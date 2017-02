Sólo ocho emprendedores cumplen con la producción en APYMEMA

Así lo confirmó la secretaria de Producción y Ambiente del Municipio Sonia Castiglione. Remarcó que de los cuarenta productores existentes, solamente ocho cumplen con los requisitos de la ordenanza del año 2006, y se encuentran habilitados para comenzar con el camino directo de la adjudicación. Puntualizó que muchos “prefirieron realizar algún tipo de infraestructura para pasar el rato un fin de semana, o un invernadero para hacer un poco de verdura para la familia, siendo que este no era el destino para estas tierras”. También indicó que “hay en espera más de cincuenta expedientes de productores con ganas de producir”. Lamentó que todavía haya “gente que se encuentre haciendo política barata, y demagógica, aprovechando estas situaciones, sin haberse embarrado los zapatos para ir a ver quien produce, y lamentablemente la que queda en el medio es la gente”.

La secretaria de Producción y Ambiente del Municipio Sonia Castiglione se refirió a la situación de APYMEMA, y a la decisión del intendente Gustavo Melella de recuperar para el Municipio aquellos terrenos donde se verificó que no se ha dado el uso para el que fue adjudicado, que es la producción.

Por FM Sur la funcionaria municipal recordó que “durante el año 2006 se genera una ordenanza que fue vetada en ese momento por el Municipio, y luego fue insistida por el Concejo Deliberante, con lo cual quedó vigente, donde le daba la administración de dos macizos fiscales municipales a la asociación APYMEMA para la producción primaria como por ejemplos de hortalizas, y demás”, dijo.

En tal sentido remarcó que la “ordenanza establece determinados parámetros a cumplirse, obligaciones y deberes de cada una de las partes, como así también se genera la creación de una comisión integrada no solamente por el Ejecutivo, sino también por el Concejo Deliberante, el INTA, Colegio de Ingenieros Agrónomos, APYMEMA, gobierno de la provincia, y esta comisión tiene la facultad de realizar relevamientos e inspecciones sobre lo que está pasando en esos terrenos fiscales municipales de producción, y los dictamines de esta comisión son vinculantes, con lo cual el Ejecutivo Municipal debe atenerse a las conclusiones de esos dictamines”, dijo.

Además recalcó que la ordenanza establece un “plazo de diez años para que esta asociación administre estás tierras, con la posibilidad de ampliar ese plazo anualmente si se dan determinadas condiciones, esto es por ejemplo el 50% de las tierras producidas, o el 50% de los emprendimientos productivos con un nivel de producción de más del 60% en cada una de las tierras, es así que la comisión hace el relevamiento en época invernal como también lo indica la ordenanza”, remarcó.

La funcionaria municipal explicó que durante el relevamiento se determinó que “no se dan las condiciones que la ordenanza pide para que se extienda el plazo para la administración de estas tierras por parte de APYMEMA, como así también determina que de los cuarenta productores, hay ocho que tienen un nivel de producción que es el que requiere la ordenanza, y estarían en condiciones de comenzar directamente el trámite de adjudicación de esos terrenos”.

Por otro lado indicó que “queda sin vigencia esta ordenanza al no darse los requisitos como para continuar la administración de estas tierras por parte de APYMEMA”.

Por tal motivo esas tierras vuelven a la “administración municipal, entonces nosotros comenzamos un camino de análisis con cada uno de los productores respecto de cuál era la condición de cada uno, dado que en realidad son muchos los productores que producen en APYMEMA, pero solo ocho producen en la medida que lo requiere la ordenanza para hacer el camino directo de la adjudicación”, dijo, al tiempo que explicó que con el “resto lo que estamos haciendo es citarlos al Municipio, abrir un expediente, y que nos cuenten que superficie tienen, que ha hecho, hacia donde va, que es lo que piensa hacer, a partir de ahí comenzar a acompañarlos individualmente para lo que necesiten para llevar esa producción que tienen, que quizás es incipiente, o no es una producción muy amplia, a llevarlos a que hagan de esto un negocio”, confío.

