SOIVA tendrá nueva audiencia por Badisur

La secretaria General del SOIVA, Alejandra Zustovich, confirmó que hoy tienen una nueva audiencia por Badisur. Será a las 13 horas y esperan que la empresa acepte abonar la totalidad de la indemnización a los trabajadores despedidos, en un solo pago. También relató en qué condiciones se dio la reunión con el vicegobernador, el ministro de Industria y dos legisladores. Se cumple un mes desde la ocupación de la planta.

“Así como se vio en todos los videos que se subieron a las redes, tuvimos que entrar a la fuerza porque le pedimos a todos los secretarios -o quienes supuestamente eran secretarios- que queríamos hablar con la gobernadora (Rosana Bertone), que le íbamos a robar solamente cinco minutos de su tiempo; pero todos nos decían que no”, relató Alejandra Zustovich, secretaria General del SOIVA, respecto de la situación vivida el día de la inauguración de las sesiones en la Legislatura.

Después indicó que trataron “de ingresar y nos rodeó la policía, hay compañeras que tienen moretones en las piernas y en los brazos; fue una situación muy fea. Éramos todas mujeres, como se vio en las imágenes. No fuimos a hacer ningún tipo de incidente, nada más lejos de la violencia que nuestra actitud. Sin embargo nos rodearon de policías, y las chicas salieron con moretones porque nos empujaron de un lado para el otro”, remarcó.

Dijo que permanecieron rodeadas “entre la policía y algunos punteros o militantes de ellos, hasta que salió el vicegobernador (Juan Carlos Arcando) y nos dijo que nos iba a recibir. Nosotros queríamos que nos recibiera la gobernadora, porque desde que entramos acá estamos pidiendo que nos atienda, pero en ningún momento se acercó a pesar que vio la situación”, afirmó la titular del SOIVA.

Relató que “quedaron compañeros afuera y vieron que -cuando a nosotros nos tenía la policía arrinconados contra una reja- ella salía del edificio y nos pudo ver. Entonces es muy doloroso que eso venga de parte de una mujer, cuando entre nosotras hay mujeres, madres que están defendiendo lo que le corresponde, que es la indemnización”.

Zustovich recordó que se trata de trabajadores “que se quedan sin nada” y manifestó su pesar porque “la gobernadora no se haya tomado cinco minutos, que pidiera que la esperemos y que saliera a atendernos. Eso es lo que esperábamos, así que tenemos una impotencia tremenda más allá de que nos haya recibido el vicegobernador, el ministro de Industria (Ramiro Caballero) y dos legisladores”.

Aseguró que “nos atendieron porque lo hicimos de esa manera, nos tuvimos que meter de prepo. Si no, no nos atendían”, aseveró. Sobre el resultado de la reunión expresó que “la verdad es que no nos fuimos con nada concreto, el ministro habló con la empresa y le dijeron que iba a presentar un escrito”, relató.

Pero indicó que en ese escrito “la empresa sigue con la oferta de pagar un 80%, que lo calculan según las cuentas que hacen ellos en tres cuotas, y el otro 20% con la venta que se pueda hacer de los productos. Pero eso no es la indemnización, porque ahí incluyen toda la deuda que tienen por salarios y por otros conceptos. Nosotros ya presentamos en el Ministerio de Trabajo un cálculo de la indemnización que corresponde y los puntos que ofrece la empresa está muy lejos”, advirtió.

Finalmente mencionó que “este miércoles (por hoy) a las 13 horas hay una nueva audiencia, ahí vamos a volver a solicitar que se pague lo que corresponde. Mientras tanto la empresa sigue pidiendo en el escrito que presenta que se desaloje la planta, para después hacer un acuerdo y quieren imponer ese acuerdo en tres cuotas y por una suma muy inferior”, insistió.

Zustovich señaló que “tampoco aclaran cómo se haría la venta de la mercadería, así que seguimos en la misma. Vamos a permanecer adentro de la planta, reclamando que se pague el 100% de la indemnización y la deuda que tienen con los trabajadores que es por el salario de enero, un acuerdo hecho en el Ministerio de Trabajo de la provincia que no se cumplió y retroactivos de vacaciones y aguinaldo que le deben a las compañeras y a los compañeros”, puntualizó.

Finalmente expresó que “agradecemos a la sociedad en su conjunto que siempre, todos los días, vienen a apoyarnos, a traer lo que pueden. Eso lo agradecemos muchísimo, como el locro que hicimos para juntar fondos porque la verdad es que lo compañeros no tienen nada, los han dejado en la calle y sin pagarle ni siquiera los días que han trabajado”.

“Ahora se vienen las clases, el sindicato le entregó a los compañeros la mochila con los útiles pero sabemos que eso no alcanza, que siempre se precisa más. Así que se está haciendo lo que podemos para recaudar algo, sabemos que no es mucho pero en algo ayuda. Los compañeros están sin cinco centavos, hay compañeros que son matrimonios y alquilan; es una situación desesperante las que están pasando los trabajadores. Así que seguimos firmes dentro de la empresa y esperando que la empresa pague el 100 por ciento, porque lo último que cobraron los compañeros fue la mitad del sueldo de enero y los delegados no cobraron ni siquiera eso”, concluyó la titular del SOIVA.