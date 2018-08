Sin aumento ratifican paro docente

Ayer se desarrolló la “mesa salarial” del sector docente. El Gobierno expresó que no puede otorgar un incremento, a raíz de las medidas acordadas con el Gobierno nacional. Desde el SUTEF denunciaron que “desde que inauguró este Gobierno y desde que inauguraron esa comisión salarial, nunca se discutió salario”, y ratificaron el paro del 5 de septiembre.

“Hubo reunión de comisión salarial, como le llaman ellos, pero desgraciadamente desde que inauguró este Gobierno y desde que inauguraron esa comisión salarial, nunca se discutió salario”, señaló ayer el secretario General del SUTEF en el ámbito provincial.

Dijo que la reunión de ayer “no fue la excepción” porque los representantes del Ejecutivo señalaron que “por la situación actual no va a haber recomposición salarial, responsabilizan al Pacto Fiscal Federal y yo les quiero recordar a Rosana Bertone, a Juan Carlos Arcando y a todos los que votaron en la Legislatura la aprobación al Pacto Fiscal Federal, que la gobernadora de la provincia fue la elegida para anunciar la firma del Pacto Fiscal Federal”, señaló Catena.

Recordando además que “lo hizo a las risotadas con Dujovne, diciendo que la provincia no perdía sino que ganaba. Que era la primera vez que se sentía escuchada por la Nación, y ahora dice que culpa de lo que firmó no puede dar aumento. Es lo mismo que sucedió con la firma de los recortes a las asignaciones familiares”, remarcó el titular del SUTEF.

Desde el gremio evaluaron que la mesa de ayer fue “una puesta en escena” y manifestaron que “el Gobierno de Bertone y Arcando no presentó ninguna propuesta de aumento salarial tal como lo hizo durante todo el 2018, por lo cual quedaría confirmado el paro del 5 de septiembre”.

Además expresaron que “Lo más llamativo de las excusas del Gobierno es lo del recorte del Fondo de la Soja. Parece que Bertone no sabe que ese ingreso tiene asignación específica y nunca puede usarse para pagar salarios. Una burla, una estafa a la comunidad educativa y a la sociedad fueguina, sumado a que dicen que infraestructura escolar está relevando los edificios escolares”.

“Desde el SUTEF se hicieron todos los reclamos correspondientes, incluidos el llamado urgente a elecciones en las Juntas de Clasificación y Disciplina, las cuáles el Gobierno quiere evitar a toda costa sabiendo que pierde estrepitosamente. También se repudiaron los dichos de Arcando, haciendo mención a la evacuación en ese momento de la Escuela 9 y se indicó sobre la desatención del Ministro a los informes de los equipos directivos y la desinversión”, relataron respecto del desarrollo de la reunión.

Indicando finalmente que “También se denunció que las empresas realizan los trabajos de reparación y mantenimiento mientras se dictan clases incumpliendo las normas. Se destacó que el Ejecutivo no llevó ninguna respuesta a lo planteado en reuniones anteriores sobre el salario mínimo lo y el 100% de zona y que hay docentes que todavía no perciben sus haberes con normalidad. Se denunció la caída de cargos y horas y la situación del IPESFA intervenido por Bertone y Arcando. Se pidió la inmediata titularización en secundaria de acuerdo a los decretos que están en plena vigencia y no se cumplen”.