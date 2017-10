“Stefani es el candidato que más ha crecido en la provincia”

Así lo afirmó la legisladora por la UCR-Cambiemos Liliana Martínez Allende luego de las elecciones del pasado domingo en la que el referente del PRO fue electo diputado nacional. También llamó al ganador de las elecciones Martín Pérez a “convocar a los demás representantes nacionales en la Cámara Baja para trabajar mancomunadamente por la provincia”. Le recordó que sería “importante que apruebe el presupuesto porque Tierra del Fuego es una de las tres provincias más beneficiadas con el presupuesto para obras”. Además resaltó que es “histórico que Nación haya bajado cuatro mil millones de pesos a la provincia para obras como cloaca, agua, y gas”.

Finalizadas las elecciones, la Legisladora por la UCR-Cambiemos Liliana Martínez Allende realizó un análisis del resultado obtenido por el candidato de Cambiemos Héctor ‘Tito’ Stefani este domingo en la cual resultó electo diputado nacional.

Al respecto señaló que “logramos un resultado muy importante, por lo cual estoy contenta”, dijo, al tiempo que agregó que “el Presidente Macri dijo que estaba muy contento con los resultados obtenidos desde Tierra del Fuego a Jujuy, por lo cual ha sido una muy buena elección, prácticamente un empate técnico”, sostuvo a FM del Sur

En tal sentido felicitó a “Martín Pérez por el resultado, aunque sea por un voto ha triunfado en esta elección, pero no me gusta que haya expresado en los medios que la provincia, por lo menos, no quedó pintada de amarillo, sinceramente es una expresión fea, de mal gusto, porque la verdad que es un símbolo estar o no pintado de amarillo, en este caso es todo lo que vamos a poder trabajar en conjunto para sacar a la provincia de Tierra del Fuego adelante, y esto es lo que me gustaría que Martín, que ganó la elección, ponga en marcha esta charla, poder conversar con las otras fuerzas, de forma de poder trabajar mancomunadamente por Tierra del Fuego”.

Indicó que sinceramente quiero “agradecer a Tito Stefani, y a todos los que trabajaron por Cambiemos, a los que organizaron y tenían que ver con la elección, los fiscales generales, los fiscales, a todos aquellos que aportaron para el gran resultado que sacó Stefani”.

“Lo del domingo fue prácticamente un empate técnico”

Martínez Allende subrayó que el resultado del domingo “prácticamente ha sido un empate técnico, pero por un voto se gana o se pierde, igual nosotros estamos muy contentos, y obviamente queremos seguir trabajando en un espacio que no hace mucho tiempo que se conformó, recién tiene cuatro meses Cambiemos en Tierra del Fuego, con lo cual para nosotros el resultado es excelente, obviamente tenemos un gobierno nacional que trabaja por Tierra del Fuego, tenemos una cantidad histórica de obra pública que nunca lo ha habido, cuatro mil millones de pesos en obra pública, sobre todo aquella obra pública que muchas veces no se ve, aquella que se hace para agua, cloacas y gas”, sintetizó la legisladora radical.

Por tal motivo manifestó que “tenemos que seguir trabajando en ese sentido, para eso hay que pedirle a Martín Pérez que apoye el presupuesto nacional, donde Tierra del Fuego es una de las tres provincias más beneficiadas con el presupuesto para obras, no lo hizo en años anteriores, espero que este año realmente se dedique a pensar en que va a hacer muy bueno que Tierra del Fuego sea una de las provincias elegidas para tener mayor presupuesto”.

Al respecto le “pidió al reelecto diputado pensar en su provincia, como así también a los otros diputados pensar que Tierra del Fuego necesita de estas obras públicas, cuando el ingeniero Macri termine su presidencia, todo Tierra del Fuego va a tener cloacas y agua, que es algo fundamental, primario, para cualquier familia que lo necesita, y seguir trabajando por la cantidad de puestos de trabajo que nos están haciendo falta”.

