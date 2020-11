SOESGyPE reclama representación de trabajadores

Desde el Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicios, Garajes y Playas de Estacionamiento volvieron a reclamar la representación de los trabajadores del sector, en el ámbito de la provincia. Aseguraron que existe una desafiliación masiva del SMATA, porque “los compañeros que no ven en ese gremio a los verdaderos representantes y hoy eligen directamente tomar la posta de la compulsa y afiliarse al sindicato que realmente los representa, que es el de las estaciones de servicio”. Dicen que el cambio de convenio implicaría una mejora salarial.

“Lo que correspondería es que las estaciones de servicio de Autosur, y todas las estaciones de servicio del país, liquiden con el convenio colectivo de trabajo del SOESGyPE (Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicios, Garajes y Playas de Estacionamiento), que es el que nos representa”, comenzó señalando Carlos Oyarzún, representante de dicho sindicato.

En declaraciones a FM “Aire Libre” dijo que “por razones que no vienen al caso SMATA tuvo la representación durante un par de años con su convenio, pero por la poca actuación y representación que tuvieron con los compañeros los trabajadores tomaron la decisión de desafiliarse del sindicato, porque saben que no los representan ni los tienen en cuenta”, indicó el sindicalista.

Mencionó que “de hecho hay innumerables reclamos hechos en el sindicato, por parte de los compañeros que no ven en ese gremio a los verdaderos representantes y hoy eligen directamente tomar la posta de la compulsa y afiliarse al sindicato que realmente los representa, que es el de las estaciones de servicio”, aseguró Oyarzún.

Explicó que con el cambio de convenio debería darse un ajuste en los salarios, mejorando los ingresos de los trabajadores, además confirmó que varias decenas de empleados de Autosur presentaron su desafiliación al SMATA. “Acá tengo unas veinte y en la empresa hay otro número igual o mayor aún”, expresó el representante del SOESGyPE.

En el caso de la ciudad de Ushuaia señaló que en las estaciones de servicio de la capital provincial “ya está planteada la disputa, pero por temas de público conocimiento no pudimos llegar a avanzar allí con los reclamos que también son del mismo tenor. Hay falta de representación, los compañeros no están conformes, piden una mejora salarial porque hace ya un par de años que no tienen un salario acorde”, detalló.

Indicó que “esto tiene también un costado legal, es porque SMATA no puede homologar acuerdos salariales ni mejoras porque la Cámara con la que ellos estaban operando no figura más ya que fue intervenida por la Inspección General de Justicia y es una cámara que ya no existe en la República Argentina. Ahora se agarran de otra cámara, por lo cual están incurriendo en un conflicto de poderes y esto lo sabe el empleador”, aseveró.

Respecto del convenio con el cual cuenta el SOESGyPE indicó que el mismo se encuentra “actualizado al día de la fecha y le da a los compañeros una mejora sustancial del salario y, por otro lado, hay una prueba contundente que es que Autosur paga con el convenio del SMATA y lo defiende a muerte porque evidentemente con él paga menos que lo que debería abonar a sus trabajadores con el convenio nuestro. Entonces por conveniencia está liquidando, todavía, con ese convenio”, expresó.

Para concluir advirtió que los salarios de los trabajadores hoy “están por debajo de la canasta básica, porque un ingresante está entre 45 y 50 mil pesos. Entonces la justicia laboral tiene que reconocer, de una vez por todas, que el sindicato de estaciones de servicio es el que tiene que representar a los trabajadores del sector”, concluyó Oyarzún