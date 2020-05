Sin acuerdo en la audiencia por Australtex

Ayer se realizó una audiencia en el Ministerio de Trabajo, por la situación en la empresa Australtex. No hubo acuerdo y el viernes habrá un nuevo encuentro entre las partes. Delegados de la AOT aseguran que hay personal trabajando en la planta, sin que se encuentren dadas las condiciones de prevención por el COVID 19 y sin respetar los protocolos.

La audiencia de ayer no sirvió para acercar posturas entre las partes y desde la AOT indicaron que “nuestro abogado dejó bien en claro que no vamos a trabajar hasta que se bonifique lo adeudado del mes de marzo”, indicó Jorge Ramos, delegado de los trabajadores. Mencionando que “el único avance que conseguimos fue de parte de ANSES, no de la empresa, porque al menos ya tenemos fecha de cobro para el porcentaje del sueldo que abona el Gobierno nacional”, señaló Ramos.

También denunció que la empresa les habría manifestado que no pagarían estos días, en los que no se están desempeñando tareas por el conflicto, postura rechazada por el gremio dado que “la convocatoria a trabajar fue de manera informal –a través de mensajes de WhatsApp o con llamados telefónicos- cuando se tiene que hacer por telegrama”.

La nueva audiencia se pactó para el próximo viernes, pero los trabajadores insisten en que deben abonarse los salarios adeudados antes de volver a producir. Además exigen que el protocolo se cumpla como corresponde, recordando que hubo un video donde se demostraba que el control de la temperatura corporal no se hacía correctamente en el ingreso a la planta y señalando que hay cuestiones a resolver, como la higiene de algunos sectores en los piletones (foto) y la falta de vasos descartables en los dispensers, entre otros temas.

A pesar de estas circunstancias, trascendió que “sin cumplir con el protocolo hay gente trabajando dentro de la planta, aunque se trata de personal que está encuadrado fuera de nuestro convenio”, explicaron los sindicalistas.