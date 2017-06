Suspendieron las clases en el Alicia Moreau de Justo

Al menos durante la jornada de hoy y mañana las clases fueron suspendidas en el colegio Alicia Moreau de Justo. Es para terminar las tareas de limpieza y desinfección, después de la desratización realizada en el edificio. Los estudiantes venían realizando manifestaciones por esta situación.

Hoy hubo una reunión en el área de Infraestructura del Gobierno, por la situación planteada en el colegio Alicia Moreau de Justo, donde reclamos estudiantiles y varios videos que circulaban dieron muestras de la presencia de roedores, en esa institución escolar.

De encuentro con con los funcionarios participaron representantes del gremio docente SUTEF e integrantes de la comunidad educativa del colegio, allí se les informó que las clases se suspenderían “al menos durante hoy y mañana”, dijeron fuentes gremiales.

La medida tiene que ver con la necesidad de realizar una “limpieza profunda”, después de la desratización que se habría concretado en el edificio. Según las mismas fuentes, los funcionarios aseguraron que ya no había presencia de roedores, aunque se impone una minuciosa limpieza en el edificio.

“También se dijo que se pedirá un refuerzo de personal POMyS”, destacaron desde el gremio. Aunque cuestionaron que no se hubieran tomado medidas para garantizar la desratización y el acondicionamiento del edificio con anterioridad. Suspendiendo las clases el tiempo que fuera necesario, para no exponer a los estudiantes y al personal docente y no docente, a posibles enfermedades.