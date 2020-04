Susñar destacó el esfuerzo de “los agentes sanitarios de todo el país, nuestra provincia y municipio”

Tras cumplirse un mes del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, la concejal Cintia Susñar brindó un balance de las distintas medidas que se fueron implementando a nivel nacional, provincial y municipal. Valoró el esfuerzo de “los agentes sanitarios de todo el país, nuestra provincia y municipio, como así también del personal afectado a las tareas de prevención que siguen exponiéndose día a día para cuidarnos a todas y todos”.

Río Grande.- En primer término, destacó la “rápida acción” del presidente Alberto Fernández quien “junto a todo su equipo de trabajo vienen realizando un esfuerzo muy importante para que esta pandemia nos afecte lo menos posible. Es muy valorable saber que contamos con un Gobierno Nacional que prioriza la salud de nuestra población y que en paralelo haya implementado medidas económicas para atender los sectores más vulnerables. Sabemos y entendemos que, en este marco de pandemia, las medidas muchas veces no alcanzan, pero desde que comenzó la cuarentena, el Ejecutivo Nacional sigue reflejando la importancia de contar con un Estado verdaderamente presente, sin postergaciones”.

En este sentido, también valoró el esfuerzo de “los agentes sanitarios de todo el país, nuestra provincia y municipio, como así también del personal afectado a las tareas de prevención que siguen exponiéndose día a día para cuidarnos a todas y todos. Es muy emotivo observar la vocación de servicio con la que llevan adelante su trabajo”.

Asimismo, destacó el rol del Cuerpo de Concejales de Río Grande y celebró la aprobación de “distintas herramientas para que nuestro Municipio pueda seguir funcionando como corresponde, atendiendo las principales necesidades que demanda este difícil escenario. Afortunadamente la tecnología hoy nos permite continuar reuniéndonos de forma virtual junto a mis pares con quienes seguimos trabajando en nuevas propuestas y analizando lo que sucede particularmente en nuestra ciudad”.

Por otro lado, manifestó su preocupación ante la falta de certezas por parte del Gobierno de la Provincia respecto al “importante atraso” que existe en el envío de los fondos coparticipables y lamentó que “tampoco hay información clara sobre los recursos que el Gobierno Nacional destinó a las distintas provincias a través del Aporte del Tesoro Nacional. Sin dudas que esta situación genera mucha incertidumbre porque estamos hablando de recursos muy significativos que directamente les pertenecen a los vecinos y vecinas de Río Grande y que deben estar a disposición de nuestro Municipio para seguir atendiendo las distintas responsabilidades y demandas existentes”.

“Hemos escuchado al Gobernador Gustavo Melella hablar de la deuda externa que mantiene el país y que, por supuesto es importante, pero hoy existe una situación que el propio mandatario provincial debe atender y tiene que ver con el significativo atraso de más de 40 días en el envío de fondos coparticipables. Estamos hablando de fondos y recursos que son sumamente importantes para seguir afrontando esta situación de emergencia; no se puede seguir postergando porque las demandas sociales, y también en materia sanitaria, cada vez son más”.

Comité de Emergencia

En otro orden de temas, la concejal Susñar también se refirió al Comité de Emergencia Provincial y lamentó que el mismo no cuente con la participación de ningún funcionario y especialista del Municipio de Río Grande. “Si el Comité de Emergencia Provincial está compuesto por personal de salud altamente calificado, no entendemos por qué han dejado afuera, por ejemplo, a los médicos de nuestra ciudad. No han consultado a la secretaria de Salud de nuestro Municipio, Florencia Otrino, y tampoco al Dr. Walter Abregú, concejal de nuestra ciudad y un reconocido profesional de la salud que ya ha tenido experiencias previas en el ámbito público. Es allí donde las diferencias ideológicas deben quedar de lado. Los aportes legislativos tampoco pueden estar al margen de lo que suceda en ese comité porque también debe realizarse una autoevaluación de las medidas adoptadas”.

“Esta pandemia requiere el aporte de todos los actores involucrados”.

Dificultades en la circulación

La edil del Partido Ciudadanos también reveló que “hemos recibido innumerables reclamos de los vecinos que todavía continúan esperando el permiso de circulación que el Gobierno provincial viene anunciando desde hace días pero que hasta el momento no se ha presentado de forma oficial; lo que sí sabemos es que quedó sin efecto el permiso de circulación nacional, pero desconocemos cuál es su reemplazo y ese en este sentido donde debemos ser más prudentes. Sabemos que cada distrito tiene sus particularidades y más allá de las excepciones y las últimas disposiciones provinciales, esta información debe llegar de forma clara para evitar la circulación de vehículos y peatones”.

Finalmente, reiteró que “desde el Ejecutivo Provincial las medidas deben ser más claras. Hay matrimonios separados con tenencia compartida que se vieron en una situación engorrosa de no poder trasladar a sus niños y niñas. La circulación en la calle no disminuye entonces debemos pensar si las medidas adoptadas son las correctas”.