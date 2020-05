Sosa reclamó que se repare la monoboya que se encuentra en la bahía de San Sebastián

El secretario General del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de la Provincia, Luís Sosa, criticó fuertemente el mal desempeño en sus funciones del secretario de Hidrocarburos Alejandro Aguirre señalando que “la Secretaría no está realizando los controles pertinentes a sus funciones”, además de manifestarle a su titular que “tiene que caminar un poco más los yacimientos”. En este sentido solicitó la “urgente reparación de la monoboya que se encuentra en la bahía de San Sebastián que le está haciendo perder a la provincia hace ocho meses el ingreso de cuantiosas regalías”. Por otro lado reprochó “lo mal que trabaja YPF, la desinversión que hay, el dinero que mal gastó realizando pozos de exploraciones, y no sacaron nada, lamentablemente no han hecho nada como la gente, y todo lo que hicieron, lo hicieron mal”.

Río Grande.- El secretario General del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de la Provincia, Luís Sosa, se refirió por FM Aire Libre respecto de la carta abierta que publicaron desde el gremio al Gobierno provincial.

En este sentido, el dirigente gremial sostuvo que “no hemos podido hacerle llegar esta carta documento al Gobernador porque no tenemos con quien mandársela, dado que en reiteradas situaciones hemos intentado hablar con el gobierno de la provincia, primero a través del secretario de Gobierno, y después con el gobernador Melella, pero no hemos tenido respuesta”.

Puntualizó que “lo que está fallando es la secretaría de Hidrocarburos a través de su titular Alejandro Aguirre en los controles que no se hacen, tiene que caminar un poco más los yacimientos, no queremos decirle por donde tiene que andar o que tiene que hacer, pero tiene que tener una actividad donde la secretaría de Hidrocarburos este más presente en todos los problemas que tenga la provincia”.

Recordó que “hay una monoboya que hace ocho meses que no está funcionando, eso es dinero que le deja de ingresar a la provincia, le hemos señalado en varias oportunidades al secretario de Hidrocarburos que se tiene que poner las pilas para hacer algo, para intimar a YPF porque no reparan esa boya que es una pérdida de dinero para la provincia”.

Resaltó que “la importancia de que vuelva a funcionar esa monoboya tiene que ver con que las dos operadoras que tenemos como YPF, y Roch, deben sacar sus crudos a través de los barcos, por el contrario hoy tienen que estar pagando camiones de Río Gallegos, y de Chile para sacar el crudo tanto a este país, como a Punta Loyola, y ese dinero no le entra a la provincia, porque en las regalías eso no está contemplado, por lo cual la provincia esta perdiendo muchísimo dinero al no estar reparada la monoboya, y esto el Gobierno lo sabe”.

Sosa recordó que “el actual secretario viene trabajando en Hidrocarburos de la época de Fabiana Ríos por lo cual él conoce perfectamente de la importancia de arreglar la monoboya”, dijo, al tiempo que indicó que “la monoboya se encuentra en la bahía de San Sebastián”.

Asimismo indicó que “la empresa saca el crudo, lo almacena, se junta una importante cantidad de petróleo, se llama al barco con una o dos semana de anticipación, sin olvidar que en la provincia tenemos un clima que es muy inverso para la actividad en el mar, a veces no se puede trabajar porque hay mucho oleaje, lo cual genera que hay veces que los barcos están parados dos o tres días, implicando que hay que pagarle a esos barcos por el tiempo que no pueden pagar, y están demorados por el mal tiempo”.

Reclamo de haberes de los trabajadores

Por otro lado Sosa se refirió al reclamo de los haberes de los trabajadores por parte de las empresas subcontratistas de YPF, para lo cual manifestó que “el único problema que estamos teniendo es con YPF, dado que con Roch y con Total no tenemos ningún tipo de problemas”, precisó.

En cambio indicó que “YPF no ha cumplido el acuerdo que ha firmado con el sindicato, del 60% que hemos negociado para los trabajadores que permanecen en sus casas, no le han pagado los contratistas porque YPF no le pone el dinero, dado que para YPF desde el 20 de marzo se cayeron todos los contratos, llámese de hidrogrua, de soldadores, y de todos los servicios que tienen solicitado, donde los trabajadores han hecho en esta cuarentena más de tres horas extras, y estaban contentos porque iban a recibir una moneda a fin de mes, y se encontraron con 35 mil pesos solamente, una vergüenza, y una bronca de que YPF no le haya pagado a las empresas que le prestan servicios, lamentablemente el trabajador está muy enojado, y hoy empezamos a decirle que no trabajen porque trabajar gratis no sirve, es horroroso lo que hace YPF”.

Finalmente manifestó que “en los próximos días sacaremos una nota hacia la provincia expresándole lo mal que trabaja YPF, es una empresa de bandera nacional, pero hay que decir lo que es, y lo mal que trabaja, la desinversión que hay, el dinero que mal gastaron realizando pozos de exploraciones, y no sacaron nada, lamentablemente no han hecho nada como la gente, y todo lo que hicieron lo hicieron mal”.