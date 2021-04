“Somos parte de la solución pero nos ponen como parte del problema”

Los dueños de los bares “La Birrería”, “El Bar Rock” y “Puerto Cook” de la ciudad de Río Grande comenzarán hoy con una juntada de firmas, apelando al apoyo de sus clientes, ante la restricción horaria que empezó a regir desde la hora cero y les impide trabajar. Aseguran que son parte de la solución, no del problema, porque dentro de los locales se respetan los protocolos, a diferencia de las reuniones sociales en casas particulares y fiestas clandestinas. Además, advierten que la medida va a perjudicar no sólo al rubro de bares sino a todos los restaurantes, taxistas, proveedores y empleados que dependen de estas fuentes de trabajo. Pese a que la mayoría de las fiestas y reuniones de jóvenes comienzan después de las dos o tres de la mañana, se impuso el cierre a las 23 para los locales habilitados por decreto nacional.

Río Grande.- Los propietarios de los bares y cervecerías La Birrería, El Bar Rock y Puerto Cook visitaron los estudios de Radio Universidad 93.5 para exponer el grave perjuicio que ocasionan las restricciones que comenzaron a regir a las cero horas de hoy, y los obligan a cerrar a las 23 horas.

Si bien es conocido que los horarios de los jóvenes para realizar sus fiestas van mucho más allá de la medianoche, dado que se convocan a las dos o tres de la mañana, se optó por un horario que impacta de lleno en el sector gastronómico, además de bares y cervecerías. “Queremos seguir trabajando y somos parte de la solución aunque nos ponen como parte del problema. Nosotros trabajamos hasta las 3 de la mañana y a partir de ahí empiezan las fiestas en los departamentos y casas particulares, donde no hay lo que nosotros ofrecemos, que son protocolos de salud, prevención con uso de barbijo, ponemos alcohol en gel en cada mesa, se desinfecta constantemente tanto los vasos como todos los utensilios y nuestro personal ya está habituado”, dijo José González de ‘La Birrería’.

“Esto nos perjudica sobremanera, no solamente a nosotros, porque nos obligan a cerrar nuestros negocios y en mi caso lo voy a cerrar definitivamente porque no puedo sostenerlo. Hay una gran cantidad de colegas que están pasando por la misma situación, que es insostenible. Hay compañeros que tienen 50 empleados y se están desangrando. Es gente que ha trabajado toda su vida”, manifestó.

Por su parte Romina Navarro, como productora y dueña de un bar cervecero, indicó que en su caso se trata de “un emprendimiento familiar pero no deja de preocuparnos porque somos el sustento de nuestras familias al igual que nuestros compañeros. Estamos tratando de ver cómo podemos solucionar este problema”.

“Nos encontramos a entera disposición del gobierno y venimos trabajando con los protocolos y los cuidados. Es un trabajo arduo, porque hay que estar recordando constantemente a nuestros clientes que vienen a un lugar de esparcimiento que no hay que relajarse sino cuidarse. No solamente lo hablamos sino que hemos tenido que destinar recursos para esto. Ya nos han reducido nuestra capacidad de ocupación de mesas y esto nos afecta, porque no es lo mismo tener un salón para 40 personas que para 20. Nosotros no vendemos comida, y la gente se acerca tarde a nuestro local, a partir de las 10 y media, 11 ó 12 de la noche. Nosotros trabajamos tres o cuatro horas, pagamos alquileres con un costo elevado y el costo de vida ha aumentado muchísimo”, expresó.

“Esto no sólo nos pega a nosotros, porque tenemos a nuestros empleados, a nuestros proveedores. Hay toda una cadena y son muchos los puestos de trabajo en juego. No somos los únicos, porque si hablan con los taxistas les van a decir cómo les va a afectar esto en su economía”, advirtió. Además, aseguró que “todos los restaurantes se van a ver afectados, todos los bares, cervecerías, con este horario de cierre”.

Romina Navarro recordó que el sector viene “de un arrastre del año pasado, porque tuvimos todo el año cerrado por la pandemia y nos dejaban trabajar con la modalidad delivery. Ni aun así pudimos salir a flote. Lo que estamos pidiendo es que nos deje trabajar, que seamos parte de la solución para concientizar a la gente, porque tenemos protocolos y nos adaptamos a lo que pidió el gobierno. Tenemos la necesidad de trabajar y queremos que nos acompañen y nos ayuden a cerrar después de tanto esfuerzo que tuvimos que hacer para abrir un comercio, cada uno en su rubro”.

Juntada de firmas

Hoy comienza una recolección de firmas en los locales comerciales y se va a elevar una nota al gobierno y al municipio. “Vamos a buscar el apoyo de nuestros clientes, porque esta medida acrecienta el problema de fondo. Hay reuniones clandestinas sin condiciones de higiene que propician el contagio y hay que ser sinceros, porque muchos han asistido a una reunión familiar cuando no se podía hacer, a un cumpleaños, a una juntada o una fiesta. Nosotros en los locales exigimos el uso de barbijo y esto no ocurre en las casas. Exigimos el alcohol en gel y se lo ponemos a los clientes en la mano cuando ingresan. Tomamos todas las medidas porque también nos tenemos que cuidar nosotros, y queremos cuidar a la gente que trabaja con nosotros. Queremos trabajar y poder llevar el plato de comida a nuestra casa. Estas medidas no solucionan la cuestión de fondo. Nosotros podemos ayudar, pero necesitamos trabajar”, concluyeron.