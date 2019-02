“Soy un aliado de Melella porque veo un referente, un líder político”

Leandro ‘Leo’ Manfredotti, precandidato a intendente de Ushuaia, afirmó que al intendente de Río Grande, Gustavo Melella, “lo fuimos a buscar” porque “su trabajo es encomiable y me gustaría que se replique en Ushuaia y la Provincia”. “Soy un aliado de Melella porque vemos un lider politico, un referente”, indicó el referente del Partido Solidario. “En Ushuaia estamos tratando de organizarnos, sindicatos, agrupaciones políticas, organizaciones sociales, cuesta dejar los egos de lado pero estamos tratando de traer lo que hizo Melella en Río Grande”, señaló.

Relató: “tengo una relación de amistad con Federico Runín, que de a poco me fue contactando con Melella, y el intendente me atendió de la mejor manera, se puso a disposición”.

En declaraciones a Radio Provincia, detalló que “en el armado del frente electoral vamos a ser FORJA, Nuevo Encuentro y el Partido Solidario en lo nacional. Y en lo local el PSP, Juntos por Tierra del Fuego… son unos 8 partidos políticos además de la CTA Autónoma, la UOM Río Grande, SUTEF, SOEM, entre otros”.

“No tengo nada personal con Sandra Esperón o con Horacio Catena y creo que ellos conmigo tampoco, si el problema lo tienen con mi tío (ex gobernador Carlos Manfredotti) es problema de ellos”.

Y agregó: “en Ushuaia nos achacaban que no tenemos figuras como tiene el oficialismo, ahí los que decidimos exponernos fue para generar un armado y mostrárselo a la sociedad, que nos empiecen a conocer, que el día de mañana no conozcan a ninguno de los candidatos de una lista”.

Sobre su precandidatura a intendente de Ushuaia expuso que nació cuando “algunos referentes como Juan Carlos Pino y Ricardo Furlan dijeron que el único candidato peronista es Walter Vuoto”.

Y si bien destacó el trabajo político de Gustavo Ventura -otro precandidato a intendente de Ushuaia- afirmó que “seguramente será el candidato del espacio FORJA, como intendente, concejal o legislador”.

“Las listas no están definidas, queremos que sean por consenso para que todos apoyen a esos candidatos y salgan a militarlos porque es la única manera de ganar las elecciones con un proyecto a largo plazo”, remarcó.

“Hay muchos nombres como Juan Manuel Romano que mandó su gente al encuentro de jóvenes, Gustavo Grech y Adriana Chaperón… vamos a tener dos o tres armados políticos”, dijo.

Finalmente, salió al cruce de una “campaña del miedo para desprestigiarme” porque “me involucran con mi tío (Carlos Manfredotti), con portales anónimos, con noticias falsas… ya no me importa esta situación, yo no tengo ningún portal”, sostuvo en referencia a las acusaciones sobre que sería el autor intelectual y material del portal anónimo PITDF.

