jornada de ayer, autoridades del Ministerio de Educación determinaron suspender las clases la Escuela N°1 “Domingo Faustino Sarmiento” de esta ciudad, a raíz de inconvenientes suscitados en las instalaciones con el sistema de calefacción.

Según se informó a los padres, el problema “radicó nuevamente en el funcionamiento del sistema de calefacción emplazado en el edificio -sito sobre avenida Maipú al 600-, situación que ya había ocasionado el cese de actividades la semana pasada”, mencionaron los papás.

También dijeron que les comunicaron desde “la Dirección de la escuela que durante el día domingo se hicieron distintas visitas a la escuela, con el fin de corroborar que los trabajos en los equipos de calefacción se hubieran finalizado. En dicho recorrido se percibió que tres equipos en planta baja y dos en planta alta, estaban apagados”, mencionaron los padres que decía la comunicación interna.

Según les dijeron “a continuación se procedió a informar a la Supervisión Técnica y al Ministerio de Educación, obteniendo como respuesta que se debían esperar indicaciones de Infraestructura Escolar recién el día lunes (por ayer) a las 7 de la mañana, horario en el que Servicios Generales comienza su horario laboral”, se quejaron los papás.

Evidentemente, al no haber resuelto el problema, se decidió suspender ayer el dictado de clases en la mencionada institución. Sin embargo los padres aseguraron que “hay otros problemas que vienen de arrastre, no es la calefacción el único. Hay vidrios rotos, cables colgando y un montón de situaciones que no se resuelven en la escuela”, indicaron los papás.