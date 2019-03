Stefani a la espera de oficializar su candidatura

El diputado nacional de Cambiemos expresó sus intenciones de disputar la intendencia de Ushuaia y la definición se dará luego de la reunión del consejo nacional de Cambiemos, prevista para el próximo lunes. Los responsables de la campaña nacional, junto con referentes locales, decidirán en función del posicionamiento en las encuestas los nombres de quienes encabezarán la alianza en la provincia. Stefani confía en la integración de la Coalición Cívica a la UCR y el PRO, para formalizar la conformación del espacio. Además, destacó el discurso “sincero” del presidente Macri ante el Congreso y aseguró que nunca en la historia de Tierra del Fuego una gestión nacional destinó tantos recursos y obra pública como en la actualidad. Sostuvo que las críticas vertidas por la gobernadora Rosana Bertone son parte del “relato”.

Río Grande.- El diputado nacional de Cambiemos Héctor “Tito” Stefani dialogó con Radio Universidad 93.5 luego del paso del presidente Mauricio Macri por el Congreso nacional, para formalizar la apertura del período de sesiones ordinarias, y destacó la “sinceridad” de su discurso.

“Fue un discurso sincero, lo vi con una actitud positiva, de estar consciente de la circunstancia que se está viviendo, y convencido de que este es el rumbo que tiene que llevar el país: normalizarse institucionalmente, el estado tiene que tender al equilibrio fiscal, estar más cerca de los que menos tienen o la están pasando mal”, dijo.

Aclaró que la crisis atraviesa “no solamente a los pobres que hoy conocemos y antes no podíamos conocer, sino también a muchas de las empresas pymes, a las cuales siempre se está buscando la forma de darle más financiamiento crediticio, alguna herramienta de producción para que puedan atravesar este momento crítico de la economía. El primer punto que tenemos que resolver los argentinos es el equilibrio fiscal. Esa va a ser la primera fórmula para contener la inflación, que termina siendo el primer impuesto que más caro pagan los que menos tienen”, expresó.

“Ese es el camino que este gobierno eligió y los que estamos en este espacio creemos que es el camino correcto”, subrayó.

Respecto de párrafos del discurso de Macri, que fueron muy criticados, al asegurar que bajó la inflación, la pobreza y que se crearon 700 mil puestos de trabajo, cuando las estadísticas no señalan eso, incluso de fuentes oficiales como el INDEC, aclaró que “el presidente no dijo eso, y yo estuve ahí. Lo que dijo es que el año pasado, cuando habíamos elegido el camino de la gradualidad, hasta el momento de la crisis en que se elevó la tasa en Estados Unidos y nosotros no tuvimos posibilidad de continuar con ese camino, se habían creado más de 700 mil puestos de trabajo y se venía reduciendo la inflación. Después las tasas de Estados Unidos subieron, no tuvimos inversiones, no solamente porque subieron las tasas, sino porque este país en este momento no tiene las condiciones para que alguien venga a invertir”.

“Yo estoy en el grupo de amistad con la República de Suecia, que tiene dos industrias importantes que a Tierra del Fuego le vendría bien que estén. De hecho los estamos tentando para que esas inversiones se den en la Argentina. Una empresa es IKEA, que fabrica muebles que se arman y tienen la posibilidad de transportarlos en contenedores de manera mucho más barata; y la lenga es una madera espectacular para hacer esos muebles. De hecho, IKEA está en Chile, y Chile le vende mucha de su madera. IKEA está instalada en tres países, Uruguay, Brasil y Chile, pero no en Argentina por el alto costo impositivo. La raíz de muchos de nuestros problemas es que tenemos muchos impuestos, porque tenemos un gasto del estado que no lo podemos sostener. Para sostener el gasto del estado, tenemos que pedir plata para funcionar”, explicó.

“No hay soluciones mágicas en la Argentina, porque viene haciendo las cosas mal desde hace cien años. Hay que entender cuáles son los problemas de raíz, dejar de andar por el atajo de poner a funcionar la maquinita y tener plata del estado que es ficticia”, sostuvo, y reiteró que Macri habló de los avances pero antes de la corrida cambiaria. “El presidente dijo que volvimos a retroceder porque se puso muy grave la situación de la economía”, remarcó.

Reforma laboral y extinción de dominio

Por otra parte, fue crítico de la oposición que no da consenso para avanzar con herramientas que el gobierno nacional considera fundamentales, como la reforma laboral y la ley de extinción de dominio. “Hay un proyecto interesante presentado en el Congreso, que no podemos tratar porque la oposición no quiere. Son esas leyes que en la Argentina no podemos tratar porque siempre estamos eligiendo el camino del atajo. Creemos que hay que crear otras bases de cómo se accede al trabajo y cómo el empleador y el trabajador tienen una herramienta mejor para generar condiciones de igualdad en una relación de trabajo, que no tenemos en la Argentina. Pero el problema no es solamente la ley laboral que no podemos resolver desde el Congreso. Es increíble que no podamos tratar la ley de extinción de dominio para que el estado recupere toda la plata que se fue producto de la corrupción. Siempre que pido algún fundamento a los que se niegan a tratarla, no tienen una contestación con algún tipo de sustento. Acá se ve bien la grieta que tiene la Argentina entre un lado y el otro”, manifestó.

