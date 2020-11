Stefani afirmó que “nos hemos constituido en el país que más impuestos tiene en el mundo”

Así lo aseveró el diputado nacional por Juntos por el Cambio tras la aprobación en la madrugada de este miércoles de la ley sobre el aporte solidario y extraordinario. Criticó que este tipo de proyectos ya “han fracasado en Europa, pero pareciera que nosotros queremos seguir yendo por el camino del fracaso”. También indicó que “en este país está mal visto que alguien tenga plata en pos del esfuerzo, el sacrificio y el trabajo, pero parece bien visto que algunos hayan conseguido ser rico a través de la corrupción como los Barata, los De Vido, los Báez, o los sindicalistas ricos, que tenemos en este país, y que representan a trabajadores pobres como Moyano”.

Río Grande.- Tras la maratónica sesión que llevó adelante la Cámara de Diputados finalizando este miércoles a las 9 horas, y en donde se aprobó la Ley de Presupuesto, la Ley Yolanda, y la ley de Aporte solidario y extraordinario, el diputado por Juntos por el Cambio de Tierra del Fuego Héctor ‘Tito’ Stefani se refirió sobre la aprobación del impuesto a la riqueza manifestando en el recinto de sesiones su desacuerdo y preocupación sobre el proyecto de ley que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.

En este sentido durante su alocución en la Cámara Baja sostuvo que “voy a seguir con la paradoja del barco porque sin dudas se adapta muy bien a lo que estamos viviendo, estamos todos en el mismo barco, aunque pareciera que no, y la verdad que no encontramos el rumbo, si lo que quiere el Ejecutivo es que el barco se hunda, ir hacia la tormenta perfecta, tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo porque vamos bien, dado que todas las medidas que se han tomado desde que se inició este Gobierno han fracasado, y nosotros los Legisladores en minoría solamente asistimos y lo vemos porque en este sistema presidencialista que tiene la Argentina, con el juego perverso del látigo, y la chequera conseguimos quorum, y no será la escribanía, pero seguimos aprobando todo lo que viene al Congreso”, sentenció el diputado del PRO.

En este sentido manifestó que “no les alcanzó con defaultear y armar un plan de pagos que condiciona institucionalmente a los Gobierno que vienen, no les alcanzó con seguir sumando impuestos, y constituirnos en el país que más impuestos tenemos en el mundo, no les alcanzó con bajar por decreto la jubilación, pese a que nosotros votamos una ley en el Congreso que les reconocía el 82% móvil, no les alcanzó con bajarle el salario a los jubilados de una manera fenomenal, tampoco les alcanzó con subirle el impuesto a los productos que se producen en Tierra del Fuego de herramientas para educación y el trabajo del 0 al 6,5%, tampoco les alcanzó cuando vino el Presidente Fernández al Congreso y nos mintió diciendo que íbamos a terminar con la grieta, a la Argentina la íbamos a construir con todos, donde no iba a ver más divisiones en el país, pero lamentablemente nada de eso paso, por el contrario volvimos a este fenómeno del relato, de empresas versus trabajadores, ricos contra pobres, unitarios contra federales, y la verdad como no les alcanzó, ahora vamos porque queremos ahuyentar a las grandes riquezas”, criticó.

Recordó que “las grandes riquezas en mi provincia, donde hay familias que han trabajado muchísimo y que este impuesto las alcanza, donde han dejado el lomo para tener lo que tienen, y han generado trabajo, y desarrollo económico, pero no importa, eso no importa, dado que en este país el que tiene plata está mal visto, salvo que la plata la hayan conseguido producto de la corrupción, salvo los Barata, los De Vido, los Báez, o los sindicalistas ricos, que tenemos en este país, y que representan a trabajadores pobres, en este sentido podemos hablar de Hugo Moyano, y no lo digo yo, sino que lo dijo la ex Ministra de Desarrollo y Hábitat del Frente de Todos Bielsa, que señaló que ‘robamos’.”

Asimismo puntualizó que “el mundo globalizado tiene reglas a las cuales nosotros no podemos escapar, en 1990 había 12 países en la OCDE que tenían un impuesto similar al nuestro, y digo parecido porque el nuestro se aplica sobre el patrimonio bruto, y este se aplica sobre el patrimonio neto, pero de esos 12 países, en el 2018 solo quedaron tres, y quedaron solamente 3 países no por tratarse de un proyecto exitoso, sino por el contrario fue un fracaso, donde Francia perdió diez mil contribuyente de los más altos ingresos, y en 15 años perdieron 40 mil millones de dólares, eso lo reconocen los franceses, y nosotros queremos ir por este camino, pero ese no es el camino, por el contrario por el camino que tenemos que ir es por el camino donde las cosas se consiguen con trabajo, con sacrificio, con méritos, con esfuerzo”

Finalmente entendió que “esta película termina con los empresarios pagando, dado que en la Justicia Tributaria primero hay que pagar para después hacer juicio, el Estado va a cobrar esos recursos, los va a malgastar, y los empresarios, donde algunos son muy entrados en edad, no van a poder cobrar el juicio porque nuestra Justicia es muy lenta, pero van a ganar esos juicios, y ninguno de los que quieren aplicar esta política se va hacer responsable porque esa es la cultura argenta que nosotros tenemos bien arraigada, y que es signo de nuestro deterioro social”.