“Subrégimen debería prorrogarse mínimamente hasta el 2035”, dijo Blanco

El legislador radical y candidato a senador por el macrismo, confió en un pronto anuncio de la prórroga del subrégimen industrial hasta el 2035, cuando entra en vigencia el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que obligará a revisar todos los regímenes vigentes. Se espera la visita de varios referentes del oficialismo nacional antes del 27 de octubre, entre ellos Martín Lousteau. Destacó la inversión en obras en la provincia, que no es reconocida, como tampoco el aumento en la distribución de la masa coparticipable. Luego de finalizado el proceso electoral, habría novedades de la inversión en la petroquímica.

Río Grande.- El legislador del bloque UCR-Cambiemos Pablo Blanco, candidato a senador por Juntos por el Cambio, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la visita del ministro del Interior Rogelio Frigerio. En principio se refirió a la inauguración del edificio del nuevo paso fronterizo, y destacó que “la gente va a poder hacer el trámite sin bajarse del auto. Hay diez casillas de atención, de Migraciones y Aduana, y se va a poder hacer todo el trámite sin bajar del auto. Por otro lado visitamos la obra de pavimentación de los 11 kilómetros que quedan hasta la frontera. Ya levantada la veda continuaron los trabajos y, según la empresa constructora, la terminación está prevista no más allá de abril del año que viene”, dijo.

También celebró la llegada del escáner para San Sebastián, que “ya está en viaje desde Buenos Aires. Seguramente antes de fin de mes estará puesto en funcionamiento y es un paso muy importante para el control de la carga de camiones”.

En materia de obras, aseguró que “hay más de cinco mil millones de pesos de inversión del gobierno nacional, en obras de pavimentación, de gas, de cloacas, en dos plantas de tratamiento de líquidos cloacales en Ushuaia. Una está pronta a inaugurarse y la otra se terminaría antes del inicio de la veda. Hay una planta que se está comenzando a construir en Río Grande, hay obras de pavimento en el Parque Industrial, en Chacra XIII, obras de viviendas en Ushuaia y en Río Grande, la Casa de Justicia en Tolhuin, el edificio del paso San Sebastián que se inauguró ayer, que tiene el cartel del gobierno de Tierra del Fuego pero se hizo con un ATN del gobierno nacional. La inversión es muy importante, superior a los cinco mil millones según el ministro”, reiteró.

Elecciones en Mendoza

Por otra parte hizo alusión a las elecciones de este domingo en Mendoza, como “prueba de que las PASO no definen las elecciones. Las PASO provinciales para el cargo de gobernador tuvieron una diferencia de cinco o seis puntos, y en la elección efectiva sacaron alrededor de siete puntos. En las PASO hubo una participación del 70% y en las definitivas fue del 83%. Eso habla a las claras que las PASO no son una elección definitiva y los resultados pueden modificarse en las generales”, subrayó, con la expectativa de que ocurra lo mismo en la elección nacional.

El fallo de la Corte Suprema

Consultado sobre el fallo de la Corte luego del amparo presentado por varias provincias por la eliminación del IVA a alimentos y la suba del piso de Ganancias, indicó que “tal como dijeron los funcionarios nacionales, van a acatar el fallo. Pero si se analiza la evolución de los recursos de la masa coparticipable, en porcentaje, en la actualidad hay una marcada inclinación a que las provincias reciben un porcentaje muy importante con respecto a lo que recibían antes. Antes recibían el 22 ó 23% y hoy reciben el 50% como mínimo de transferencias automáticas. Esto significa un gran aumento de recursos que la nación ha cedido a las provincias. Esta medida muchos la reclamaban y figuraba en la plataforma de quien obtuvo la mayor cantidad de votos en las PASO, porque estaba la quita del IVA a los alimentos”, dijo de la propuesta de Alberto Fernández.

“Pero cuando se llevó adelante de parte del gobierno nacional, las provincias reclamaron ante la justicia, que tomó una decisión que a mi criterio no es justa. El gobierno nacional debe aceptar lo que establece la justicia, y este gobierno cumple con los fallos judiciales, no como los gobiernos anteriores que siempre hicieron caso omiso. Ahora se deberá ver de qué manera se cubre esa merma de recursos que tiene la nación. Hoy hay más de 21 provincias con superávit fiscal, porque han recibido mayores recursos, pero no hicieron los ajustes y siguen reclamando que la nación remita recursos para pagar el bono a la administración central o dar una mejora salarial. La nación ya se los está devolviendo a través de la coparticipación directa, y no tienen que ir a mendigar a Buenos Aires. Es no lo consideran, pero es la realidad en la que estamos viviendo”, se resignó.

Visitas varias

En el marco de la campaña, adelantó que “la semana que viene vamos a recibir la visita del presidente del interbloque de Cambiemos del Senado, Luis Naidenoff, que va a estar en Ushuaia y en Río Grande. El 17 y 18 va a venir el presidente del bloque de diputados de Cambiemos, Mario Negri, que seguramente llegará con el diputado José Cano. Está a punto de confirmarse la participación del diputado y candidato a senador Martín Lousteau para el día lunes en Ushuaia. Seguramente de acá a la fecha de las elecciones vendrán otros referentes de Cambiemos, tanto diputados como senadores y funcionarios nacionales”, indicó Blanco.

Régimen industrial

Finalmente se lo consultó sobre la prórroga del subrégimen industrial y aseguró que “se está trabajando en ese sentido hace bastante, hace más de tres años y medio. Ojalá en los próximos días tengamos alguna confirmación al respecto. En una consulta que se le hizo al Ministro del Interior en la conferencia de prensa de Ushuaia, manifestó que como mínimo estaba convencido de que este régimen debería estar vigente hasta el 2035, que es cuando entra en vigencia el convenio que firmó el Mercosur con la Unión Europea. Esto va a hacer revisar una serie de regímenes de promoción, pero como mínimo consideró que el subrégimen de Tierra del Fuego debería prorrogarse hasta el 2035”, expresó, a la espera del anuncio.

Con respecto a las inversiones petroleras, dijo que “la proyección es muy buena y hay serias posibilidades de una inversión en el área de petroquímica, pero esto no escapa a la situación económica inestable que se está atravesando en el período electoral. Creo que superado el proceso electoral van a haber muchas buenas noticias para la provincia en este sentido. Algunos proyectos que venían avanzando se han detenido y, hasta tanto no se estabilice el tema electoral, no va a haber muchas novedades”, concluyó.