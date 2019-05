Sosa afirmó que ven con optimismo inversión de Total en la provincia

El secretario general del gremio de Petroleros Privados consideró una buena noticia, en el contexto nacional, que en la provincia se anuncien inversiones, como la de Total en Cañadón Alfa. También cifró expectativas en las inversiones de YPF, aunque vienen demoradas. Aun con las modificaciones al decreto 751 que le devolvió a la actividad petrolera los beneficios de la promoción fueguina, según el dirigente habrá que esperar hasta “diciembre o principios del año próximo” para que YPF comience a invertir en el área CA-12, en función del resultado electoral de octubre. Indicó que Roch tiene intenciones de seguir perforando y, mientras se aclara el panorama, los equipos siguen “stand by” en la provincia.

Río Grande.- El secretario general del sindicato de Petroleros Privados, Luis Sosa, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la situación del sector, luego del anuncio de la semana pasada vinculado con la ampliación de Cañadón Alfa.

“Es importante no sólo para nuestra asociación sino para los trabajadores de Cañadón Alfa y Río Cullen, y por supuesto para la empresa Total y sus socios. Es importante para todos, incluso para el gobierno de la provincia, porque es una inversión de 200 millones de dólares”, dijo, y observó que “dentro de la problemática que tiene el país, con la economía de este gobierno, que viene perdiendo en todas las elecciones que se están llevando a cabo, hace que los trabajadores veamos con optimismo este anuncio de Total de la inversión en la provincia”.

Dado que la gobernadora dijo que con esta inversión Tierra del Fuego no tendrá nada que envidiarle a Vaca Muerta, estimó que “todo apunta a que sea de esa manera. También tenemos fundadas esperanzas en el proyecto del que se va hacer cargo YPF, porque va a haber un desarrollo importante y va a ser otro paso adelante para los trabajadores y por ende para el gobierno de la provincia, esté quien esté gobernando cuando se desarrolle este polo”, dijo.

Se le preguntó si se reactivaron las inversiones luego de la modificación del decreto 751, que devuelve los beneficios de la 19640 a la actividad petrolera: “Todavía no se ha reactivado la actividad y hay que hacer una inversión significativa para que se lleve a cabo. Roch tiene perspectivas de seguir perforando y esto significa tener mano de obra genuina, porque no solamente está el equipo de perforación sino que alrededor hay una cantidad importante de trabajadores de empresas de servicios”, resaltó.

“Los equipos de perforación permanecen en la provincia y en la ruta 3, antes de llegar al Poder Judicial. Ahí están en stand by hasta que salga algún trabajo. La empresa de perforación tiene un acuerdo y se está pagando un canon”, explicó.

Respecto de la mano de obra empleada, dijo que “actualmente tenemos alrededor de 1.150 trabajadores reales, y luego tenemos cerca de 2.000 trabajadores entre las tres operadoras que tenemos en la provincia, Total, Roch e YPF”.

Asimismo, dio cuenta de la demora de la petrolera de bandera en iniciar los trabajos en el área CA-12, que les fue adjudicada hace tiempo, y prevé que habrá que esperar el resultado de las elecciones para que se concrete: “YPF es una empresa del Estado que va a tener que comenzar a hacer movimiento de suelo en el área CA-12, porque son ellos los que ganaron la licitación. Yo creo que todo esto se va a ver después de las elecciones o después de que asuma el próximo gobierno, porque hay cláusulas que los obligan a invertir y por eso ganaron la licitación. Calculamos que sobre fin de año, cuando asuma el nuevo gobierno o siga el actual, va a hacer sus respectivas inversiones”, indicó.

En cuanto a la reconversión del ex convenio chino a una petroquímica, también “lamentablemente quedó stand by hasta que no sepamos bien la definición de las empresas. De dos sabemos que hay interés y hay una tercera que estaría faltando. Se comenzaría primero con la construcción y los compañeros de la UOCRA se verían beneficiados con la puesta en marcha de este proyecto”, sostuvo, estimando que también esta definición está atada al resultado electoral.