“Lo que estamos haciendo como país es despertar a la realidad, porque este es el verdadero país y estos son los verdaderos números. Si no, parece que todo lo que nos pasa es culpa de los demás y tenemos que hacernos cargo de las cosas que hemos hecho mal. No poder tratar la reforma laboral y la ley de extinción de dominio, o la reforma del código penal porque no se encuentra la forma de consensuar en el Congreso, y eso habla de lo mal que está el país”, cuestionó.

Asimismo, deslizó críticas a los argentinos que no encuentran trabajo, al señalar que “por otro lado entraron a la Argentina 160 mil venezolanos y todos tienen trabajo. El que no trabaja en un taxi, trabaja en Uber, en un quiosco, o trabaja de mozo. Hay médicos venezolanos también, en cambio a nosotros nos cuesta un montón conseguir trabajo. Esas cosas son inexplicables. Nuestra crisis en Argentina no es solamente económica, es cultural, política, social y por último económica. Nosotros sabemos que nuestro sistema educativo tampoco es lo que se necesita y no le da al joven que sale del secundario una herramienta ni para sortear con éxito la facultad, ni para acceder a su primer trabajo”, lamentó.

Consultado sobre la reforma laboral, y si el modelo es Brasil, dijo que “el proyecto de reforma laboral es bastante largo y tiene que ver con actualizar la ley laboral a las condiciones que vive hoy el mundo. Nos parece que es parte de lo que hay que hacer. A Brasil por supuesto le está dando resultado y le va a dar resultado a cualquier país. Hoy tenemos una industria del juicio laboral en Argentina, tenemos muchos problemas con la relación del estado con los sindicatos. Hay cuestiones por resolver desde hace muchos años”, reiteró.

Consultado sobre la posibilidad de avanzar en una reforma impositiva, la condicionó al equilibrio de las cuentas. “Si el estado empieza a gastar lo que le entra, y no más, hay una prioridad que es bajar la carga tributaria a las empresas, las pymes, al consumidor. Es una ventaja competitiva que hoy no tenemos y la tienen Chile, Brasil y Uruguay. Hay una empresa de ropa de Suecia, que es H&M, que también está en Uruguay, Brasil y Chile, y no está en Argentina también por los altos costos impositivos. Para tener un país en condiciones económicas competitivas, por supuesto tenemos que reducir nuestra carga impositiva. Para eso, tenemos que gastar menos”, señaló.

Abucheos a Macri

También se le preguntó sobre los abucheos al presidente cuando habló en su discurso de la causa de cuadernos, y garantizó que Macri está dispuesto a que se investigue a su familia si es necesario. “El presidente fue claro, porque cuando empezó a hablar de la corrupción y la ley de extinción de dominio, algunos diputados empezaron a los gritos y a pedirle que explique lo del Correo Argentino. Siempre dijo que queremos que funcionen las instituciones y, si la familia del presidente o el propio presidente incumplen la ley, debe actuar la justicia e ir hasta la última instancia. Si queremos una democracia fuerte, el primero que tiene que cumplir la ley es el presidente. Si la familia del presidente o el presidente se equivocaron, deberán ir a la justicia y dar las explicaciones que deben dar. Es fundamental para la Argentina que el Congreso trate la ley de extinción de dominio, si queremos ser un país serio. No creo que haya muchos argentinos que piensen que el dinero que se robó del estado maliciosamente, producto de la corrupción, no tenga que volver al estado. Si lo piensan, vivimos en países diferentes”, consideró.

Apuntó que “la extinción de dominio no es para adelante, es para atrás, para las causas que todavía hoy no tienen sentencia, y puedo asegurar que con esa ley recuperamos muchos miles de millones de dólares”. Para esto es necesario que la justicia “compruebe que los fondos fueron obtenidos del estado y se utilizaron en casos de corrupción, es decir que no provienen lícitamente, y establecer que ese dinero vuelva a las arcas del estado”.

No obstante, no cree que pueda prosperar ninguno de los proyectos presentados en tal sentido. “Yo creo que la oposición trabaja en bloque porque hay una cuestión ideológica en la Argentina y la meta de la oposición es derrocar a este gobierno, que le vaya mal y ganar las elecciones que vienen. En forma individual muchos colegas que están sentados en la bancada del peronismo, seguramente votarían a favor de la extinción de dominio, porque no creo que todos los peronistas sean malos. Creo que hay conciencia de que en este país hubo y hay corrupción y que es un mal con el que tenemos que luchar a brazo partido. Mucha de la gente que está sentada en el Congreso es consciente de esto, pero somos minoría y la ley no va a salir”, se resignó.

