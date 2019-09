SOEM quiere acordar aumento para municipales

Desde el gremio municipal dicen que los datos que tienen no coinciden con los aportados por el Ejecutivo, respecto de la posibilidad de otorgar una mejora salarial. Advirtieron que “en principio diferimos de los ingresos que nos planteó el Ejecutivo que tienen y también hay otros recursos que quizás no fueron tenidos en cuenta”. Esperan avanzar antes de la próxima reunión formal pautada para el 23.

Horacio Gallegos, secretario de Previsión Social del SOEM, se refirió a la negociación que llevan adelante con el Municipio de Ushuaia y dijo en una entrevista por Radio Provincia que “luego de las reuniones con el Ejecutivo Municipal, se pasó a cuarto intermedio hasta el día 23 porque van a analizar los ingresos de coparticipación que tiene el municipio”.

Indicó el gremialista que “en base a eso nos van a dar una propuesta” y mencionó que en la reunión que mantuvieron “aportaron una serie de datos que nosotros cotejamos, analizamos y luego elevamos al Ejecutivo determinada documentación que nosotros tenemos”.

Advirtió el dirigente del SOEM que “en principio diferimos de los ingresos que nos planteó el Ejecutivo que tienen y también hay otros recursos que quizás no fueron tenidos en cuenta. Entonces nosotros señalamos para que nos digan si esa documentación que nosotros tenemos corresponde o no, ahora esperamos que no se aguarde hasta el día 23 cuando hay cosas que se pueden analizar antes”, remarcó.

Lo dijo al mencionar que “el 23 es la fecha límite” para definir la posibilidad de un acuerdo. Por ese motivo manifestó que “la idea es tener ahí un nuevo encuentro, pero hay cosas que se pueden ir analizando antes como los recursos que están disponibles”, insistió. Gallegos mencionó ingresos como los provenientes de “la AREF, de Recursos Naturales; montos que son coparticipables y por los cuales tenemos diferencias con los datos del Ejecutivo”, reiteró.

El secretario de Previsión Social advirtió que con estos datos que se manejan “estamos hablando del mes de julio, no de agosto cuando ya sabemos que hay un 5,5 de incremento”, en los ingresos que tendrá el Municipio. En ese mismo sentido manifestó que “de todas formas, hay datos que aún no tenemos así que creemos que los montos disponibles incluso serían mayores”.

Sobre el reclamo que están sosteniendo expresó que “básicamente, lo que estamos planteando es que la categoría más baja debería llegar a cubrir la canasta familiar. Ese es nuestro pedido, nos parece que no es nada extraordinario que cualquier trabajador pueda llegar a cubrir ese costo”, insistió.

Gallegos dijo que entienden “que todo es discutible, por eso insistimos en analizar la documentación que existe hoy. No sabemos la inflación que va a venir en los próximos meses, así que no sería descabellado pensar en un acuerdo por un par de meses y después volver a discutir dejando plasmado que nos vamos a sentar en determinada fecha”, mencionó.

Finalmente expresó que “también tenemos que discutir con el Ejecutivo porque tenemos mucha gente que lleva contratada, con distintas modalidades, muchos años. Queremos saber qué quieren hacer, por ejemplo con la gente del Polo de Andorra porque no puede ser que sigamos teniendo compañeros en situación precaria”.

“Si hay una continuidad, quiere decir que son necesarios para el Municipio. Pero cada seis meses tienen que esperar para ver si les renuevan o no el contrato y hay compañeros que llevan en esa situación seis o siete años. Eso también lo tendremos que definir, porque hace a la calidad de vida del trabajador”, concluyó el dirigente del SEOM.