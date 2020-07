SOEM le apunta al Gobierno por la coparticipación

El secretario General del SOEM, Manuel Ojeda, se mostró preocupado por “el monto de la deuda del gobierno”. Señaló que “al margen de que ellos hayan depositado una cantidad de dinero, en diciembre del 2019 se debían 230 millones y esa deuda creció notablemente en seis meses, porque de diciembre a junio pasó a 470 millones”, manifestó el dirigente municipal de Ushuaia. Después indicó que “se entregaron aproximadamente 70 millones y la deuda sigue siendo de 400 millones de pesos, con una demora de 40 días hasta hace dos o tres días”. “Nosotros vemos que no hay intención de parte del Gobierno de solucionar este problema”, se aventuró el gremialista.

En declaraciones a Radio Provincia, Ojeda mencionó que “Esto nos afecta mucho porque tenemos acuerdos salariales vigentes. Vemos que hay una intencionalidad de ahogo financiero hacia el municipio”, aseguró el sindicalista. Después repasó que tuvieron “una reunión con el Ejecutivo municipal y nos comunicó que solamente se están dedicando a pagar sueldos. Corre peligro la obra pública y muchos servicios que presta la municipalidad producto de la deuda, porque cada vez se hace más chico el ingreso que tiene la municipalidad y la recaudación propia bajó mucho”, indicó el titular del SOEM.

Más adelante dijo que “la gente no está pagando los impuestos y al mes de julio bajaron un 70% los ingresos por recaudación propia. Nosotros salimos a denunciar esta situación en una conferencia de prensa, porque en septiembre tenemos una parte del acuerdo salarial y en octubre nos tenemos que sentar a hablar del segundo semestre”, aclaró.

En el mismo sentido expresó que ven “que esa posibilidad cada vez se aleja más y está peligrando el pago del aumento que ya tenemos acordado y la posibilidad de discutir los contratos de locación que tienen más de cinco años, para que se les vaya dando el ingreso a planta progresivamente”.

El secretario General de los municipales capitalinos mencionó que “hace más de una semana presentamos una nota al Ejecutivo provincial pidiendo informes y una reunión con el gobernador (Gustavo) Melella, pero como sindicato municipal no nos respondieron”, advirtió.

Destacó que “Hasta ahora tenemos solamente la información del municipio, nosotros vemos que no hay intención de parte del Gobierno de solucionar este problema”, aventuró el gremialista. Comentando que “hubo una mesa técnica hace pocos días donde fueron las terceras líneas del gobierno y no hay intención de solucionar el problema. En 2016 ya hubo mesas técnicas interminables y no se solucionó nada. Si hay voluntad política lo que tienen que hacer es juntarse y solucionar el problema entre el gobierno y las municipalidades”, expresó Ojeda.

El referente del SOEM recordó que “Los que estamos en medio no somos nosotros sino los trabajadores, que son los que van a perder. Los que no van a cobrar el aumento son los trabajadores o los que van a empezar a cobrar el sueldo en cuotas son los trabajadores, porque va a llegar un momento en que la municipalidad no va a poder afrontar el pago de sueldos”.

Finalmente indicó que desde el gremio están “peleando por el ingreso de los contratos de locación que tienen más de siete años de antigüedad, y de los pasantes que tienen más de cinco años. Queremos que haya una progresión, para que sea paulatino. Hay contratos antiguos, de la época de Sciurano. Es gente que tiene que ingresar a planta por la antigüedad que tiene”, reconoció finalmente.