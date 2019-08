Sigue la rotura de vidrios en escuela Kayu Chenen

Los docentes se declararon en “estado de alerta y asamblea permanente” en la Escuela Kayú Chenén, es por las reiteradas roturas de vidrios en la institución. Aseguran que los mismos no cumplen con las características que deben tener para este tipo de institución. “No cumplir la normativa no es un accidente, es negligencia e irresponsabilidad absoluta del Ministerio de Educación”, advirtieron desde el SUTEF.

Durante la jornada de ayer el SUTEF declaró el estado de alerta y asamblea permanente en la Escuela Especial Kayú Chenén. Indicaron que “Los y las docentes suspenden las clases en el edificio escolar por no estar dadas las condiciones de seguridad para los niños y niñas”.

Desde el gremio señalaron que “en la Escuela Especial Kayú Chenén, esta mañana (por ayer), por tercera vez en lo que va del año, ocurrió que un niño resultara herido producto de chocar o golpear contra un vidrio. Existe normativa que obliga al Gobierno a poner vidrios de seguridad reglamentarios que no estallan cuando son golpeados, lo que evita lastimaduras y heridas”, remarcaron.

Después indicaron que “En las escuelas, ocurren accidentes a pesar de todas las precauciones que tome la docencia. Lo que no debería ocurrir es que los vidrios se rompan estallando y lastimen a alguien. Y no cumplir la normativa no es un accidente, es negligencia e irresponsabilidad absoluta del Ministerio de Educación”.

Además mencionaron que “a la Escuela Especial asisten alumnos y alumnas con discapacidad, población aún más vulnerable a estos riesgos. Hace dos meses, luego de que otro niño fuera lastimado al estallar un vidrio, eI Ministerio de Educación cambió algunos vidrios y a través de un funcionario, firmó un acta garantizando las condiciones de seguridad de la Kayú. El hecho de hoy contradice lo firmado”, indicaron desde el SUTEF.

Advirtiendo que “El Ministerio de Educación, incumple la norma, no cambia todos los vidrios antirreglamentarios que están colocados y pretende continuar con el dictado de clases poniendo en riesgo la integridad física de las niñas y niños y docentes”.

Finalmente adelantaron que “El equipo letrado del sindicato está estudiando la realización de una denuncia jurídica a los responsables”.