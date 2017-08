Socializan nuevo movimiento en Río Grande

Se trata de una organización que pretende motorizar acciones contra el consumo de drogas en los jóvenes brindado alternativas de contención con actividades artísticas, deportivas, culturales y recreativas como primera medida, a la vez proponiendo espacios de debate y políticas públicas concretas contra este flagelo.

“La adicción a las drogas es un problema muy grande y que nosotros entendemos que esto en el país y en nuestra provincia afecta a nuestra juventud, por lo cual –a partir de ahí- arrancamos a armar este movimiento que no solamente es en la ciudad, sino que tiene un carácter nacional”, explicó el joven Sebastián Gillig, integrante del movimiento ‘Ni un pibe menos por la droga’.

Recordó que “el movimiento arranca a nivel nacional el año pasado con el encuentro de muchas organizaciones como los ‘Curas Villeros’, organizaciones sociales de diferentes tipos, juventudes de diferentes partidos políticos, gremios, comisiones vecinales, clubes de barrio, centros culturales independientes y bajo ese esquema de integración de diferentes asociaciones se va formando en diferentes provincias y este año nosotros empezamos a darle forma acá en la ciudad”.

En se sentido explicó que “hicimos varias actividades como para ir presentando el movimiento desde diferentes ángulos y la verdad es que estamos bastante atareados con toda esta movida, incluso el sábado hicimos una charla abierta en la UNTDF para toda la comunidad, justamente para dar a conocer este movimiento y para debatir el tema más en profundidad”.

Gillig dijo además que “no queremos estar quietos y por eso queremos salir a hacer más actividades para que mayor cantidad de vecinos de la ciudad”.

El joven detalló que “nosotros nos enfocamos en actividades artísticas y deportivas, recreativas y culturales en general porque creemos que es la primera instancia y empezar a discutir la cuestión de la prevención y es por ello que nosotros en eso vamos girando en la ciudad y a las posibilidades que tenemos; por ejemplo, hemos hecho un mural en la esquina de Almafuerte y Belgrano; también hemos realizado un ciclo de cine barrial para los chicos en Chacra XIII (Barrio Malvinas Argentinas) durante el mes de junio y también estamos llevando adelante un proyecto que presentamos en la Dirección del Colegio Provincial ‘Padre Zink’ de un taller de música, donde damos clases de guitarra, piano y canto. En la medida que buscamos y se vayan abriendo las puertas nosotros vamos a ir aprovechando desde una postura y visión independiente, que es una lógica del movimiento”.

El joven concedió que “nosotros, con estas actividades no se resuelve el problema, por lo que entendemos que la gente se debe reunir, debatir, discutir; buscar información y datos para acompañar ese debate, que va desde lo más sencillo a lo más complejo, porque no solamente está el problema del consumo –porque la droga corre como agua por la ciudad y por el país-, sino que atrás de eso hay un gran negociado con el narcotráfico y hay personas involucradas con todo eso; por lo que entendemos que hay que poner en debate el tema y necesitamos ser muchos, porque al ser un problema social, consideramos que hay que ganar a un amplio sector de la sociedad para dar esta pelea desde otro lugar y ese lugar debe ser un ámbito de encuentro, más allá de las diferencias, más allá de los credos, más allá de las ideologías políticas y de otros factores, juzgamos que hay que ponerse serios con esto y más que nada brindar herramientas a los pibes, no solo con estas actividades, sino además con soluciones de fondo, con políticas públicas claras y efectivas en relación a la educación, a la salud, al deporte, al arte que realmente acompañen a la creación de espacios para realmente darle un sostén a los pibes que realmente están buscando eso”.

El Movimiento ‘Ni un pibe menos por la droga’ tiene la página de con el nombre ‘Ni un pibe menos x la droga Tierra del Fuego’ donde se puede evacuar cualquier consulta.