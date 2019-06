Solamente dos de las cuatro listas fueron oficializadas por la junta de Juntos por el Cambio

El legislador radical aseguró que no tiene inconveniente en competir en las PASO con todos los que se postularon por Juntos por el Cambio, pero “en igualdad de condiciones” y siempre que cumplan con los requisitos legales. Cuestionó que quieran sumarse a la alianza nacional referentes que fueron muy críticos de Cambiemos, y advirtió que será “la gente” la que elija quiénes serán los representantes en el Congreso. Hasta ahora la junta electoral oficializó dos de las cuatro listas solamente, dejando fuera la de Stefani-Rossi y la de Da Fonseca-Bertotto.

Río Grande.- El legislador del bloque UCR-Cambiemos, precandidato a senador por Juntos por el Cambio Tierra del Fuego, fue consultado por FM La Isla sobre la presentación de cuatro listas por el frente nacional, pese a existir un acuerdo sellado en la quinta de Olivos sobre quiénes serían los candidatos en las elecciones nacionales.

Lo cierto es que este fin de semana se presentaron cuatro y, por decisión de la junta electoral del frente, quedaron dos: la lista de Blanco-Frigerio, y la de Natalia Jáñez, que solamente presenta candidatos al Senado.

Las listas que encabezan Stefani-Rossi y Da Fonseca-Bertotto no habrían cumplido con los requisitos formales. “Sé que había algunas observaciones de la junta electoral y, por lo que tengo entendido, se oficializaron solamente dos. Según la junta, había deficiencias en las otras dos pero todavía están en plazo de apelación. Yo no he tenido contacto con la junta y no quiero tener nada que ver en esto. Solamente me he enterado por los medios”, dijo Blanco sobre el malestar que generó el rechazo de la junta a dos de las listas.

“Yo me preocupé de presentar todos los papeles en regla y después es resorte de la junta electoral la oficialización”, remarcó. Si bien había existido reuniones previas y un acuerdo, consideró que “cada uno es responsable de las actitudes que tomó. Las reuniones se hicieron y el acuerdo sobre la distribución de los cargos a nivel provincial, municipal y nacional también se hizo, y lo único que puedo decir es que yo voy a cumplir con el compromiso asumido. El resto ni me va ni me viene y cada cual se hará cargo de la responsabilidad que le corresponde. Yo voy a participar de las PASO con el resto de las listas que sean oficializadas. No tengo ningún inconveniente y me parece que es lo mejor para evitar cualquier tipo de discusión sobre elecciones a dedo”, expresó.

No obstante, fue crítico del giro que dieron algunos que pretenden postularse ahora por el macrismo: “A veces sorprende que algunos que siempre fueron muy críticos de Cambiemos ahora quieran participar, pero me parece muy bien. Los que criticaban el espacio ahora se suman y será la gente la que decida quién debe representar al espacio Juntos por el Cambio Tierra del Fuego. Ojalá puedan participar todos los que se presentaron, en tanto cumplan con los requisitos que establece la ley. Mientras estén dentro del marco legal, no tengo inconveniente”, subrayó.

Respecto de la posibilidad de llevar la boleta presidencial sólo en el caso de su lista, en función de que habría respetado el acuerdo, aclaró que “no es una decisión que pase por mí. Yo quiero competir en igualdad de condiciones con todos”.

Consultado sobre sus expectativas de cara a la elección general, adelantó que “no va a ser fácil para nosotros”, a la luz de los resultados del 16 de junio. “Cuando tomé la determinación de participar en las elecciones nacionales y no en las provinciales, tenía presente que era muy probable competir con dos sectores muy fuertes, que han mantenido una campaña de desprestigio permanente hacia Cambiemos. Soy consciente de eso y sé que no va a ser fácil. Acá no pasa por poner la boleta del presidente. Yo defiendo mis ideas en las buenas y en las malas, y son más las veces que uno pierde que las que gana, pero las ideas hay que defenderlas en las buenas y en las malas”, sentenció.

Dos de cuatro

Por su parte Miguel Rosende, presidente de la junta electoral de Juntos por el Cambio en Tierra del Fuego, confirmó ayer por Radio Nacional Ushuaia el rechazo de dos de las cuatro listas. “Solamente dieron cumplimiento de los requisitos formales dos de las cuatro listas. Una de ellas se presenta para los dos estamentos, es decir que presenta candidatos a senadores y diputados –Blanco y Frigerio respectivamente-, y otra presenta solamente candidatos a senadores –Natalia Jáñez-“.

“En el caso de la lista de Da Fonseca y Bertotto, no cumplieron con una serie de requisitos, que tienen que ver con formularios y modalidades. La normativa es taxativa y puntual cuando habla de requisitos, que deben ser para todos iguales, y todos los deben cumplir. Tienen que ver con los formularios y la mecánica de presentación, y en algunos casos las calidades de los candidatos propuestos, que deben reunir ciertos requisitos también”, dijo, sin más detalle.

Lo mismo ocurrió con la lista de Stefani-Rossi, que “tampoco se oficializó porque, a entender de la junta, adolecía del mismo tipo de incumplimientos. La junta va a seguir trabajando y tiene vigencia hasta las elecciones generales, y ciertos plazos ya vencieron para enmendar los errores, pero tal vez no todos. Los plazos para esta instancia han vencido y tal vez se presente la apertura de unos nuevos”, finalizó.