El “relato” de Bertone

Con respecto a las críticas de la gobernadora fueguina a la gestión nacional en el discurso pronunciado ante los legisladores, no sólo por el ajuste de Macri sino por la deuda de obra pública, fue contundente al afirmar que nunca una gestión ayudó tanto a la provincia como la actual. “Ya lo hablamos un montón de veces, y no hubo otro gobierno nacional en la historia del país que le haya dado a Tierra del Fuego la cantidad de obras que le dio este gobierno. No lo hubo. Podemos hacer un listado de los presidentes que pasaron por Argentina y llevaron obras y recursos a la provincia, y les garantizo que no hay nadie que pueda competir con este gobierno. Este gobierno le dio a Tierra del Fuego lo que no le dio ningún otro, es más, la provincia recuperó autonomía económica gracias a este gobierno y a un dictamen de la Corte, que restableció a las provincias parte de los recursos coparticipables”, remarcó.

Cuestionó que se pretenda “establecer que este gobierno está en contra de Tierra del Fuego como discurso, cuando la situación económica es crítica para todos los argentinos. Nosotros tenemos todos los ejecutivos en la provincia en manos de la oposición, somos minoría, y se puede establecer a través de los medios una crítica hacia el gobierno nacional, pero nunca tuvimos el nivel de inversión en obra pública y de apoyo del gobierno nacional en la historia de Tierra del Fuego. Todo lo demás es relato y ese relato no se puede sostener”, disparó.

“Yo he enviado un Excel a varios medios con todas las obras que el gobierno nacional ejecutó y está ejecutando, el grado de avance, cuánto pagó, cuánto tiene que pagar, obra por obra desde el día uno del gobierno. Más allá de las opiniones, la planta potabilizadora de agua de Río Grande es un hecho, la planta de tratamientos cloacales es un hecho; toda la inversión de desarrollo de agua y cloacas que se hizo en la margen sur es un hecho. Los que viajan a Ushuaia ven lo que se está haciendo en la ruta y es la primera vez que está como la gente, y se llegó a hacer la tercera mano en las curvas del Garibaldi. Hay una inversión que no se vio nunca. A valor real en dólares, se paga el 40% menos por la misma obra hoy que en 2015. Se robaban el 40% de la obra pública. Con ese 40% que se ahorra, se hacen más kilómetros de ruta, más obras, más puentes, más plantas potabilizadoras, más plantas de tratamiento de líquidos cloacales. Este país no es pobre porque tiene un 30% de gente que vive en la pobreza, es pobre porque hay gente que no tiene agua ni cloacas, y eso es muy importante para la salud”, priorizó.

Candidaturas a Buenos Aires

Con respecto al proceso electoral y la definición de los candidatos, se le consultó sobre las declaraciones del legislador radical Pablo Blanco que, entre otros nombres, mencionó a Stefani como candidato a intendente de Ushuaia. “Hoy no hay nada definido y se va a terminar de definir en una mesa con los integrantes de Cambiemos y la gente que organiza la campaña electoral en todo el país en Buenos Aires”, dijo el diputado.

“Si me proponen ser candidato a intendente, yo tengo todas las ganas de ser el candidato a intendente de Ushuaia”, confirmó, si bien aclaró que esto no obedece a su posicionamiento en las encuestas. “No hay ninguna encuesta que se haya hecho oficialmente y no tengo ninguna encuesta en mis manos. Considero que la encuesta es una foto en la película de la política que solamente nos marca dónde estamos parados el día que arrancamos la campaña. Es una herramienta, pero no define si vamos a ser candidatos o no. En algún momento también tenemos que terminar con esas especulaciones de la política”, observó.

Sin embargo, serán las encuestas las que terminarán definiendo candidaturas en Buenos Aires: “No hay un solo candidato para cada lugar y hay que consensuarlo. Hay que ver quién es el que está mejor parado precisamente en las encuestas como punto de partida y ver quién es el que tiene ganas, porque por ahí queremos que alguien nos represente como candidato a gobernador y esa persona no se siente capacitada por cuestiones personales, de familia o por lo que sea. Hoy todavía no está definido, pero sí es verdad que se conversa y yo ratifico mi vocación de ser candidato a intendente, que es vox populi, pero hoy todavía no está definido”, reiteró.

Respecto de las declaraciones del concejal Tomás Bertotto, que aspira a ser candidato a intendente de Ushuaia también, dio a conocer que habló “dos veces con él hace poco tiempo y nosotros tenemos intención de que la Coalición Cívica participe de la mesa de Cambiemos. Tenemos que conformar un espacio cada vez más amplio y la Coalición Cívica integra Cambiemos a nivel nacional, así que sería muy bueno que integrara a nivel provincial. Si el concejal Bertotto considera que es un buen candidato a intendente y está dentro de Cambiemos, va a entrar dentro de esta conversación de la que hablo, donde va a terminar definiendo alguien que mira las encuestas, que nos tiene a todos los candidatos sentados y tiene la posibilidad de evaluar desde nación, junto con la provincia, quiénes nos van a representar mejor”.

Plazo acotado

Como plazo para las definiciones, marcó la semana próxima. “El 11 de marzo se celebra en Buenos Aires el consejo nacional de Cambiemos, donde participa el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, y en los cuatro días que siguen se va a terminar definiendo parte de esto que estamos hablando”, concluyó Stefani.