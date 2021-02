Siguen los reclamos en el Correo Argentino

Finalmente ayer se completó el sueldo de enero que les adeudaban a los trabajadores del Correo Argentino, levantándose así las medidas de fuerza que venían implementando. De todas formas siguen los reclamos por la situación de la empresa, que alega una situación de crisis mientras contrata empresas para realizar tareas que podría hacer el correo estatal. Cuestionan que las vacunas se distribuyan por Andreani, en vez de utilizar exclusivamente al correo de bandera.

“El correo en un 99% es del Estado nacional y el 1% del Ministerio de Economía”, confirmó el delegado de los trabajadores y trabajadoras del Correo Argentino en Río Grande, José Arriagada, refiriéndose a la actual situación de la empresa.

Consultado sobre el conflicto que se generó a raíz de un incumplimiento en el pago de los haberes en tiempo y forma, dijo que la razón alegada por las autoridades para tal situación fue “que hay una crisis en la empresa y que les cuesta completar el dinero para el pago de los haberes, pero yo digo que si tenés un directorio que no se mueve, que no sale a buscar clientes, que no se presenta a licitaciones; obviamente que van a pasar estas cosas y después el que paga las consecuencias es el empleado”, remarcó el representante de los trabajadores.

Arriagada también fue consultado sobre la situación planteada con algunas empresas contratadas por el Correo Argentino, para realizar determinadas tareas, señalando en ese aspecto que “hay empresas tercerizadas como Transgroup, que distribuye encomiendas, tenemos gente de Bayton; pero a ellos les han pagado en tiempo y forma el sueldo, inclusive a los chicos de Bayton con aumento”, mencionó.

Agregando después que “llama la atención que por ahí nosotros, los de Correo Argentino, somos los que podemos llegar a distribuir todas las vacunas que llegan, pero resulta que lo hacen empresas privadas que hacen el mismo trabajo que el Correo Argentino y siendo que nosotros somos el correo de bandera, pertenecemos al Estado nacional, y este trabajo lo están haciendo con empresas privadas de transporte”, reiteró, refiriéndose al trabajo que se encuentra realizando la firma Andreani.

Mencionó que no se produce un pago desdoblado de los sueldos, como el ocurrido este mes, “desde hace más de 20 años” y señaló que vienen con inconvenientes “dese hace más de un año, de marzo a octubre de 2020 no nos pagaron paritarias, en noviembre nos dieron un 8% de aumento –con un índice inflacionario tremendo- después nos dieron un 25% fraccionado durante el periodo 2019/2020”, indicó.