Sin servicio de recolección en Ushuaia

Desde el Sindicato de Camioneros señalaron que se encuentran en medida de fuerza en Ushuaia, porque se está realizando el servicio de recolección de residuos en algunos barrios con personal fuera de convenio, perteneciente a planes de empleo y monotributistas. No descartan extender el paro de actividades a “toda la provincia”, de no mediar una solución.

“Ante la situación que estamos viviendo en la ciudad de Ushuaia nos encontramos en medida de fuerza en el servicio de recolección, barrido, recolección de voluminosos y relleno sanitario que presta la empresa Agrotécnica Fueguina; por un reclamo hacia el Municipio a raíz de trabajadores que están haciendo el recorrido en barrios como Colombo, Los Fueguinos, Barrancas del Río Pipo y Barrio Akar”, puntualizó el secretario de Prensa del Sindicato de Camioneros, Guillermo Vargas, al comentar la situación planteada en la capital provincial.

Después advirtió que se trata de trabajadores “que no están bajo el convenio colectivo de camioneros, en una situación que ya se venía dando previamente a la pandemia. Después se pidió el esfuerzo de todos y hemos trabajado la semana pasada, cuando por los medios nos enteramos que concejales que tienen afinidad con el intendente de Ushuaia (Walter Vuoto) y funcionarios del Municipio prometieron en el barrio Akar -que tiene alrededor de 100 familias- que el servicio comenzaba el día lunes”.

Indicó Vargas que entonces consultaron quien llevaría adelante dicho servicio, entendiendo “que la prestataria del servicio es la empresa Agrotécnica Fueguina, y la verdad es que se vienen dando algunas circunstancias con el Municipio de Ushuaia que no queremos que se presten para confusión”, alertó.

Por ese motivo dijo que hubo una reunión con funcionarios municipales en la sede del gremio, dónde les transmitieron “tranquilidad, asegurando que el servicio iba a ser con trabajadores pertenecientes al convenio colectivo de camioneros”. Aunque sin aclarar si sería “con personal de la empresa Agrotécnica Fueguina u otra”, mencionó el dirigente camionero.

Pero dijo que “la realidad marca que el servicio lo están haciendo con gente de planes de trabajo y la contratación directa de monotributistas, como choferes y algunos camiones volcadores para la actividad”. Esa situación es rechazada por el Sindicato de Camioneros, desde dónde recordaron que “en alguna oportunidad ya se quiso avanzar con la municipalización del servicio”.

Guillermo Vargas dijo que no comprenden “por qué motivo el Municipio ha tomado esta actitud”, asegurando que por este motivo resolvieron iniciar una medida de fuerza que no descartan extender “a toda la provincia”, de no mediar una solución.