Viendo el futuro

Con respecto al futuro de Cambiemos en la provincia, y observando lo que puede llegar a ser el 2019, la legisladora radical manifestó que “esto es política, y todos los partidos vamos a querer tener de gobernador para abajo, candidatos para todos los estamentos, lo cual no quiere decir que ‘Tito’ vaya a ser el candidato a gobernador”, dijo, al tiempo que sostuvo que “nosotros somos un espacio político que obviamente vamos a querer tener candidatos para todos los espacios, nosotros como radicales perdimos muchísimos espacios, en pos de tener un candidato a gobernador perdimos las intendencias de Río Grande, y de Ushuaia, perdimos candidatos a concejales en las tres ciudades, así que la verdad como parte de Cambiemos desde el radicalismo obviamente vamos a trabajar en conjunto con el PRO, en este espacio que es Cambiemos, con espacios del MPF que nos acompañaron en esta elección probablemente quieran continuar conformando este espacio, vamos a seguir sumando espacios políticos y gente que a su vez no tiene ninguna afinidad política con ningún otro partido, y que si la tiene con Cambiemos, donde se ha acercado muchísima gente”.

“Stefani es el candidato que más ha crecido en la provincia”

Puntualizó que “Stefani es el candidato que más ha crecido en la provincia durante esta elección, ha obtenido más de diez mil votos, que no lo obtuvo Pérez y Colazo, o sea el que más creció fue ‘Tito’ Stefani”, dijo, al tiempo que subrayó que se ha “acercado mucha gente joven, lo hemos hablado con Pablo (Blanco), y con ‘Tito’, la verdad que nosotros queremos valorizar a todos los jóvenes, queremos que sigan participando, que sigan sumando, y por supuesto que no vamos a tirar a los viejos por la ventana, ni yo me voy a tirar por la ventana, sino nosotros a través de la experiencia que tenemos es poderlos ayudar a que en el 2019 todos estos jóvenes y los viejos seamos candidatos para los estamentos provinciales y municipales que hagan faltas, como así también los diputados y senadores que va a necesitar el presidente Macri, pensando que también es probable que sea reelecto, entonces nosotros como espacio político queremos candidatos para todos los cargos, eso es lo que pretendemos y ojala que haya muchos, de forma de disputar internas, para que los espacios crezcan, porque las elecciones internas permiten crecer”.

Baja de Sciurano en el radicalismo

En otro orden la Legisladora se refirió a la baja de la fórmula de UNIR TDF, para lo cual sostuvo que “no se si los votos fueron a Cambiemos, para mi los votos que fueron a Cambiemos, antes de que se bajara Federico (Sciurano) ya habían ido a Cambiemos, pero pienso que nosotros ya estamos en otra etapa, y en estos días vamos a conformar la mesa de Cambiemos, conformamos el espacio, pero no elegimos un grupo que conduzca el espacio, ahora necesitamos elegir quienes van a conducir el espacio de Cambiemos para seguir trabajando, y trabajar para que se pueda mejorar en la obra publica, trabajar en lo que necesita la provincia, y es inédito los cuatro mil millones de pesos que la Nación está poniendo en la provincia en obras, y la verdad que esto lo tenemos que continuar, falta mucho y nos desvela, fundamentalmente la falta de trabajo, aunque desde enero a esta parte ha mejorado muchísimo la cantidad de puestos de trabajo con lo que tiene que ver con las empresas, pero también con lo que anunció el ministro Frigerio con las escaleras que se van a hacer en la ciudad de Río Grande en aquellos edificios que en el momento que se hicieron no se exigían escaleras de emergencias, el otro día tuvimos una reunión con la Cámara Metal Mecánica, donde de 600 empleados, van a llegar a 1200 o 1300 empleados, con lo cual son acciones que se van haciendo y esto genera puestos de trabajo genuino”, concluyó la legisladora Martínez Allende.