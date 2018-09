Sigue la toma en la sede de la universidad

Una asamblea estudiantil, realizada en el día de ayer, ratificó la toma de la sede Río Grande de la UNTDF al menos hasta mañana miércoles. También se difundió el manifiesto salido del debate. Los estudiantes agradecieron la solidaridad y colaboración de distintos sectores de la comunidad.

La asamblea que se realizó durante la jornada de ayer ratificó la toma hasta mañana miércoles, jornada en la cual los estudiantes serían atendidos por el rector de la Universidad, a quien le expresarían una serie de planteos.

También se ratificó el manifiesto elaborado en el marco de la toma, en el cual se señala que “Las y los estudiantes reunidos en asamblea permanente, en el marco de la toma de la sede de Río Grande iniciada el día jueves 30 de agosto del 2018, nos manifestamos en contra del plan de ajuste nacional impulsado por el gobierno de Mauricio Macri, el cual siguiendo las recetas del Fondo Monetario Internacional, busca reducir el gasto público, desmantelando la educación pública Nacional, desfinanciando las universidades nacionales, no ofreciendo pautas salariales dignas para los docentes Universitarios y recientemente, como si no fuera poco, modificando el rango ministerial de las carteras Ciencia y Tecnología; Salud; Trabajo; Agroindustria, entre otros”.

En otro tramo del manifiesto se dice que “El plan de ajuste iniciado por el gobierno nacional en el 2015 alcanza hoy a sus puntos más profundos, donde el recorte a la educación universitaria llega a los 3.000 millones de pesos, y la devaluación generada por las corridas cambiarias -que rozan hoy valores mayores a los $40- también devalúa nuestros presupuestos vigentes. A esto se le suma el plan de gobierno de alcanzar déficit 0 para el 2019 lo que acarrea un nuevo recorte del gasto público, que no solo se podría ver en el ajuste a la educación, sino también en aquellas políticas sociales de igualdad e inclusión, que hacen en su conjunto al desarrollo social”.

Indicando que “Lo expresado anteriormente es lo que nos lleva a manifestar que las y los estudiantes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego en la sede Río Grande, le decimos no al vaciamiento en educación y que a la vez exigimos al gobierno nacional que garantice la ampliación presupuestaria genuina para todas las universidades nacionales, ya que sin Universidad no hay futuro y el recorte presupuestario representa una batería de problemas estructurales que se viven en las aulas”.

“Estos problemas se traducen en diversas situaciones a las que las y los estudiantes nos enfrentamos cada día. Tales como la ausencia de un comedor estudiantil; la falta de docentes titulares radicados en la sede Río Grande, lo que impide el normal dictado de clases y las instancias de evaluación como mesas de exámenes; la ausencia de personal capacitado que pueda atender las problemáticas socioeconómicas del estudiantado; la falta de personal No Docente para la cobertura de áreas claves para los estudiantes como el departamento de gestión académica, la biblioteca, el área de extensión y bienestar universitario; entre otras”, señalaron los estudiantes de la UNTDF.

Advirtiendo además que “Creemos que todas estas problemáticas afectan el funcionamiento de nuestra Universidad y que sin su solución se cierran miles de posibilidades para todos las y los fueguinos que apuestan y deciden permanecer y construir en Tierra del Fuego. Es por ello que la dimensión presupuestaria es el eje central de nuestro reclamo, porque no queremos que nuestra universidad cierre sus puertas porque no puede pagar los servicios básicos, porque no alcanza a cubrir los espacios curriculares o porque simplemente a un gobierno liberal le resulta un gasto y no una inversión al futuro”.

Dicen en el texto que “Durante la toma de la UNTDF las y los estudiantes reivindicamos la lucha colectiva del movimiento estudiantil organizado y entendemos y afirmamos que somos el futuro. La educación pública universitaria nos quitó el miedo, y por ello no queremos una educación que nos enseñe a obedecer, sino una educación que nos enseñe a pensar”.

“Sin perder de vista la calidad educativa damos a conocer nuestra postura como estudiantes agrupados en asamblea que es la de enaltecer y profundizar las capacidades de nuestros docentes, administrativos, autoridades y principalmente la de los estudiantes. En legítimo reclamo exigimos que se nos escuche y se nos entienda, debido a que estos reclamos surgen en base al abandono que pueden propiciar los distintos gobiernos, y frente a ellos resistimos y denunciamos”, remarca el manifiesto.

Luego expresa que “Con esto no queremos dejar pasar la oportunidad de solidarizarnos y acompañar la lucha que enfrentan nuestros compañeros y compañeras del IPES Florentino Ameghino –Ushuaia- y el IPES Paulo Freire –Río Grande-; repudiamos la intervención y el desmantelamiento de los institutos superiores de formación docente por parte del Gobierno Provincial. Al igual que repudiamos el cierre de las carreras en el CENT 35 de nuestra ciudad”.

En el tramo final señala que “Nosotras y nosotros sostenemos la defensa de esta casa de altos estudios: porque es de nuestra lucha estudiantil histórica; porque es de los trabajadores y del pueblo; porque somos primera generación de profesionales, hijos e hijas de padres trabajadores. Y porque creemos que la lucha en defensa de la educación pública, gratuita y laica es un derecho adquirido y que a 100 años de aquel manifiesto liminar, el mismo está más presente que nunca y por ende lo defendemos, sostenemos y exigimos que se garantice”.

Por último se pronuncian “Por más presupuesto genuino. Por más oportunidades para todas y todos. Porque apostamos a la isla y a nuestra universidad. Por la educación pública, laica y gratuita que hoy más que nunca defendemos”.

Para terminar agradecen “a las y los compañeros que dispusieron sus energías y encausaron sus fuerzas hacia un fin común que es la defensa de la educación pública, y que durante esta jornada se han acercado a acompañar y por ende mencionamos: Docentes de la UNTDF; SUTEF Rio Grande; CTA Autónoma de Rio Grande; Centro de estudiantes IPES Paulo Freire – “Akainik”; Centro de Estudiante IPES Florentino Ameghino – “Sudestada”; Estudiantes del CENT 35; Adriana Blanco; Adriana Cabrera; Graciela Abat; Familia Moreno; UOM; FORJA; SIPREN; Cuerpo docente del bachillerato popular sede Río Grande; Sede de Centro de Estudiantes “Claudia Falcone”; TDF Moviliza; Panadería Sale con fritas; PSP Mesa Río Grande”.