“Son tierras que siempre fueron productivas, pero no para hacer lechuga para la familia”

Castiglione recalcó que estas “tierras siempre fueron productivas, destinadas a cuestiones productivas, y lo productivo no es hacer lechuga para mi familia, sino por el contrario es generar un negocio, una unidad de negocio que sea rentable, que genere puestos de trabajo, que genere dinamismo financiero y económico en la ciudad, con lo cual nosotros como estado debemos acompañar a toda esta gente que está produciendo para que lleguen a lograr a tener un negocio allí en esas tierras”.

Confío que nosotros notificamos a “treinta y ocho personas, de las cuales diecinueve se han presentado para iniciar su expediente, tienen veinte días de plazo para comenzar con el expediente, llenar los formularios correspondientes”, expresó, al tiempo que sostuvo que nosotros tenemos la “ordenanza 895 que rige toda lo que son tierras fiscales, ya sea para vivienda única, micro emprendimientos o lo que son los terrenos del parque industrial, entonces en el marco de esa ordenanza comienzan a correr los plazos, y de alguna manera se empieza a solicitar la documentación que la ordenanza lo establece”.

Puntualizó que dentro de este grupo de personas de APYMEMA se “encuentran algunos que no han hecho las cosas del todo bien como la tenían que hacer, es esa la gente que está preocupada, porque en lugar de llevar a cabo la inversión en un emprendimiento productivo, prefirió realizar algún tipo de infraestructura para pasar el rato un fin de semana, o un invernadero para hacer un poco de verdura para la familia y pasar el rato, siendo que este no es el destino para estas tierras”.

A pesar de esta situación, detalló que esta gente va a “tener la posibilidad de venir al Municipio y plantear un proyecto productivo, porque ya tiene una inversión realizada en ese lugar, pero quiero dejar bien en claro que nadie va a echar a nadie de ese lugar, como así también se le va a sacar nada a nadie, pero el que no trabaja se va a tener que ir, esto es claro, pero no quiere decir que no tengan la oportunidad de hacerlo” explicó sobre los pasos a seguir desde la secretaría.

“Hay en espera más de cincuenta expedientes de productores con ganas de producir”

Asimismo Castiglione anunció que en la “Secretaría de la Producción tengo más de cincuenta expedientes de postulantes para pequeños emprendimientos que necesitan los espacios para hacerlo producir, entonces no es responsable de nuestra parte, avalar, ni es legal de acuerdo a lo que establece nuestra Carta Orgánica de que no podemos fomentar la especulación inmobiliaria, con lo cual tenemos que actuar en consecuencia, pero estos son los menos, y esto lo sabe la comisión de APYMEMA respecto de lo que vamos a hacer”.

Lamentó que todavía haya “gente que se encuentre haciendo política barata, demagógica, de la vieja, aprovechando estas situaciones, sin haberse embarrado los zapatos para ir a ver quien produce, y quien no, y lamentablemente en esto la que queda en el medio es la gente”, sostuvo Castiglione en referencia a la concejal Colazo y al vicegobernador Arcando.

A raíz de esta situación sostuvo que “nosotros no estamos sacándonos fotos, ni regalando subsidios, ni nada por el estilo, por el contrario estamos trabajando con los pantalones un poquito más largo que ellos porque la gente espera otra cosa de los funcionarios, entonces uno trata de estar a la altura de la circunstancia”.

Conjuntamente evidenció que esta “situación de APYMEMA está siendo muy mal informada a la gente por gente que tiene intereses de que esto sea así, y lamento que haya gente que propone abogados para querellar al Estado, antes que buscar soluciones”, fustigó.

Hoy se lanza el Programa Huertas Urbanas

Finalmente indicó que hoy miércoles a las 10:30 de la mañana estamos “lanzando el programa de huertas urbanas, donde el año pasado desarrollamos un programa que tiende a ser ambicioso en el tiempo, no en el inmediato, hicimos una prueba piloto donde por primera vez el vivero municipal produjo plantines, plantines de lechuga, se seleccionaron a algunos productores que son los de más larga trayectoria, que quisieron pertenecer al programa, se sumaron a esta propuesta, con muy buenos resultados, así que lo estamos presentando para abrirlo a la totalidad de los productores que puedan y quieran inscribirse para pertenecer al programa para la temporada próxima”, concluyó Castiglione.