“Nosotros seguimos manteniendo el nivel de trabajadores en actividad y la situación general no nos perjudicó en general como perjudicó a otras provincias. No hemos pasado por la situación de tener que pedir subsidios, como ocurrió en otras provincias, pero se han parado inversiones por la situación económica, porque todo se maneja con el dólar. Roch había planteado la inversión en una destilería, pero todo va de la mano de lo que pueda pasar en el país antes y después de las elecciones, porque todos están mirando qué va a pasar con el nuevo gobierno o si puede quedar el actual o no”, reiteró.

Ante la pregunta sobre la situación de las empresas que brindan servicios a las petroleras, que estaban complicadas y más todavía con la aplicación del IVA, dijo que “a partir de la derogación del impuesto, todo quedó como antes. Hay empresas que se fueron porque dejó de perforar uno de los equipos y lo han llevado a Comodoro, a Río Gallegos o donde lo necesitaban”.

Fórmula Fernández-Fernández

Por otra parte, se le pidió opinión sobre el anuncio de la ex presidente este fin de semana y dijo que “nos sorprendió a todos”, sin aclarar si a favor o en contra. “Hay que seguir esperando a ver qué otro panorama político se puede desarrollar y los candidatos que vayan a aparecer”, manifestó.

A nivel provincial, entre las tres fórmulas a la gobernación, para Sosa “hay dos candidatos que están en carrera”, quitándole relevancia a la opción del frente Ser Fueguino, y tampoco definió una postura hacia Bertone o Melella: “Está complicado el tema”, dijo, reconociendo que tiene “una cercanía con Bertone-Arcando”, pero con la salvedad de que “nos preocupan algunas cositas”.

“Yo una vez emití una opinión en forma personal y parece que no les gustó, porque dije que hacía falta una mesa chica para dialogar sobre los candidatos que hoy están en carrera, tanto Martín Pérez como Walter Vuoto. Yo quería una mesa chica para ver cómo se iba a trabajar en forma conjunta”, indicó, aunque no descartó que no exista esa mesa chica, más allá de no haber sido convocados.

Sobre la relación con la Secretaría de Hidrocarburos, afirmó que “tenemos un buen diálogo, y emitimos opiniones pero en forma privada. Hemos tenido con Omar Nogar una buena convivencia, y ha tratado de darnos una solución a algunos problemas que teníamos. A veces le comentamos algunas cosas que no vemos claras, pero no por parte de Hidrocarburos sino de las empresas. A veces tenemos alguna empresa que no cumple, y siempre hemos tratado de tener un buen diálogo con Hidrocarburos”, dijo.

Puntualizó que una de las preocupaciones es el personal que se trae de afuera. “Siempre hemos tenido el apoyo de Omar Nogar y, si hablamos de Hidrocarburos, hablamos del gobierno de la provincia. Total Austral ha acomodado bastante a su gente, hace poco tuve reunión con el gerente y ellos mismos nos pedían a nosotros que hablemos con la gente para que tengan domicilio en la provincia”, informó.

Desde el gremio se sigue avanzando en capacitación del personal: “Hace muy poco tiempo hemos tenido cursos de capacitación, una de las empresas nos brindó todo el material y los profesionales que hacían falta. Dentro de uno o dos meses más vamos a tener otro curso con más trabajadores, en un horario que les permita asistir y trabajar”, dijo Sosa.

Finalmente hizo referencia a la candidatura del secretario de prensa del sindicato, René Vergara, a concejal de Río Grande. “Tenemos al compañero René Vergara que va como primer candidato a concejal y tenemos fundadas esperanzas de que tenga la posibilidad de ser elegido. Esto nos va a poner muy contentos, por tener un trabajador petrolero dentro del Concejo de Río Grande. Lo estamos ayudando para que llegue a la banca y va a ser un orgullo que un petrolero sea concejal”, concluyó.