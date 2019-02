Sigue prófuga argentina que mató a colombiano

Mariela Edith de los Milagros Mañé continúa prófuga de la justicia, sin que se le pueda dar captura ni que puedan dar con su paradero. La mujer protagonizó un accidente fatal en Punta Arenas cuando en estado de ebriedad atropelló a un ciudadano colombiano, provocándole la muerte.

Punta Arenas.- Recordemos que la ciudadana argentina fue encontrada culpable del delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte, por lo cual fue sentenciada en primera instancia a cumplir la pena en libertad, lo que derivó en una apelación de la Fiscalía ante la Corte de Apelaciones, los que ordenaron en septiembre del año pasado el ingreso de la mujer a la Cárcel de Punta Arenas para cumplir su condena de manera efectiva.

Desde ese entonces, la mujer debía presentarse de manera voluntaria y poder cumplir a lo que fue condenada por la muerte del ciudadano colombiano Mario Carabalí Valencia, de entonces 47 años, sin que se le haya podido dar captura por alguna de las policías, al cumplirse ya 145 días desde que se emitió la orden de la Corte de Punta Arenas.

Esta situación ha generado desconfianza en los familiares de la víctima fatal, quienes constantemente han estado peleando para que se haga justicia.

María Cristina Carabalí, hermana del fallecido, manifestó a Diario El Pingüino que acá está ocurriendo esto por una negligencia del sistema, que no tomó el resguardo respectivo, argumentando que se le dio tiempo para que ella se “escapara” de la justicia y no pague por el hecho que fue condenada.

“A mí me parece una negligencia todo lo que se vivió en el caso de mi hermano, me parece el colmo que pasara esto. Dieron espacio para que esa señora se fuera, y ya se quedó así, porque nadie dice nada, ella no aparece”, manifestó la hermana de la víctima fatal, quien dijo que seguirán luchando para que se haga justicia.

Con respecto a la posibilidad de que Mañé haya dejado el país, manifestó que es una de las teorías que toma más fuerza entre su familia, pero argumentó que si no hace justicia como corresponde, creen que dios se encargará de hacerla.

“Yo creo que ella se fue del país, eso pienso, porque si estuviera en Punta Arenas alguna persona la hubiese visto. Yo pienso que no se ha perdido todo, somos creyentes y sabemos que la justicia la va a hacer Dios, tarde o temprano va a terminar por cobrar lo que hizo”, concluyó María Cristina.

Hasta el momento, y pese a que existe una orden de detención vigente, no se ha podido dar con la mujer, la cual no registra salida de Chile de manera legal, por lo que se cree pueda haber ocupado algún paso fronterizo no habilitado para irse a su país.