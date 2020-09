Siguen preocupando los casos de Covid en los yacimientos

El secretario General del Sindicato de Petróleo y Gas Privados, Luis Alberto Sosa, se refirió a la negociación salarial que comenzará hoy en el ámbito de la conciliación obligatoria que resolvió el Ministerio de Trabajo de la Nación. Dijo que hay una cláusula de revisión que, como mínimo, debería ser del 15,5%. También advirtió sobre la situación en los yacimientos por los casos de Covid – 19 detectados. Aseguró que se encuentran preocupados y que las empresas están realizando hisopados masivos. Pero también señaló que “el Gobierno de la provincia o la Secretaría de Salud, en ningún momento habló o se comunicó con alguien en particular de nuestra organización. No nos llamaron, ni nos preguntaron cómo estaba la situación de los trabajadores”, aseveró el dirigente petrolero.

“Nos convocaron para este miércoles 16 (por hoy) a las 17 horas, para tener una reunión con ambas Cámaras, por ese motivo nuestra organización levantó la medida de fuerza que estaba programada a partir de la hora cero del lunes”, indicó el secretario General del Sindicato de Petróleo y Gas Privados, Luis Sosa, refiriéndose a la medida que estaba prevista para el inicio de esta semana y se levantó por la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación y la primera reunión de manera virtual, que se concretará esta tarde.

En declaraciones a FM Master´s, recordó que la idea es llevar adelante “una discusión salarial” y mencionó que “en la última paritaria que tuvimos le propusimos al sector empresarial, después de haber trascurrido un tiempo prudencial desde la discusión salarial, que necesitábamos una revisación”. Recordó que es así porque anteriormente “según el costo de vida, era el aumento que nos tenían que dar a los trabajadores. Pero después el Ministerio de Trabajo del gobierno anterior dispuso que, en vez de discutir sobre la inflación, se cambiaba por este concepto de revisión”.

Sosa, para la negociación que comienza hoy, advirtió que “primero tenemos que arrancar por la revisación, que para nuestro entender debe ser de un 15,5% la deuda que tendría el sector empresarial. Una vez terminado eso nos tendríamos que poner a definir un porcentaje para el año que está en curso, porque no nos olvidemos que el acuerdo terminó en enero del año pasado y nosotros siempre tenemos en cuenta que en diciembre no hay nadie por las fiestas, en enero están las vacaciones, en febrero hay actividad parcial porque algunos están saliendo de las vacaciones y durante el mes de marzo en el medio nos agarró la pandemia”, repasó el sindicalista.

Dijo que esa situación es utilizada por algunos “para zafar o discutir de una manera diferente”, indicó refiriéndose al recorte salarial que sufrieron algunos trabajadores que se encontraban inactivos y “en su casa por la emergencia y recibieron el 60% de su sueldo”.

En otro orden, el dirigente petrolero fue consultado sobre la situación en los yacimientos respecto de los casos de Covid – 19 que se habían detectado, señalando que se encuentran “trabajando en este tema a partir del 20 de marzo y en las distintas fases que pasamos. Muchos trabajadores han estado en la casa, pendientes de cómo seguía esta situación de contagios por la pandemia”.

“Nuestra organización gremial siempre estuvo, más allá de que no salgamos a ver a los compañeros al campo cómo lo hacíamos anteriormente por una cuestión de que no se puede, pero siempre hemos estado en contacto con ellos y viendo y hablando sobre la situación con las empresas”, relató. Dijo que se preocuparon por “la situación de los trabajadores y de sus familias y les pedimos por favor que se cuiden, porque los trabajadores tienen que volver sanos y salvos cuando las familias los están esperando”.

Dijo que en la actualidad tienen “alrededor de 15 casos confirmados quizás un poco más, y el domingo incluso confirmaron dos casos en Total Austral. Eso preocupa porque de no haber tenido casos confirmados, ahora en un sector dónde no había casos están apareciendo. También estamos con mucho cuidado en Roch dónde hasta ahora no hemos tenido casos, pero sí sospechosos”, advirtió el dirigente petrolero.

Al ser consultado sobre la interacción con las autoridades de Salud por este tema, expresó que “el Gobierno de la provincia o la Secretaría de Salud, en ningún momento habló o se comunicó con alguien en particular de nuestra organización. No nos llamaron, ni nos preguntaron cómo estaba la situación de los trabajadores, si había o no infectados. O sea que, a partir de ahí, nosotros estamos en desconocimiento sobre qué es lo que hace la provincia y que es lo que deja de hacer”.

Sosa señaló que “lo que le pedimos al Gobierno es que tengan un poco más de apertura al diálogo con nosotros, que nos llamen, que nos pregunten. Porque vos llamás y no te atienden, hay que ver cuantas quejas hay en la comunidad fueguina porque llaman al 107 y no los atienden, o los atienden después de que se cansaron de llamar”, remarcó.

El secretario General entendió que hay “falta de comunicación de parte de la Secretaría de Salud de la Provincia, dónde nosotros no tenemos injerencia”. Dijo que la situación debe tomarse “en serio” y contó que el sábado pasado comenzaron hisopados “en el campamento de Total, en el sector de Cullen. El domingo se hicieron hisopados a todos por igual, trabajadores y jefes, en Cañadón Alfa y en Cullen. Ahora se están esperando los resultados, porque las empresas los han mandado a analizar”, relató finalmente Sosa.