Suspenden rastrillajes por Nicolás Duarte debido a condiciones climáticas

Carlos Nicolás Duarte Luna, es un joven de 29 años, oriundo de provincia de Buenos Aires, y hace varios meses residía en la ciudad de Tolhuin. Fue visto por última vez, el pasado 30 de abril, aparentemente, cuando salió a caminar por el bosque. Nunca volvió a ser visto. Su familia, estuvo en la provincia, se puso al tanto de la investigación. Carlos Duarte, padre del desaparecido, confirmó que ahora, intentan que la búsqueda pase las fronteras de Tierra del Fuego, y esperan reunirse con Alicia Kirchner, para seguir trabajando en otras líneas investigativas.

Río Grande.- Carlos Duarte, padre de Nicolás Duarte, visto por última vez el pasado 30 de abril, en diálogo con el programa Tarde pero Seguro, explicó que los rastrillajes debieron ser suspendidos debido a las condiciones climáticas de la provincia, y adelantó que espera reunirse con los autoridades tanto de Chubut como de Santa Cruz, a fin de que la fotografía de su hijo, pueda difundirse a través de mensajes institucionales, y se difunda además, en la ruta nacional Nro. 3 y la ruta 40.

El padre de Nicolás, se fue hace pocos días de Tierra del Fuego, y explicó: “Llegue el sábado a La Plata, estoy organizando un poco una siguiente etapa, si bien allá estuve en el lugar de los rastrillajes y el trabajo con todos los equipos, se había complicado mucho, porque justamente un policía y su perro que eran de Santa Cruz, se hundieron y pudieron ser rescatados, y había riesgo para las personas que estaban trabajando no llegabamos a cubrir algunos lugares con cuatriciclos y camionetas, por el frío y la nieve, no se podía seguir y se había suspendido. Restaba manejarse con indicios”.

“Me vine para organizar un poco una posibilidad que nos queda, si bien el trabajo en la isla está bien organizado en la Isla y si las condiciones lo permiten esperamos que se pueda continuar con los rastrillajes en la zona del Cerro Michi, que es donde pensábamos que podía estar” dijo Duarte y agregó: “La posibilidad que haya pasado la isla, que algún camionero lo haya llevado está vigente, estoy tramitando una entrevista con la Doctora Alicia Kirchner en Santa Cruz y el Gobernador de Chubut para que las Policías Camineras, puedan hacer visible la búsqueda, que se haga de modo institucional”.

Respecto del trabajo de las instituciones con autoridades del vecino país de Chile, el padre del joven desaparecido dijo: “Esa hipótesis la teníamos porque no se descartó nunca nada. Hay unos 8 mil camioneros avisados de la búsqueda, me puse en contacto con el Sindicato de Camioneros. Lo que queremos es que se haga viral y se visibilice en la ruta 40 y toda la ruta 3”.

Asimismo, Carlos Duarte insistió: “Queremos que se haga público, también a través de los medios nacionales. Ya se había solicitado la colaboración de grupos de la zona patagónica y chilena le llegan todos los avisos”.

Sobre la labor de las autoridades de Río Grande, Duarte dijo: “La Policía me mantiene al tanto, el juez Cesari Hernández dijo que me avisaba cualquier novedad, de hecho me llaman una vez al día para contarme como va todo.

Por último, y sin mucho más que pedir, Carlos Duarte se esperanzó: “Ojala lo encontremos con vida para poder ayudarlo”.

Fuente: Diario Provincia.