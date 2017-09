Stefani resaltó inversión nacional en la provincia y dijo que es la mayor en 30 años

“Tenemos el nivel más grande de inversión de parte de un gobierno nacional en los últimos 30 años”, aseveró el Gerente de la UDAI Ushuaia, y candidato a diputado nacional por Cambiemos Héctor Stefani, contradiciendo lo expuesto por el diputado Pérez, quién había señalado que a Tierra del Fuego no llegaban fondos nacionales. Remarcó que “este gobierno esta invirtiendo en obras para el desarrollo económico y humano de la provincia”. Además indicó que en las próximas horas nos reuniremos con el intendente Vuoto porque los “dos queremos que le vaya bien a Ushuaia, y por problemas de agenda la reunión aún no se concreto”.

El Gerente UDAI Ushuaia, y candidato a diputado nacional por Cambiemos Héctor Stefani se refirió a las inversiones realizada por el estado nacional en la provincia, como así también a la reunión que mantendrá en las próximas horas con el intendente de la capital fueguina Walter Vuoto.

Por FM del Sur fue consultado por la campaña, donde para las elecciones del próximo 22 de octubre falta menos de un mes, para lo cual señaló que “estamos trabajando bastante, que es la forma que tenemos de hacer campaña y de recorrer las tres ciudades, estar con la gente, conversar, moviéndonos, además nos toca bastante gestión de parte del Anses, del Fideicomiso Austral, con lo cual pareciera que un mes pasa rápido, pero para nosotros falta mucho todavía, y la forma de calmar la ansiedad es que uno todos los días trabaje desde temprano hasta la noche para que pasen los días rápidos, ojala tengamos un buen resultado, y se ratifiquen los resultados de la elección que hicimos en las PASO de agosto”.

En relación al postergado encuentro con el intendente Vuoto, señaló que “el mandatario municipal me llamó por teléfono, quedamos en que nos íbamos a reunir, pero estos últimos días estuve muy complicado desde el punto de vista de la agenda que tenía planificada, a lo que se sumó la llegada del Director del Anses Nacional Emilio Basabilbaso, pero seguramente en las próximas horas nos vamos a juntar”.

Ante el pedido del intendente Vuoto para destrabar créditos de obras, Stefani indicó que lo que “podamos hacer lo vamos hacer, no tenemos ninguna intención de que al intendente le vaya mal, por el contrario queremos que al intendente le vaya bien, dado que nosotros también vivimos en esta ciudad, la recorremos todos los días, esperemos que este un poco mejor de lo que esta, por lo cual en todo lo que podamos ayudarlo lo vamos a hacer, en eso no tengas dudas”.

Por el contrario a lo expuesto por el diputado Martín Pérez respecto que no llegan fondos nacionales a la ciudad de Ushuaia, Stefani manifestó que “nosotros en Tierra del Fuego tenemos el nivel más grande de inversión de parte de un gobierno nacional en los últimos 30 años, dado que el criterio de este gobierno nacional es que las obras de infraestructura, o sea las obras que son importantes para el crecimiento de las tres ciudades, para el desarrollo económico y humano, son las que el gobierno está invirtiendo en Tierra del Fuego, porque a pesar de que haya un gobierno municipal, un gobierno provincial, y un gobierno nacional hay un solo territorio en el que vive la gente, que se puede llamar Ushuaia, que además se llama provincia, y además se llama país, y en ese territorio se está invirtiendo mucho dinero, el cual nunca se invirtió en temas de cloacas, de rutas, de agua, de puerto, de aeropuerto, de ampliación de hospital, de gasoducto, por lo cual me parece que los números del diputado Pérez no son tan así”.

Finalmente el candidato a diputado por Cambiemos indicó que “respeta las palabras de Pérez, pero yo digo la otra versión, que es lo que nosotros estamos haciendo”, concluyó Stefani.