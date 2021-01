Susana Triviño promociona su segundo CD

La cantante consolida su carrera y prepara de su segundo material de música tradicional mexicana titulada ‘La Reina’ con doce canciones Carlos Lobos Villarroel, de CL Producciones de Santiago de Chile, quien es el promotor del disco. Susana Triviño ya viajó en dos oportunidades a México, su última actuación fue en el principal teatro de Morelia, en Michoacán donde presentó canciones con los mariachis de ese Estado azteca. Su primer álbum, titulado ‘Mi Viejo’ lo presentó en California, Estados Unidos, con el cual ganó su primer disco de plata en el año 2012. En esa misma ciudad había ganado el premio a Mejor Intérprete cantando el tradicional ‘Cucurrucucú Paloma’.

Río Grande.- La cantante magallánica Susana Triviño, radicada en Río Grande desde 1982, se consolida en el cancionero mexicano, su verdadera pasión.

Contó que se dedicó a cantar música internacional, latina, folklor chileno, folclore argentino, “hice también chamamé, hice también folklore acá. Después me casé, tuve a mi hijo y después de ahí recién me dediqué a lo que verdaderamente me gusta: la canción mexicana, mi gran pasión”.

En marzo de este año, realizó su actuación en el Teatro “José María Morelos”, ubicado en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, cuya sala fundada en el año 1981, con la intención de promover y contribuir con la cultura michoacana, cuenta con una capacidad de 1.339 personas, donde se presentan una variedad de eventos, siendo la sede del prestigiado Festival de Música de Morelia y Sede Inaugural del Festival Internacional de Cine de Morelia.

Entre otros, se ha presentado allí, el Grupo “El Consorcio” -ex Mocedades-; el cantautor y poeta argentino Alberto Cortés.

El repertorio de nueve canciones presentado por Susana Triviño, que consideraba títulos como El Pastor, popularizada por Miguel Aceves Mejías, Amar y Vivir, de la pianista Consuelo Velásquez y Volver, Volver, del compositor Fernando Z. Maldonado, incluyó el tema “Leyenda” del autor Mario Isidro Moreno, canción ganadora del Primer Festival de la Canción Ecológica, realizado en Punta Arenas, Chile .

Susana Triviño llevó consigo un CD conteniendo una compilación de sus canciones, que fue grabado en estudios de la ciudad de Río Grande.

Al término de su descollante actuación, recibió una serie de obsequios y el aplauso de pie de un público enfervorizado que insistentemente solicitaba bis de la artista magallánica-fueguina.

Los diarios de Punta Arenas, como la Prensa Austral y El Magallanes han destacado estas actuaciones y reflejaron que la cantante magallánica Susana Triviño fue invitada especialmente a participar de las actividades del Trigésimo Primer Coloquio de Actualización Docente, de la Nueva Escuela Mexicana, organizado por la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Urbana Federal “Profesor J. Jesús Romero Flores”, en el Plan de Intercambio Cultural entre el Estado de Michoacán y la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

El programa se desarrolló en la ciudad de Morelia, capital del Estado de Michoacán, y la artista puntarenense realizó un brillante recital, acompañada por el Mariachi “Emperador”, grupo musical que visitó la región de Magallanes en el año 2019, actuando en el Festival de la Esquila de la comuna de Laguna Blanca, en la Fiesta a la Chilena, de la comuna de Torres del Paine y en Punta Arenas.

Susana Triviño domina ampliamente el cancionero mexicano, elogiaron ambos medios magallánicos.

Biografía

Nacida en la ciudad de Coyhaique el 24 de diciembre de 1965, comenzó sus primeros pasos en la música a la edad de 9 años en la escuela primaria, luego de mudarse a la ciudad de Punta Arenas, a los 11 años, tuvo su primera competencia en un festival. De allí en adelante fue buscando su propio estilo y tuvo participación en el conjunto folklórico Los Ruiseñores; luego participo en el grupo de proyección folklórica Anakay hasta los 19 años.

En su adolescencia, tuvo participaciones en innumerables festivales interpretando canciones latinas internacionales y empezando a recibir sus primeros premios y galardones por su voz en los escenarios.

​Posteriormente, en 1982, se radicó en la ciudad de Río Grande donde se casó y tuvo a su hijo en 1992. En esta época se dedicó solo al comercio, pero retomó su pasión, esta vez haría lo que más ama: la música mexicana.

En el año 2010 participó en el festival de California, Estados Unidos, donde interpretó

‘Cucurrucucú Paloma’ obteniendo el premio a Mejor Interprete. Allí lanzó su primer álbum titulado ‘Mi Viejo’, con el cual ganó su primer disco de plata en el año 2012, en la misma ciudad californiana.

En Marzo del 2020 viajo a la ciudad de Morelia, México, invitada a cantar en el Teatro Morelos con el Mariachi Emperador de Morelia.