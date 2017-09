Sospechas de corrupción: La Corte rechazó recursos de ex funcionarios K con causas judiciales

Por unanimidad, dejó firmes medidas contra De Vido, Milani y Picolotti, entre otros.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó hoy por improcedentes diversos recursos de ex funcionarios kirchneristas involucrados en casos de corrupción. Las resoluciones fueron firmadas de manera unánime por los cinco ministros del máximo tribunal.

Por un lado, la Corte ratificó el llamado a indagatoria del ex ministro de Planificación y actual diputado nacional Julio De Vido y del detenido empresario Lázaro Báez en la causa en la que están procesados por el presunto direccionamiento de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz durante los tres gobiernos kirchneristas.

“El recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”, expresó en sendos planteos la Corte con la firma de sus cinco ministros: Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

Báez y De Vido fueron procesados en esa causa por el juez federal Julián Ercolini, junto con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros ex funcionarios, como el detenido ex secretario de Obras Públicas José López, por presunta asociación ilícita. Ambos afrontan otros procesos penales y el ex ministro comenzará a ser juzgado en las próximas semanas por su presunta responsabilidad en la “tragedia de Once” en la que murieron 52 personas.

Por otro lado, el máximo tribunal también denegó tratar un recurso del ex jefe del Ejército César Milani para que se revisara su procesamiento por presunto enriquecimiento ilícito dictado por el juez federal Daniel Rafecas. Además, emitió similar resolución contra un planteo de quien lo habría ayudado a ocultar su patrimonio, el también procesado y ex militar Eduardo Barreiro.

Milani fue procesado en esa causa sin prisión preventiva aunque se encuentra en la cárcel por las causas que se le siguen por su presunta participación en la represión ilegal de la guerrilla durante la dictadura.

Y en el mismo acuerdo de ministros celebrado hoy en el cuarto piso del Palacio de Justicia, los miembros del máximo tribunal, también de manera unánime, rechazaron un recurso de la ex secretaria de Ambiente Romina Picolotti en la causa que se le sigue por el presunto uso de fondos públicos para gastos privados.

La causa ya está elevada a juicio, en manos del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro 6 (TOCF6), y la ex funcionaria había cuestionado el requerimiento fiscal de su enjuiciamiento y había sostenido que el delito estaba prescripto. La causa había sido tramitada por la jueza federal María Servini.

Además, el máximo tribunal resolvió un conflicto de competencia entre dos tribunales y decidió que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sea quien investigue al profugado empresario Mariano Martínez Rojas en la causa por la violenta irrupción en la redacción del diario Tiempo Argentino el año pasado.