La Diputada Nacional por FORJA, Mabel Caparrós expuso ayer en la Cámara Baja acerca del Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, manifestando, «No me vinculen con la muerte, estamos legislando para la vida» y así, dejó asentada su posición a en favor del proyecto y también el Plan de los 1.000 días.

Río Grande.- La Diputada Nacional Mabel Caparrós, manifestó ayer en su alocución, respecto del Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en la Cámara Baja, su apoyo al mismo, argumentando: «No estamos legislando para la muerte, soy católica y para estar a favor de la vida, las mujeres tenemos que tener derecho a decidir».

En otro párrafo, la legisladora nacional agregó: «Mientras debatimos, en algún lugar del país, en algún pueblito, una mujer está abortando», a la vez que expresó que no iba a hacerse cargo de no estar a favor de la vida, y es así que indicó: «No me vinculen con la muerte, estamos legislando para la vida».

Asimismo, Caparrós dijo que iba acompañar el proyecto de Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocido también como el plan de los 1.000 días, que apunta a «bajar la mortalidad, malnutrición y desnutrición, además de prevenir la violencia, protegiendo los vínculos tempranos, el desarrollo emocional y físico y la salud de manera integral de las personas gestantes y de sus hijos e hijas hasta los 3 años de vida”.

Todo esto, para que se vean contempladas en este contexto, aquellas mujeres y personas gestantes que deseen continuar con un embarazo, y decidan maternar.

La sesión comenzó alrededor de las 11 horas, y estaba previsto que la votación sea en horas de la madrugada.