Sin dialogo en ATE entre las seccionales

El secretario General de ATE Río Grande reconoció que no tiene contacto con su par de Ushuaia. Aunque aclaró que sí lo tiene con el dirigente del gremio de Tolhuin, Vicente Garrighan. “No podemos estar en la calle tocando el bombo, cuando tenemos diálogo con el gobierno. No sé si Carlos lo tiene, tampoco me informó si se reúne o no con el gobierno. Desde la seccional Río Grande nos reunimos y presentamos como cinco alternativas, para buscar llegar a un acuerdo”, dijo respecto del pedido de incremento salarial.

“De la seccional Ushuaia no tengo contacto con Carlos Córdoba, no me llamó, no llama a la seccional y no sé lo que están planteando los muchachos allá”, señaló el secretario General de ATE seccional Río Grande, Felipe Concha, al ser consultado sobre la posible existencia de diferencias con los dirigentes de ATE Ushuaia.

Dijo que se trata de una cuestión que al interior del gremio tienen “que solucionar, pero esta pandemia no nos deja ni reunirnos en Tolhuin para armar una estrategia entre ATE Río Grande, Ushuaia y Tolhuin; como para poder rearmar todo esto. Pero con Tolhuin sí tengo contacto, con el compañero secretario General (Vicente Garrighan) estamos trabajando en conjunto, él sabe lo que estamos planteando y está de acuerdo con lo que estamos planteando como seccional y estamos trabajando en esto”, aseguró Concha, durante la emisión del programa radial “Desde las Bases”, que se emite por FM Nuestras Voces y por Radio Provincia.

Volviendo sobre la estrategia de ATE Río Grande señaló su titular que tiene “fe de que esto lo vamos a resolver con el diálogo, yo creo que en unos días más esto se tiene que cerrar entre esta semana y la que viene. Tenemos que ir aclarando más el tema y, de una vez por todas, cerrar esta pauta que los trabajadores precisan urgente”.

Después advirtió que “con Carlos (Córdoba) puede haber diferencias de criterios, sobre cómo uno trabaja, yo lo único que hago es sentarme con el gobierno y buscar beneficios para los compañeros. Cuando salgamos a la calle lo vamos a hacer para conseguir un aumento y vamos a estar al frente, en eso no tenemos ningún problema. Pero ahora no podemos estar en la calle tocando el bombo, cuando tenemos diálogo con el gobierno. No sé si Carlos lo tiene, tampoco me informó si se reúne o no con el gobierno, desde la seccional Río Grande nos reunimos y presentamos como cinco alternativas para buscar llegar a un acuerdo”, destacó.

Finalmente dijo: “sabemos que la pandemia nos perjudicó a todos y a los trabajadores también, por eso creemos que vamos a lograrlo y estamos trabajando para eso. Porque los trabajadores todos los días nos están llamando a nosotros, pidiendo que cerremos este aumento, y si tenemos una respuesta en estos próximos días lo vamos a estar cerrando urgentemente para que en diciembre los trabajadores cobren el aguinaldo y la pauta que estamos planteando nosotros; sería algo muy bueno en este años tan terrible que nos tocó vivir”, concluyó Felipe Concha.